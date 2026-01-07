Hà Nội

Lễ tưởng niệm côn trùng của công ty Nhật Bản gây tranh cãi

Một công ty sản xuất thuốc diệt côn trùng ở Nhật Bản đã tổ chức lễ tưởng niệm cho những con côn trùng đã chết trong quá trình thử nghiệm sản phẩm.

Tâm Anh (theo Cybernews)

Earth Corporation - công ty sản xuất thuốc trừ sâu danh tiếng của Nhật Bản mới trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi tổ chức lễ tưởng niệm dành cho những côn trùng chết trong quá trình thử nghiệm sản phẩm.

caaa-1.jpg
Công ty Earth Corporation tổ chức lễ tưởng niệm cho côn trùng chết trong lúc thử nghiệm sản phẩm. Ảnh: Cybernews.

Khoảng 100 nhân viên của Công ty Earth Corporation đã tập trung tại chùa Myodoji ở tỉnh Hyogo để tham dự lễ tưởng niệm đặc biệt này. Trong nghi lễ, hình ảnh của một số loài côn trùng như muỗi, gián, ve... được đặt trước bàn thờ. Nhân viên lần lượt thắp nhang và cầu nguyện cho linh hồn những sinh vật này, bày tỏ lòng biết ơn với những đóng góp của chúng trong quá trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm của công ty. Buổi lễ kéo dài khoảng một giờ, gồm phần tụng kinh và giảng pháp của các nhà sư.

Nhân viên Mika Kawaguchi của Earth Corporation chia sẻ "truyền thống" trên đã được công ty duy trì trong hơn 40 năm qua.

"Những con côn trùng đã giúp chúng tôi phát triển sản phẩm cứu sống con người và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi các bệnh truyền nhiễm", nhân viên Mika chia sẻ với Oricon News.

caaa-2.jpg
Nhân viên của Earth Corporation tham gia lễ tưởng niệm cho côn trùng chết trong lúc thử nghiệm sản phẩm của công ty. Ảnh: ABCTV News.

Trong khi một số người tôn trọng, ủng hộ cách làm của Earth Corporation, một vài ý kiến khác của cư dân mạng không đồng tình với hành động này. Một người chia sẻ: "Tôi vẫn thấy điều này thật mỉa mai. Đối với côn trùng, việc những kẻ gây ra cái chết của chúng tham dự đám tang chắc chắn rất khó chịu".

Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
