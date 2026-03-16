Cải tạo khách sạn ở Barcelona, bất ngờ tìm thấy công trình cổ đại

Kho tri thức

Cải tạo khách sạn ở Barcelona, bất ngờ tìm thấy công trình cổ đại

Khi cải tạo một khách sạn ở Barcelona, các nhà khảo cổ phát hiện tàn tích của Công trường La Mã (Roman Forum). Công trình này khoảng 2.000 tuổi.

Tâm Anh (TH)
Vào năm 2023, dự án mở rộng khách sạn Gran Hotel Barcino ở Barcelona, Tây Ban Nha được tiến hành. Trong quá trình thi công, các công nhân vô tình làm vỡ một phiến đá. Sự việc này đã hé lộ những dấu tích của một công trình cổ đại trong thuộc địa La Mã Barcino, tiền thân của Barcelona ngày nay. Ảnh: Jordi Amorós/AGER Archaeology.
Vào năm 2023, dự án mở rộng khách sạn Gran Hotel Barcino ở Barcelona, Tây Ban Nha được tiến hành. Trong quá trình thi công, các công nhân vô tình làm vỡ một phiến đá. Sự việc này đã hé lộ những dấu tích của một công trình cổ đại trong thuộc địa La Mã Barcino, tiền thân của Barcelona ngày nay. Ảnh: Jordi Amorós/AGER Archaeology.
Trong 2 năm tiếp theo, các nhà khảo cổ đã phát hiện những phiến đá lát vỉa hè từ Công trường La Mã (Roman Forum) nằm cách mặt đất khoảng 2,4m. Khu vực quảng trường này từng là trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: Anna Làzaro/Barcelona Archaeology Service.
Trong 2 năm tiếp theo, các nhà khảo cổ đã phát hiện những phiến đá lát vỉa hè từ Công trường La Mã (Roman Forum) nằm cách mặt đất khoảng 2,4m. Khu vực quảng trường này từng là trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: Anna Làzaro/Barcelona Archaeology Service.
Công trường La Mã nằm ở trung tâm thành phố và tất cả các công trình chính trị, hành chính và tôn giáo quan trọng đều nằm trong đó. Trước khám phá này, những tàn tích còn sót lại duy nhất từ ​​Công trường La Mã là 4 cột trụ từ Đền thờ Augustus. Ảnh: J Irigoyen/Wikimedia Commons.
Công trường La Mã nằm ở trung tâm thành phố và tất cả các công trình chính trị, hành chính và tôn giáo quan trọng đều nằm trong đó. Trước khám phá này, những tàn tích còn sót lại duy nhất từ ​​Công trường La Mã là 4 cột trụ từ Đền thờ Augustus. Ảnh: J Irigoyen/Wikimedia Commons.
Các phiến đá phát hiện trong lúc cải tạo, mở rộng khách sạn có kích thước khác nhau. Trong đó, một số phiến dài gần 1,5m và có nguồn gốc từ ngọn đồi Montjuïc gần đó. Hiện các chuyên gia chưa rõ liệu loại đá này có được dùng để làm sàn của các tòa nhà công cộng hay quảng trường bên ngoài hay không bởi vì đây là lần đầu tiên loại vật liệu lát nền này từng được tìm thấy trong thành phố. Ảnh: Jordi Amorós/AGER Archaeology.
Các phiến đá phát hiện trong lúc cải tạo, mở rộng khách sạn có kích thước khác nhau. Trong đó, một số phiến dài gần 1,5m và có nguồn gốc từ ngọn đồi Montjuïc gần đó. Hiện các chuyên gia chưa rõ liệu loại đá này có được dùng để làm sàn của các tòa nhà công cộng hay quảng trường bên ngoài hay không bởi vì đây là lần đầu tiên loại vật liệu lát nền này từng được tìm thấy trong thành phố. Ảnh: Jordi Amorós/AGER Archaeology.
Ngoài các phiến đá, các nhà khảo cổ còn phát hiện 2 giếng được nối với nhau bằng một đường ống dẫn nước. Chúng có thể là một phần của đài phun nước trang trí vì các mảnh đá cẩm thạch được nhập khẩu từ những vùng xa xôi của Đế chế La Mã - Hy Lạp, Anatolia, Ai Cập và thị trấn Carrara của Italy - đã được tìm thấy gần đó. Ảnh: Anna Làzaro/Barcelona Archaeology Service.
Ngoài các phiến đá, các nhà khảo cổ còn phát hiện 2 giếng được nối với nhau bằng một đường ống dẫn nước. Chúng có thể là một phần của đài phun nước trang trí vì các mảnh đá cẩm thạch được nhập khẩu từ những vùng xa xôi của Đế chế La Mã - Hy Lạp, Anatolia, Ai Cập và thị trấn Carrara của Italy - đã được tìm thấy gần đó. Ảnh: Anna Làzaro/Barcelona Archaeology Service.
Thuộc địa La Mã Barcino trên bờ biển Địa Trung Hải của Tây Ban Nha được Hoàng đế Augustus thành lập vào khoảng giữa thế kỷ 15 trước Công nguyên đến thế kỷ 10 trước Công nguyên. Barcino được xây dựng xung quanh 2 con phố chính: con phố cardo - chạy từ Bắc xuống Nam và con phố decumanus - chạy từ Đông sang Tây. Ảnh: ACN by the ICUB.
Thuộc địa La Mã Barcino trên bờ biển Địa Trung Hải của Tây Ban Nha được Hoàng đế Augustus thành lập vào khoảng giữa thế kỷ 15 trước Công nguyên đến thế kỷ 10 trước Công nguyên. Barcino được xây dựng xung quanh 2 con phố chính: con phố cardo - chạy từ Bắc xuống Nam và con phố decumanus - chạy từ Đông sang Tây. Ảnh: ACN by the ICUB.
Công trường La Mã nằm ở địa điểm giao nhau của 2 tuyến đường này mặc dù một số chuyên gia tin rằng công trình nằm song song với đường cardo. Tuy nhiên, các phiến đá lát đường được phát hiện bên dưới khách sạn cho thấy Công trường La Mã nằm song song với đường decumanus. Điều này làm thay đổi hoàn toàn những điều đã biết về bản đồ khu vực Barcino. Ảnh: ACN by the ICUB.
Công trường La Mã nằm ở địa điểm giao nhau của 2 tuyến đường này mặc dù một số chuyên gia tin rằng công trình nằm song song với đường cardo. Tuy nhiên, các phiến đá lát đường được phát hiện bên dưới khách sạn cho thấy Công trường La Mã nằm song song với đường decumanus. Điều này làm thay đổi hoàn toàn những điều đã biết về bản đồ khu vực Barcino. Ảnh: ACN by the ICUB.
Thêm nữa, các cuộc khai quật đã hé lộ cách Barcino, sau này là Barcelona, thay đổi theo thời gian. Vào đầu thế kỷ thứ 5, khoảng thời gian người Visigoth đến khu vực này, một số phiến đá đã bị dỡ bỏ và dường như được tái sử dụng trong các dự án xây dựng khác. Chúng được thay thế bằng vật liệu gốm. Ảnh: Guillem Roset.
Thêm nữa, các cuộc khai quật đã hé lộ cách Barcino, sau này là Barcelona, thay đổi theo thời gian. Vào đầu thế kỷ thứ 5, khoảng thời gian người Visigoth đến khu vực này, một số phiến đá đã bị dỡ bỏ và dường như được tái sử dụng trong các dự án xây dựng khác. Chúng được thay thế bằng vật liệu gốm. Ảnh: Guillem Roset.
Trong 200 năm tiếp theo, một số bức tường mới được xây dựng cho thấy Công trường La Mã dần trở thành một không gian sinh hoạt gia đình. Sau đó, vào thế kỷ 14 hoặc 15, một dinh thự kiểu Gothic được xây dựng trên địa điểm này cùng với một kho chứa ngũ cốc. Ảnh: Shutterstock/vivooo.
Trong 200 năm tiếp theo, một số bức tường mới được xây dựng cho thấy Công trường La Mã dần trở thành một không gian sinh hoạt gia đình. Sau đó, vào thế kỷ 14 hoặc 15, một dinh thự kiểu Gothic được xây dựng trên địa điểm này cùng với một kho chứa ngũ cốc. Ảnh: Shutterstock/vivooo.
Những phát hiện phi thường này đã được bảo tồn và tích hợp vào tầng hầm của khách sạn Gran Hotel Barcino, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng cận cảnh công trình cổ xưa gần 2.000 tuổi ở Barcelona. Ảnh: arkeonews.net.
Những phát hiện phi thường này đã được bảo tồn và tích hợp vào tầng hầm của khách sạn Gran Hotel Barcino, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng cận cảnh công trình cổ xưa gần 2.000 tuổi ở Barcelona. Ảnh: arkeonews.net.
Tâm Anh (TH)
Amazon sa thải 30.000 nhân viên vì AI

