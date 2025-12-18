Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Điểm chung đặc biệt của binh khí Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới

Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới không chỉ là đồ đệ của Đường Tăng mà còn đều sử dụng vũ khí do chính tay Thái Thượng Lão Quân rèn luyện.

Theo Quốc Tiệp/Người Đưa Tin

Binh khí của Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới có điểm chung nào liên quan đến Thái Thượng Lão Quân?

Nói đến Tây du ký, đa phần khán giả đều thuộc nằm lòng sức mạnh đến từ hai pháp khí nổi tiếng: gậy Như Ý Kim Cô Bổng của Tôn Ngộ Không và cây đinh ba của Trư Bát Giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng nguồn gốc sâu xa của cả hai thần khí này đều gắn liền với bàn tay luyện chế của Thái Thượng Lão Quân, vị thần tối cao của Đạo giáo, người nắm giữ Lò Bát Quái.

Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới đều sử dụng vũ khí do chính tay Thái Thượng Lão Quân rèn luyện.
Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới đều sử dụng vũ khí do chính tay Thái Thượng Lão Quân rèn luyện.

Trong nguyên tác, gậy Như Ý được miêu tả là khối "thần thiết" đã trải qua chín lần luyện hóa trong lò của Lão Quân. Bản thân Tôn Ngộ Không từng tự hào đọc thơ: "Bổng thị cửu chuyển tấn thiết luyện, Lão Quân thân thủ lư trung đoàn" (Gậy sắt là thép tinh luyện qua chín lần, Đích thân Lão Quân luyện trong lò).

Cây gậy với hai đầu bịt vàng, ở giữa là đoạn ô thiết có khắc dòng chữ "Như Ý Kim Cô Bổng, một vạn ba ngàn năm trăm cân", có thể tùy ý phóng to thu nhỏ, biến hóa linh hoạt như kim châm hoặc trụ trời trấn biển.

Khi xưa, Đại Vũ trị thủy từng sử dụng chính Kim Cô Bổng để trấn dòng nước, về sau ném xuống Đông Hải, tạo nên danh xưng Định Hải Thần Châm - vật trấn an biển cả suốt vạn đời.

Không kém phần huyền diệu, đinh ba của Trư Bát Giới cũng mang nguồn gốc phi phàm. Binh khí này được rèn từ thần băng thiết, do chính tay Thái Thượng Lão Quân chế tác, rồi lại được ngũ phương Yết Đế gia trì, Lục Đinh Lục Giáp hộ pháp giám sát quá trình hoàn thiện.

Cây đinh ba mang đủ biểu tượng của âm dương, nhật nguyệt, tinh tú, bốn mùa tám tiết, từ hình dáng đến hoa văn đều hàm chứa pháp lực, được chế ra để dâng lên Ngọc Hoàng Thượng Đế, trở thành vật hộ giữ Thiên đình. Chính nhờ cây đinh ba này mà Trư Bát Giới khi còn là Thiên Bồng Nguyên Soái mới đủ uy lực chỉ huy 8 vạn thủy binh của Thiên Hà.

Cả hai món binh khí, tưởng chỉ là vật tùy thân của hai học trò Đường Tăng, thực chất đều là bảo vật đứng hàng tối thượng trong giới thần tiên, trải qua quá trình luyện chế công phu và mang sứ mệnh trấn giữ trời đất. Điều này khiến không ít người xem Tây du ký từ nhỏ đến lớn mới "ngỡ ngàng" nhận ra nguồn gốc thật sự huyền thoại của chúng.

#Tôn Ngộ Không #Trư Bát Giới #Tây du ký #Gậy Như Ý #Kim Cô Bổng #Thái Thượng Lão Quân

Bài liên quan

Kho tri thức

Bí ẩn Như Lai phong Phật Đường Tăng sau 81 kiếp nạn

Vì sao Như Lai phong Phật cho Đường Tăng sau 81 nạn Tây Du Ký? Đằng sau danh hiệu là hành trình tu tâm, bỏ chấp niệm và trả lời câu hỏi lớn về nhân quả.

Trong Tây Du Ký, câu chuyện về hành trình thỉnh kinh của Đường Tăng luôn là một trong những đề tài thu hút sự chú ý của độc giả. Mặc dù là một phàm nhân không có pháp thuật, Đường Tăng lại được Như Lai phong Phật sau khi hoàn thành sứ mệnh lấy kinh từ Tây Trúc. Điều này gây không ít sự tò mò và tranh cãi, nhất là khi so với các nhân vật thần thoại khác, chẳng hạn như Quán Thế Âm Bồ Tát, người đã tu hành suốt ngàn năm nhưng vẫn chỉ đạt đến cảnh giới Bồ Tát.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Kho tri thức

Phép thuật kỳ lạ nào Tôn Ngộ bỏ quên trong Tây Du Ký?

Ngoài thần thông, Ngộ Không còn biết luyện đan nhưng thường dùng y thuật để giúp đỡ, vì luyện đan phức tạp và ít ứng dụng trong hành trình gấp rút.

Tôn Ngộ Không lừng lẫy với 72 phép thần thông biến hóa, luôn được biết đến qua những trận chiến oai hùng. Tuy nhiên, ít người hâm mộ Tây du ký biết rằng, ngoài khả năng chiến đấu, Ngộ Không còn sở hữu cả thuật luyện đan và y thuật cao siêu để cứu nhân độ thế. Vậy tại sao, Tề Thiên Đại Thánh gần như không bao giờ sử dụng khả năng luyện đan của mình?

Khả năng luyện đan bị lãng quên

Xem chi tiết

Kho tri thức

Thái Bạch Kim Tinh có gì đặc biệt khiến Tôn Ngộ Không nể phục?

Không phải vì quyền lực hay phép thuật cao cường, chính trí tuệ và cách đối nhân xử thế của Thái Bạch Kim Tinh đã chinh phục được trái tim “Tề Thiên Đại Thánh”.

Trong thế giới thần thoại rộng lớn của tác phẩm kinh điển Tây du ký, Tôn Ngộ Không là nhân vật nổi tiếng với tính khí ngang tàng, ngạo nghễ và không sợ trời đất. Từ khi đại náo Long cung, làm loạn Địa phủ cho đến thượng giới phá rối Thiên đình, Ngộ Không gần như không coi ai ra gì, kể cả những bậc thần tiên quyền cao chức trọng như Thái Thượng Lão Quân, Ngọc Hoàng Đại Đế hay thậm chí là Phật Tổ Như Lai.

Thế nhưng giữa hàng vạn các vị thần tiên trên Thiên đình đều khiến Ngộ Không chướng tai gai mắt, lại có một vị tiên mà Tề Thiên Đại Thánh đặc biệt kính trọng và nể phục, đó chính là Thái Bạch Kim Tinh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới