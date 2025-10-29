Phẫu thuật vá sọ bằng Titanium 3D cho nam bệnh nhân bị khuyết sọ lớn

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Đồng Nai - 2 đã tiến hành phẫu thuật vá sọ bằng Titanium 3D cho một bệnh nhân bị khuyết sọ lớn ở bán cầu phải, khiến khuôn mặt mất cân đối. Đây là một kỹ thuật hiện đại, được ứng dụng rộng rãi trong điều trị khuyết sọ hiện nay.

Bệnh nhân là anh Nguyễn Văn T. (sinh năm 1976, tỉnh Đồng Nai). Được biết, sau 3 tháng thực hiện phẫu thuật xuất huyết não, anh T. đã vượt qua giai đoạn nguy kịch và đang hồi phục sức khỏe. Tuy nhiên, vùng khuyết sọ lớn ở bán cầu phải dẫn đến khuôn mặt mất cân đối, anh T. thiếu tự tin trong giao tiếp và ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Các bác sĩ phẫu thuật vá sọ bằng Titanium 3D cho bệnh nhân khuyết sọ lớn/ ẢnhCDC Đồng Nai.

Theo BS.CKII Trịnh Văn Phương, Đơn vị ngoại thần kinh, Bệnh viện Đồng Nai – 2, khuyết sọ nếu không được tái tạo kịp thời sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ, như: rối loạn áp lực nội sọ, nhức đầu, chóng mặt kéo dài; não dễ bị tổn thương do mất lớp xương bảo vệ; ảnh hưởng đến vận động, cảm giác, ngôn ngữ và sang chấn tâm lý, mặc cảm ngoại hình; giảm chất lượng cuộc sống, khó khăn trong tái hòa nhập cộng đồng. Do đó, điều trị khuyết sọ có ý nghĩa phục hồi hình thể, ổn định chức năng thần kinh và nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân.

Nhận thấy nhu cầu phục hồi toàn diện cho bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám, đánh giá và chỉ định phẫu thuật vá sọ bằng Titanium 3D cá thể hóa cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật được thực hiện an toàn, kết quả phục hồi tốt. Sau mổ, hộp sọ lấy lại hình dạng cân đối, các chức năng thần kinh ổn định, anh T. tự tin trở lại với cuộc sống sinh hoạt thường ngày.

Bác sĩ Phương cho biết, ưu điểm của kỹ thuật vá sọ Titanium 3D là thiết kế chính xác, từ dữ liệu CT sọ não, tấm Titanium được tạo hình 3D phù hợp tuyệt đối với vùng khuyết sọ của người bệnh. An toàn và tương thích sinh học cao, vì vật liệu Titanium y khoa bền vững, ổn định lâu dài, giảm thiểu nguy cơ thải ghép. Khôi phục chức năng bảo vệ não, giúp ổn định áp lực nội sọ, cải thiện vận động và chức năng thần kinh. Đặc biệt, đảm bảo thẩm mỹ tự nhiên, phục hồi hình dạng hộp sọ gần như bình thường, góp phần cải thiện tâm lý người bệnh.

Tạo hình lưới Titanium bằng công nghệ 3D. Ảnh minh họa/T.A