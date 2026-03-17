Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mã độc KadNap chiếm quyền 14.000 router toàn cầu

Mã độc KadNap đã lây nhiễm hơn 14.000 thiết bị mạng, chủ yếu là router của ASUS, biến chúng thành botnet để thực hiện các cuộc tấn công mạng quy mô lớn.

Thiên Trang (th)
Một chiến dịch tấn công mạng mới vừa bị phát hiện khi mã độc KadNap đã lây nhiễm hơn 14.000 thiết bị mạng trên toàn cầu. (Ảnh: Cyber Securite)
Theo báo cáo từ Lumen Technologies, phần lớn thiết bị bị nhiễm là router của ASUS.
Mã độc này được phát hiện lần đầu vào tháng 8/2025 và nhanh chóng lan rộng, với hơn 60% nạn nhân tập trung tại United States.
Các trường hợp nhiễm KadNap cũng xuất hiện tại nhiều khu vực như Taiwan, Hong Kong, Russia và nhiều quốc gia châu Âu.
Sau khi xâm nhập, KadNap biến thiết bị thành một mạng botnet - mạng lưới các thiết bị kết nối Internet bị xâm nhập và điều khiển từ xa, để thực hiện các cuộc tấn công Distributed Denial-of-Service.
Hình thức tấn công này tạo ra lượng truy cập khổng lồ nhằm làm quá tải máy chủ và khiến website hoặc dịch vụ trực tuyến bị gián đoạn.
Đáng lo ngại, botnet KadNap sử dụng kiến trúc mạng ngang hàng giúp nó khó bị phát hiện và khó triệt phá.
Các chuyên gia khuyến cáo người dùng cập nhật firmware router thường xuyên và tăng cường bảo mật cho các thiết bị Internet of Things để tránh nguy cơ bị chiếm quyền điều khiển.
#KadNap #router #botnet #tấn công mạng #DDoS #bảo mật

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT