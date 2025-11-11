Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Địa y que diêm màu đỏ rực, mỗi năm chỉ lớn vài milimet

Giải mã

Địa y que diêm màu đỏ rực, mỗi năm chỉ lớn vài milimet

Mang dáng vẻ vô cùng độc đáo, địa y que diêm (Cladonia floerkeana) được ví như những “ngọn đuốc” sống giữa thế giới vi mô của rừng rêu ẩm ướt.

T.B (tổng hợp)
Địa y que diêm là sinh vật cộng sinh. Chúng được tạo nên từ nấm và tảo, sống cộng sinh để trao đổi chất dinh dưỡng và năng lượng. Ảnh: Pinterest.
Địa y que diêm là sinh vật cộng sinh. Chúng được tạo nên từ nấm và tảo, sống cộng sinh để trao đổi chất dinh dưỡng và năng lượng. Ảnh: Pinterest.
Đầu đỏ rực như đầu que diêm. Màu đỏ đặc trưng của phần đỉnh đến từ sắc tố bảo vệ chống lại tia cực tím. Ảnh: Pinterest.
Đầu đỏ rực như đầu que diêm. Màu đỏ đặc trưng của phần đỉnh đến từ sắc tố bảo vệ chống lại tia cực tím. Ảnh: Pinterest.
Chúng phát triển cực kỳ chậm. Mỗi năm, địa y que diêm chỉ lớn thêm vài milimét, phản ánh môi trường sống ổn định và tinh khiết. Ảnh: britishlichensociety.org.ukv.
Chúng phát triển cực kỳ chậm. Mỗi năm, địa y que diêm chỉ lớn thêm vài milimét, phản ánh môi trường sống ổn định và tinh khiết. Ảnh: britishlichensociety.org.ukv.
Loài này mọc trên gỗ mục và đất chua. Chúng thường được tìm thấy trong rừng thông ẩm hoặc đầm lầy than bùn. Ảnh: indicia.org.uk.
Loài này mọc trên gỗ mục và đất chua. Chúng thường được tìm thấy trong rừng thông ẩm hoặc đầm lầy than bùn. Ảnh: indicia.org.uk.
Địa y que diêm có khả năng phục hồi sau khô hạn. Khi gặp nước, chúng “sống dậy” nhanh chóng sau nhiều tuần khô cằn. Ảnh: britishlichensociety.org.uk.
Địa y que diêm có khả năng phục hồi sau khô hạn. Khi gặp nước, chúng “sống dậy” nhanh chóng sau nhiều tuần khô cằn. Ảnh: britishlichensociety.org.uk.
Chúng đóng vai trò trong hệ sinh thái rừng. Địa y góp phần tạo đất mùn, giữ ẩm và cung cấp môi trường cho sinh vật nhỏ khác. Ảnh: dorsetnature.co.uk.
Chúng đóng vai trò trong hệ sinh thái rừng. Địa y góp phần tạo đất mùn, giữ ẩm và cung cấp môi trường cho sinh vật nhỏ khác. Ảnh: dorsetnature.co.uk.
Chúng là chỉ thị sinh học của không khí sạch. Địa y que diêm chỉ tồn tại ở nơi có không khí trong lành, không bị ô nhiễm. Ảnh: observation.org.
Chúng là chỉ thị sinh học của không khí sạch. Địa y que diêm chỉ tồn tại ở nơi có không khí trong lành, không bị ô nhiễm. Ảnh: observation.org.
Địa y que diêm được nhiều nhiếp ảnh gia yêu thích. Màu đỏ và hình dáng độc đáo khiến chúng trở thành chủ đề ảnh macro phổ biến. Ảnh: lichensmaritimes.org.
Địa y que diêm được nhiều nhiếp ảnh gia yêu thích. Màu đỏ và hình dáng độc đáo khiến chúng trở thành chủ đề ảnh macro phổ biến. Ảnh: lichensmaritimes.org.
T.B (tổng hợp)
#Địa y que diêm độc đáo #Sinh vật cộng sinh nấm và tảo #Chỉ thị môi trường sạch #Vai trò trong hệ sinh thái rừng #Đặc điểm sinh trưởng chậm #Phục hồi sau khô hạn

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT