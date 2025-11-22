[INFOGRAPHIC] Diễm My 9x sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn

Điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa khiến mặt đường tách rời hoàn toàn, giao thông tê liệt không thể tiếp tục di chuyển.
Vợ chồng Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như tình tứ tại hậu trường một buổi quay vlog. Hoa hậu Hà Kiều Anh chúc mừng sinh nhật mẹ.
Dù không vào top 30 Miss Universe 2025, Hương Giang vẫn để lại không ít dấu ấn ở sân chơi nhan sắc quốc tế này.
Hoa hậu Loan Vương diện áo dài thanh lịch, tinh tế khi đảm nhận vài trò giám khảo cuộc thi “Nét đẹp sinh viên Đại học Bình Dương 2025”.
Trong loạt ảnh mới, Quỳnh Kool xuất hiện với thần thái đỉnh cao của một 'kiều nữ' giữa khung cảnh bến du thuyền xa hoa.
Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền đa tài. Cô góp mặt trong phim Tết Nguyên đán 2026 Mùi phở.
Mừng tuổi 22, Hương Liên The Face khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi tung bộ ảnh mới với vẻ đẹp rạng ngời, sang trọng và cuốn hút như một “nữ thần”.
Những ngày đầu đông, Hoa hậu Đền Hùng 1992 – Giáng My tiếp tục chứng minh đẳng cấp nhan sắc “không tuổi” khi xuất hiện trên phố trong bộ ảnh mới đầy thanh lịch.
Lý Nhã Kỳ diện váy hồng nữ tính, kết hợp phụ kiện hàng hiệu, tạo nên vẻ đẹp kiêu sa, tự tin và quyến rũ trên thảm đỏ.
Mỹ Tâm ủng hộ 100 triệu đồng bà con Đắk Lắk. Hương Giang, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, H’hen Niê…cũng chung tay giúp đỡ người dân vùng lũ.
Dù không đạt top, Hương Giang vẫn cảm thấy tự hào và trân trọng những khoảnh khắc tại Miss Universe 2025, cùng lời cảm ơn đến khán giả.
Fatima Bosch vừa đăng quang Miss Universe 2025. Trước đó, mỹ nhân Mexico bị ‘ông trùm hoa hậu’ Nawat Itsaragrisil mắng thẳng mặt.
Hòa Minzy vừa có động thái gây chú ý khi Hương Giang trượt top 30 Miss Universe 2025. Trước đó, cô chi 264 triệu đồng cho đàn chị ở hạng mục Beyond The Crown.
NSƯT Võ Hoài Nam và con gái – diễn viên trẻ Võ Hoài Anh sẽ cùng góp mặt trong dự án phim “Sức bật trái tim” của đạo diễn Khoa Nguyễn.
"Tiểu công chúa" nhà Tú Anh đã "đốn tim" cộng đồng mạng nhờ ngoại hình xinh xắn, làn da trắng hồng cùng những biểu cảm vô cùng đáng yêu.
Bà xã diễn viên Chi Bảo - Lý Thuỳ Chang lên đồ sang chảnh đi Hàn Quốc dự sự kiện. Kha Ly bế con gái Lita ra phố đón Giáng sinh sớm.
Hoa hậu Yến Nhi mới đây đã cập nhật tình hình của gia đình khi cơn lũ dữ càn quét. Cô cho biết, bố cô đã an toàn.
Khi Hoa hậu Hương Giang trượt top 30 Miss Universe 2025 - Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2025, nhiều sao Việt gửi lời an ủi đến nữ ca sĩ.
Trong chung kết Miss Universe 2025 - Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2025, mỹ nhân Mexico Fatima Bosch đăng quang. Đại diện Việt Nam - Hương Giang trượt top 30.
NSƯT Tân Nhàn có nhiều hoạt động nghệ thuật gây chú ý, vừa được công nhận chức danh Phó giáo sư.
Các đại diện: Venezuela, Bờ Biển Ngà, Philippines, Puerto Rico…được dự đoán giành vương miện Miss Universe 2025.