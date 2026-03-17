Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
3 chuỗi cà phê đình đám tại Việt Nam 'hốt bạc' khi xuất ngoại

Kinh doanh - Địa ốc

Trung Nguyên, Cộng Cà Phê và Three O’Clock đều mở rộng mạng lưới quốc tế, góp phần đưa thương hiệu cà phê Việt ra thế giới với hàng chục cửa hàng.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mới đây, Trung Nguyên cho biết doanh nghiệp vừa khai trương cửa hàng Trung Nguyên Legend tại Bellaire Boulevard, thành phố Houston, Mỹ. Ảnh: FB Trung Nguyên Legend
Trung Nguyên mở cửa hàng cà phê đầu tiên tại Mỹ vào 2023. Đến thời điểm này, doanh nghiệp đã mở được 5 Trung Nguyên Legend và 5 cửa hàng E-Coffee. Ảnh: FB Trung Nguyên Legend
Với 27 cửa hàng tại Trung Quốc, Trung Nguyên hiện có khoảng 37 cửa hàng ở Trung Quốc và Mỹ. Trung Nguyên cũng có kế hoạch tăng nhanh số lượng điểm bán, hướng tới 130 cửa hàng ở Trung Quốc và 100 cửa hàng tại Mỹ; nhằm đạt mục tiêu 1.000 cửa hàng khắp thế giới trong tương lai. Ảnh: FB Trung Nguyên Legend
Tuy nhiên, Trung Nguyên chưa phải công ty Việt Nam có nhiều cửa hàng cà phê nhất ở nước ngoài, danh hiệu này hiện đang thuộc về Cộng Cà phê. Ảnh: FB Cộng Cà Phê
Trên website, Cộng Cà phê cho biết, hiện chuỗi đang có 40 quán cà phê ở nước ngoài, trong đó Hàn Quốc có 30 quán, Canada có 2, Malaysia 3, Philippines 2, Đài Loan 2, Pháp 1. Ảnh: Cộng Cà Phê
Năm 2025, Cộng Cà phê chính thức tiến công sang thị trường Philippines và Pháp. Ảnh: Cộng Cà Phê
Tháng 12/2025, thương hiệu đã mở cửa hàng thứ 30 tại Cheongju - Hàn Quốc. Ảnh: Fanpage Cong caphe
Three O’Clock là công ty cà phê Việt có số cửa hàng ở nước ngoài nhiều thứ ba. Ảnh: Three O’Clock
Hiện tại, Three O’Clock đã có 7 cửa hàng ở thị trường Ấn Độ và 1 cửa hàng ở Indonesia. Ảnh: Three O’Clock.
Đối tác nhận quyền FranGlobal đã cam kết sẽ mở ít nhất 100 chi nhánh trong vòng 10 năm ở bốn nước là Ấn Độ, Nepal, Sri Lanka và Bangladesh. Ảnh: Three O’Clock
Video: Công nghệ vào tận vườn cà phê. Nguồn: VTV24
#Mở rộng chuỗi cà phê quốc tế #Chiến lược mở rộng thị trường Mỹ và Trung Quốc #Thành công của Cộng Cà Phê tại nước ngoài #Kế hoạch phát triển chuỗi cà phê toàn cầu #Thị trường cà phê Việt Nam quốc tế #Đối tác và quyền franchise cà phê

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT