Sống Khỏe

Chủ quan không tiêm phòng dại, 1 người tử vong sau khi bị chó cắn ở Lào Cai

Một người ở Lào Cai tử vong nghi bệnh dại sau khi bị chó cắn, ngành y tế Lào Cai nhấn mạnh tầm quan trọng của tiêm vaccine phòng dại để tránh hậu quả đáng tiếc.

Bình Nguyên

Theo lãnh đạo xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai xác nhận, trên địa bàn có 3 người bị chó cắn ở thôn Đá Đinh 2, từ tháng 7/2025 nhưng chủ quan không đi tiêm. Đến nay 1 người đàn ông đã lên cơn, bệnh viện trả về, 2 người còn lại gia đình đang đưa đi tiêm phòng dại.

Theo ông Tuấn, chưa có kết quả xét nghiệm, nhưng hiện tượng và dấu hiệu đều nghi do bị dại.

Trước đó, ngày 14/1, Trạm Y tế xã Hợp Thành nhận được thông tin từ Trung tâm Y tế khu vực Lào Cai – Cam Đường về một trường hợp nghi mắc bệnh dại điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai, tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong cao.

Theo xác minh, bệnh nhân là anh Hoàng Văn Th. (SN 1989, trú tại thôn Đá Đinh 2, xã Hợp Thành). Trước khi nhập viện, ngày 12/1, anh Th vẫn tỉnh táo, sức khỏe bình thường, sau đó xuất hiện các triệu chứng đau bụng, rối loạn chức năng sinh lý và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa số 2 vào tối cùng ngày.

Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh tồn trong giới hạn bình thường. Tuy nhiên, đến rạng sáng 13/1, người bệnh bắt đầu có biểu hiện khó thở, kích động, la hét, buồn nôn, sợ gió.

Các triệu chứng sau đó diễn biến nhanh và nặng dần với tình trạng hoảng loạn, mất ngủ, mệt mỏi, nhức đầu, sốt, sợ nước, co giật và rối loạn ý thức.

Bệnh viện Đa khoa số 2 đã tổ chức hội chẩn và chẩn đoán theo dõi bệnh dại, đồng thời thông báo rõ tình trạng bệnh cho gia đình. Đến sáng 14/1, bệnh nhân được bác sĩ đánh giá tiên lượng xấu. Gia đình xin cho người bệnh ra viện về nhà lúc khoảng 7h sáng. Sau khi về nhà, bệnh nhân lên cơn nghi dại liên tục tử vong vào khoảng 14h cùng ngày.

Một số thực nghiệm tại phòng thí nghiệm, chứng minh Rabies virus gây dại xâm nhập vào tế bào sau 15 phút thông qua các vết cắn, cào, xước... Ảnh VNVC
Một số thực nghiệm tại phòng thí nghiệm, chứng minh Rabies virus gây dại xâm nhập vào tế bào sau 15 phút thông qua các vết cắn, cào, xước... Ảnh VNVC

Qua điều tra dịch tễ, bệnh nhân chưa từng tiêm vaccine phòng dại, có tiền sử bị chó cắn trong vòng khoảng 4 tháng trước.

Ngành y tế khuyến cáo, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, khi đã phát bệnh thì gần như không có khả năng cứu chữa. Người dân khi bị chó, mèo hoặc động vật nghi mắc dại cắn cần rửa sạch vết thương, đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại kịp thời.

