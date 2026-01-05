Hà Nội

Sự thật giật mình về hang đá 18.000 năm tuổi

Kho tri thức

Các nhà khảo cổ học phát hiện hang đá 18.000 năm tuổi ở Oregon, có thể là khu định cư của con người cổ xưa nhất ở Bắc Mỹ.

Thiên Đăng - (Theo allthatsinteresting)
Khi tiến hành thăm dò, khai quật tại vùng phía đông bang Oregon, Mỹ, các chuyên gia đến từ trường Đại học Oregon bất ngờ tìm thấy một hang đá kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Oregon.
Hang đá này có tên gọi là Rimrock Draw. Ảnh: @Đại học Oregon.
Tại hang đá này, các chuyên gia tìm thấy một số hiện vật đáng chú ý. Ảnh: @Đại học Oregon.
Chúng bao gồm một dụng cụ cạo bằng đá có dính máu bò rừng và những mảnh răng lạc đà. Ảnh: @Đại học Oregon.
Phương pháp xác định tuổi bằng đồng vị carbon phóng xạ cho thấy, một số hiện vật này có niên đại lên tới 18.250 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Oregon.
Phát hiện này có thể được xem là bằng chứng lâu đời nhất về sự cư trú của con người ở Bắc Mỹ. Ảnh: @Đại học Oregon.
Nếu niên đại của các hiện vật được tìm thấy tại hang đá ở Oregon là chính xác, chúng có tiềm năng giúp các chuyên gia khảo cổ viết lại lịch sử cổ đại của nước Mỹ. Ảnh: @Đại học Oregon.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng - (Theo allthatsinteresting)
#hang đá #khu định cư #công cụ #thời tiền sử #hiện vật

