Địa chỉ vàng: Bệnh viện điều trị u tuyến nước bọt

U tuyến nước bọt là tình trạng có khối u xuất hiện ở tuyến nước bọt (mang tai, dưới hàm, dưới lưỡi và các tuyến nhỏ), có thể gây đau hoặc không, di động hoặc cố định.

Các triệu chứng kèm theo có thể bao gồm khó nuốt, yếu cơ mặt, nổi hạch cổ hoặc các dấu hiệu của u ác tính như loét, lỗ rò hoặc cứng hàm.

Việc chẩn đoán thường dựa vào sinh thiết, siêu âm, CT-scan hoặc MRI để xác định bản chất lành hay ác tính của khối u.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ u tuyến nước bọt cần thăm khám y tế ngay lập tức tại các chuyên khoa Tai Mũi Họng hoặc Ung Bướu để chẩn đoán chính xác và kịp thời can thiệp. Các bệnh viện điều trị u tuyến nước bọt gồm:

Hình ảnh giải phẫu tuyến nước bọt - Ảnh BSCC

Bệnh viện K: Cơ sở 1: Số 43 Quán Sứ, phường Cửa Nam, Hà Nội; Cơ sở 2: Tựu Liệt, phường Hoàng Liệt, Hà Nội; Cơ sở 3 (cơ sở Tân Triều): Số 30 Cầu Bươu, phường Thanh Liệt, Hà Nội.

Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội: Số 42A Thanh Nhàn, phường Bạch Mai, Hà Nội.

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương: Số 78 đường Giải Phóng, phường Kim Liên, Hà Nội

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương: Số 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bệnh viện Bạch Mai: Số 78 Giải Phóng, phường Kim Liên, Hà Nội.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Số 1 Trần Hưng Đạo, phường Bạch Đằng, Hà Nội.