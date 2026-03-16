Phục hồi não chuột đông lạnh thành công, hứa hẹn tạo đột phá lớn

Các nhà khoa học thông báo lần đầu tiên phục hồi thành công các hoạt động chức năng trong não chuột sau khi trải qua quá trình đông lạnh sâu.

Tâm Anh (TH)
Trong nhiều bộ phim khoa học viễn tưởng, cơ thể con người được đông lạnh sâu và rơi vào trạng thái "ngủ đông". Sau nhiều năm, họ được đánh thức và khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Hiện các nhà khoa học đang đến gần hơn với công nghệ "ngủ đông" sau khi đạt được bước tiến lớn. Ảnh: 20TH CENTURY FOX via AJ Pics/Alamy.
Cụ thể, một nhóm nghiên cứu tại Đức đã áp dụng phương pháp "thủy tinh hóa" nhằm phục hồi các hoạt động chức năng trong não chuột sau khi trải qua quá trình đông lạnh sâu. Kỹ thuật này làm lạnh chất lỏng với tốc độ cực nhanh, nhốt các phân tử lại trong một trạng thái vô định hình giống như thủy tinh trước khi chúng kịp tạo thành các tinh thể băng sắc nhọn. Ảnh: BSIP SA / Alamy.
Trong nghiên cứu được công bố trên Kỷ yếu Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ (PNAS), nhóm chuyên gia đã thử nghiệm thành công phương pháp "thủy tinh hóa" trên các lát cắt não chuột dày 350 micromet, bao gồm cả vùng hồi hải mã - trung tâm cốt lõi của trí nhớ và khả năng định hướng không gian. Ảnh: iStockphoto.
Các mô não được nhóm nghiên cứu ngâm trong hóa chất bảo quản lạnh, sau đó làm lạnh nhanh bằng nitơ lỏng ở nhiệt độ -196 độ C và lưu trữ ở trạng thái giống thủy tinh trong tủ đông -150 độ C. Sau khi được rã đông bằng dung dịch ấm, kết quả thu được vô cùng khả quan. Màng tế bào thần kinh và khớp thần kinh vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu tổn thương chuyển hóa. Ảnh: derechadiario.com.ar.
Đặc biệt, các tín hiệu điện thần kinh gần như trở lại bình thường và các con đường kết nối thần kinh ở vùng hồi hải mã vẫn duy trì được khả năng tăng cường kết nối dài hạn - nền tảng sinh học của quá trình học tập và ghi nhớ. Ảnh: derechadiario.com.ar.
Tiếp đến, nhóm nghiên cứu đã áp dụng quy trình này cho toàn bộ não chuột và lưu trữ ở nhiệt độ -140 độ C trong tối đa 8 ngày. Sau khi rã đông, việc kiểm tra các lát cắt não giúp các chuyên gia xác nhận các đường truyền thần kinh liên quan đến trí nhớ vẫn sống sót và hoạt động. Ảnh: derechadiario.com.ar.
Tuy nhiên, do giới hạn của phương pháp đo lường trên các lát cắt nên nhóm nghiên cứu vẫn chưa thể khẳng định liệu những ký ức thực sự của con vật có còn tồn tại sau quá trình bảo quản lạnh hay không. Ảnh: derechadiario.com.ar.
Nhóm nghiên cứu đang mở rộng thử nghiệm từ não chuột sang mô não người và bước đầu ghi nhận những dữ liệu khả năng sống sót khả quan. Họ cũng đang khám phá cách ứng dụng kỹ thuật thủy tinh hóa để bảo quản lạnh toàn bộ các cơ quan nội tạng lớn nhằm phục vụ cấy ghép, đặc biệt là trái tim. Ảnh: derechadiario.com.ar.
Trưởng nhóm nghiên cứu, bác sĩ thần kinh Alexander German từ Đại học Erlangen-Nuremberg (Đức) chia sẻ rằng, mặc dù đã đạt được bước tiến lớn nhưng chặng đường phía trước còn rất nhiều rào cản và "sẽ cần các dung dịch thủy tinh hóa cùng công nghệ làm lạnh, làm ấm tốt hơn trước khi những nguyên lý này có thể được áp dụng cho các cơ quan lớn của con người". Ảnh: derechadiario.com.ar.
Mời độc giả xem video: 24 phút trải nghiệm cận tử khiến cô gái thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về cái chết.
