NHTSA vừa thông báo triệu hồi 21.643 xe Harley-Davidson đời 2026. Nguyên nhân đợt triệu hồi này là do lỗi kỹ thuật có thể gây ra tai nạn cho người sử dụng

Video: Giới thiệu Harley-Davidson Grand American Touring 2026.

Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) vừa phát đi thông báo triệu hồi chính thức đối với 21.643 chiếc môtô đời 2026 của Harley-Davidson (mã chiến dịch của NHTSA: 26V730000, mã nội bộ hãng: 0194).

Nguyên nhân xuất phát từ lỗi kỹ thuật ở hệ thống truyền động khiến xe có nguy cơ tự động chồm về phía trước ngoài ý muốn, làm gia tăng rủi ro va chạm và chấn thương cho người điều khiển.

Triệu hồi hơn 21.600 xe Harley-Davidson vì nguy cơ gây tai nạn.

Danh sách triệu hồi lần này tập trung vào 9 dòng xe thuộc nhóm Touring chủ lực của hãng, bao gồm các biến thể Street Glide và Road Glide đời 2026 như FLHX, FLHXL, FLHXLSE, FLHXSE, FLHXSTSE, FLTRX, FLTRXL, FLTRXP và FLTRXSTSE.

Theo mô tả kỹ thuật từ NHTSA, mô-đun điều khiển động cơ (ECM) trên các mẫu xe này có thể truyền tải thông tin sai lệch, hiển thị đèn báo hộp số đang ở vị trí số mo (N) trong khi thực tế bánh răng hộp số vẫn đang gài ở cấp số di chuyển. Khi người lái tin vào tín hiệu trên bảng đồng hồ và nhả tay côn, chiếc xe nặng hàng trăm kilôgam sẽ bất ngờ lao về phía trước.

Theo mô tả kỹ thuật từ NHTSA, mô-đun điều khiển động cơ (ECM) trên xe có thể truyền tải thông tin sai lệch, hiển thị đèn báo hộp số đang ở vị trí số mo (N).

Để khắc phục triệt để sự cố, hệ thống đại lý ủy quyền của Harley-Davidson sẽ tiến hành thay thế miễn phí cảm biến vị trí số (gear position sensor) cho toàn bộ các xe nằm trong diện ảnh hưởng. Thư thông báo chính thức đã bắt đầu được gửi tới chủ sở hữu xe từ ngày 16/11/2026.

Đợt triệu hồi quy mô lớn đối với các dòng xe đường trường đắt đỏ nhất của Harley-Davidson diễn ra trong bối cảnh thương hiệu môtô cơ bắp nước Mỹ đang phải đối mặt với nhiều thách thức tại thị trường Việt Nam.

Harley-Davidson sẽ tiến hành thay thế miễn phí cảm biến vị trí số (gear position sensor) cho toàn bộ các xe nằm trong diện ảnh hưởng.

Trong vài năm trở lại đây, phân khúc môtô phân khối lớn truyền thống tại Việt Nam không còn giữ được đà tăng trưởng nóng như giai đoạn trước, do chịu tác động kép từ sự thắt chặt chi tiêu và làn sóng chuyển dịch sang phương tiện giao thông xanh, xe máy điện đô thị ngày càng mạnh mẽ.

Khi người tiêu dùng Việt ngày càng ưu tiên tính thực dụng, chi phí vận hành thấp và các dòng xe điện thông minh phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày, những mẫu môtô thuần cơ khí dung tích lớn như Harley-Davidson vốn có giá bán lên tới cả tỷ đồng, tiêu hao nhiên liệu cao và kén điều kiện vận hành trong phố đông càng trở nên kén khách.

Đặc biệt, trong bối cảnh sức mua suy giảm và áp lực cạnh tranh từ các thương hiệu môtô châu Âu, Nhật Bản ngày càng lớn, việc duy trì uy tín về độ tin cậy kỹ thuật và chất lượng dịch vụ hậu mãi chính hãng tại Việt Nam trở thành yếu tố sống còn để Harley-Davidson giữ chân cộng đồng khách hàng trung thành vốn đang bị thu hẹp.