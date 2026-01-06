Hà Nội

Kho tri thức

Tận mục bảo thạch cổ thiêng liêng gắn liền với Đức Phật

Những viên bảo thạch cổ thiêng liêng và đá quý gắn liền với Đức Phật lần đầu tiên được trưng bày tại Ấn Độ vào ngày 3/1.

Tâm Anh (theo AFP)

Theo AFP, bộ bảo thạch Piprahwa gồm hơn 300 viên đá quý và đồ trang sức, được cho là đã được chôn cùng các thánh tích của Đức Phật tại một khu tháp ở miền bắc Ấn Độ mới được trưng bày trong một triển lãm tại New Delhi.

“Sự kiện lịch sử này đánh dấu việc các bảo thạch Piprahwa thuộc thánh tích của Đức Phật, được hồi hương sau 127 năm”, Bộ Văn hóa Ấn Độ thông tin.

Bộ Văn hóa Ấn Độ cho biết thêm các hiện vật linh thiêng, quý giá trên được trưng bày lần đầu tiên kể từ khi chúng được Anh khai quật vào năm 1898 và sau đó bị phân tán ra thế giới.

baooo-1.jpg
Ảnh: Press Information Bureau of India/The Peninsula pic.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người khai mạc triển lãm tại New Delhi, cho biết đây là “một ngày vô cùng đặc biệt đối với những ai say mê lịch sử, văn hóa và các lý tưởng” của Đức Phật.

Đức Phật sinh ra tại vùng đất ngày nay thuộc Nepal. Ngài đã dành phần lớn cuộc đời ở miền Bắc Ấn Độ. Các viên bảo thạch, được cho là có niên đại khoảng 200 năm trước Công nguyên, được phát hiện vào năm 1898 bởi kỹ sư người Anh thời thuộc địa William Claxton Peppe tại Piprahwa, bang Uttar Pradesh.

Giới chức Ấn Độ cho biết một dòng chữ khắc trên một trong các hòm chứa được khai quật cùng kho báu đã xác nhận rằng những gì bên trong là “thánh tích của Đức Phật”.

Trong khi phần lớn hiện vật được bàn giao cho chính quyền thuộc địa và một số được lưu giữ tại Bảo tàng Ấn Độ ở Kolkata, kỹ sư Peppe đã giữ lại một kho châu báu gồm các viên đá quý.

Tháng 5/2025, chắt của ông Peppe là Chris Peppe đã đưa số bảo thạch này ra bán đấu giá. Chúng được nhà đấu giá Sotheby’s niêm yết đấu giá tại Hong Kong với giá khởi điểm 1,2 triệu USD và được giới chuyên gia nhận định giá bán có thể cao gấp 10 lần.

Tuy nhiên, cuộc đấu giá đã bị hủy sau khi Bộ Văn hóa Ấn Độ ban hành lệnh pháp lý, tuyên bố các viên bảo thạch là “di sản tôn giáo và văn hóa không thể chuyển nhượng của Ấn Độ và cộng đồng Phật giáo toàn cầu”.

Sau đó, số bảo thạch này được mua lại bởi Tập đoàn Godrej Industries Group của Ấn Độ, phối hợp với chính phủ Ấn Độ. Thông tin về giá mua không được công bố.

Mời độc giả xem video: Mục sở thị “núi kho báu” chất đầy vàng, đá quý của Nga.
