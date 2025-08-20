Địa chỉ vàng: Bệnh viện có khả năng truy tìm nguyên nhân sốt kéo dài

Trong nhiều trường hợp, bệnh nhân chủ quan về tình trạng sốt kéo dài của bản thân vì cho rằng đó là dấu hiệu bình thường, cuối cùng dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng khó chữa trị.

Vì vậy nếu đã áp dụng những phương pháp hạ sốt tại nhà nhưng bệnh không thuyên giảm, gia đình nên đưa bệnh nhân tới điều trị tại bệnh viện hoặc các cơ sở y tế uy tín để không lưu lại biến chứng nguy hại về sau.

Những trường hợp nên đi khám khi bị sốt gồm: Cơn sốt kéo dài trên 3 ngày, đặc biệt là khi không có bất kỳ dấu hiệu nào đi kèm; Ở bệnh nhân đái tháo đường, van tim có vấn đề, nhiễm HIV hoặc các bệnh liên quan tới miễn dịch: Nên đi khám bác sĩ ngay cả khi bị sốt nhẹ kéo dài mệt mỏi.

Với trẻ sơ sinh dưới 3 tháng tuổi: Khi bị sốt từ 38°C trở lên cần đi khám ngay; Với trẻ từ 3 - 36 tháng, nên đi khám nếu thân nhiệt từ 38,8°C trở lên, sốt kéo dài trên 3 ngày, sốt kèm phát ban hoặc sốt trên 37,7°C kèm theo chán ăn.

Người bệnh sốt cao kéo dài nên đi khám sớm - Ảnh minh họa nguồn Internet

Những bệnh nhân bị sốt kéo dài nên đi khám sớm để được chỉ định thực hiện các xét nghiệm lâm sàng giúp phát hiện bệnh sớm và điều trị hiệu quả.

Bệnh viện có khả năng truy tìm nguyên nhân sốt kéo dài gồm:

Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung ương: Thôn Bầu, Đông Anh, Hà Nội.

Bệnh viện Nhi Trung ương: Số 18, ngõ 879 đường La Thành, phường Láng, Hà Nội.

Bệnh viện Bạch Mai: Số 78 Giải Phóng, phường Phương Mai, Hà Nội.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Số 1 Trần Hưng Đạo, phường Bạch Đằng, Hà Nội.

Bệnh viện Quân Y 103: Số 261 Phùng Hưng, phường Phúc La, Hà Nội.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội: Số 1 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, Hà Nội.