Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Địa chỉ vàng: Bệnh viện điều trị u tuyến nước bọt

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ u tuyến nước bọt cần thăm khám y tế ngay lập tức tại các chuyên khoa Tai Mũi Họng hoặc Ung Bướu.

Thúy Nga

U tuyến nước bọt là tình trạng có khối u xuất hiện ở tuyến nước bọt (mang tai, dưới hàm, dưới lưỡi và các tuyến nhỏ), có thể gây đau hoặc không, di động hoặc cố định.

Các triệu chứng kèm theo có thể bao gồm khó nuốt, yếu cơ mặt, nổi hạch cổ hoặc các dấu hiệu của u ác tính như loét, lỗ rò hoặc cứng hàm.

Việc chẩn đoán thường dựa vào sinh thiết, siêu âm, CT-scan hoặc MRI để xác định bản chất lành hay ác tính của khối u.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ u tuyến nước bọt cần thăm khám y tế ngay lập tức tại các chuyên khoa Tai Mũi Họng hoặc Ung Bướu để chẩn đoán chính xác và kịp thời can thiệp. Các bệnh viện điều trị u tuyến nước bọt gồm:

ung-thu-tuyen-nuoc-bot.jpg
Hình ảnh giải phẫu tuyến nước bọt - Ảnh BSCC

Bệnh viện K: Cơ sở 1: Số 43 Quán Sứ, phường Cửa Nam, Hà Nội; Cơ sở 2: Tựu Liệt, phường Hoàng Liệt, Hà Nội; Cơ sở 3 (cơ sở Tân Triều): Số 30 Cầu Bươu, phường Thanh Liệt, Hà Nội.

Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội: Số 42A Thanh Nhàn, phường Bạch Mai, Hà Nội.

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương: Số 78 đường Giải Phóng, phường Kim Liên, Hà Nội

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương: Số 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bệnh viện Bạch Mai: Số 78 Giải Phóng, phường Kim Liên, Hà Nội.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Số 1 Trần Hưng Đạo, phường Bạch Đằng, Hà Nội.

#U tuyến nước bọt #Khối u tuyến nước bọt #Triệu chứng u tuyến nước bọt #Chữa u tuyến nước bọt tại Hà Nội #Phẫu thuật u tuyến nước bọt #U tuyến nước bọt lành tính

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cẩn thận u tuyến nước bọt tái phát gây liệt mặt, mù, chuyển ung thư

U tuyến nước bọt mang tai ác tính, di căn có thể gây ra các biến chứng ở đầu, cổ, phổi và cuối cùng dẫn đến tử vong.

Ngày 3/9, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ cho biết, các bác sĩ đã kịp thời phát hiện và phẫu thuật thành công cho một người bệnh bị u hàm mặt tái phát.

Bệnh nhân L.Đ.V. (70 tuổi, Hà Nội) có tiền sử phẫu thuật cắt gan, cắt túi mật (1 năm trước) và từng phẫu thuật u góc hàm hai bên cách đây 10 năm. Ông V. còn mắc tăng huyết áp, đái tháo đường type II, u phì đại tiền liệt tuyến.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Phẫu thuật u tuyến nước bọt mang tai cho nam bệnh nhân 53 tuổi

U tuyến nước bọt mang tai là khối u hiếm gặp vùng đầu cổ khá phức tạp, liên quan đến sự xuất hiện của khối u tại tuyến mang tai.

Sợ liệt mặt không mổ không ngờ u vẫn gây liệt

Nhiều bệnh nhân bị u tuyến nước bọt mang tai mang tâm lý e ngại phẫu thuật vì sợ liệt dây thần kinh mặt sau mổ.

Xem chi tiết

Đời sống 247

Thực phẩm có trong tủ lạnh cần vứt ngay kẻo K tuyến giáp “đeo bám”

Ung thư tuyến giáp là một trong những bệnh thường gặp ở vùng đầu, mặt, cổ ở cả nam và nữ giới, bệnh thường không có dấu hiệu rõ ràng nên âm thầm di căn đến nhiều bộ phận khác, khi phát hiện bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Một số thực phẩm và thức ăn có thể khiến cơ thể bị ung thư tuyến giáp nên cần phòng ngừa.

Loại thực phẩm để trong tủ lạnh gây ung thư

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới