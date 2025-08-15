Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Sốt cao hơn 1 năm không rõ nguyên nhân bất ngờ tìm ra ba “kẻ tấn công”

Đối mặt với ba “kẻ tấn công” cực nguy hiểm, mỗi “kẻ” đều đủ sức gây bệnh nặng, nhưng khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng.

Thúy Nga

Ngày 15/8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, vừa điều trị thành công cho ông T.V.N (54 tuổi, trú tại Đà Nẵng), người phải sống chung với những cơn sốt cao dai dẳng hơn một năm mà chưa rõ nguyên nhân.

Kết quả thăm khám, xét nghiệm đã tìm ra “thủ phạm” là sự phối hợp cùng lúc của ba tác nhân: virus Epstein-Barr, trực khuẩn mủ xanh và nấm Aspergillus.

Theo đó, ông N. có tiền sử U lympho đã điều trị ổn định. Khoảng một năm gần đây, đặc biệt sáu tháng cuối, ông liên tục sốt cao 39–40°C, kèm đau đầu, ớn lạnh, ăn uống kém nhưng không ho.

Thuốc hạ sốt không hiệu quả. Gia đình đã đưa ông đi khám tại nhiều bệnh viện trên cả nước nhưng không tìm ra nguyên nhân.

Cân nặng giảm từ 67 kg xuống còn 49 kg, khi gần như tuyệt vọng, ông nghe lời khuyên của người anh trai, cùng con gái “khăn gói” từ Đà Nẵng ra Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tìm cơ hội điều trị.

z6908789386929-550cee547759b495d50ba0a9b1a9d4cd.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tìm ra “thủ phạm” sau chuỗi ngày bế tắc

Tại Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng gầy yếu, suy kiệt (48 kg), mệt mỏi, sốt 39°C, nhiễm trùng huyết chưa rõ nguyên nhân. Xét nghiệm máu phát hiện virus Epstein-Barr (EBV) dương tính trong máu và dịch phổi với tải lượng 1,29 x 10³. Xét nghiệm dịch phế quản nội soi tìm thấy trực khuẩn mủ xanh (Pseudomonas aeruginosa) đa kháng và vi nấm Aspergillus (Galactomannan dương tính).

Hình ảnh cắt lớp vi tính lồng ngực cho thấy giãn phế nang vùng giữa hai phổi và hạch trung thất to khoảng 22 mm – điều này cho thấy căn nguyên bệnh đang gây tổn thương ở phổi. “Sau khi xác định cùng lúc ba tác nhân gây bệnh, chúng tôi đã phối hợp kháng sinh và thuốc kháng nấm theo kháng sinh đồ, bao phủ toàn bộ các căn nguyên”, BS Lê Văn Thiệu, Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, cho biết.

Việc tìm nguyên nhân gây sốt liên tục và kéo dài gặp nhiều khó khăn khi hầu hết các xét nghiệm đã được tiến hành ở nhiều bệnh viện. Ban đầu, ngoài sốt cao kéo dài, các triệu chứng khác không đặc hiệu; CRP và men gan tăng nhẹ; rối loạn điện giải; các xét nghiệm cơ bản như công thức máu của bệnh nhân có giảm hồng cầu và tiểu cầu. Tuy nhiên sự giảm các chỉ số này không có nhiều ý nghĩa trên bệnh nhân có bệnh lý nền về huyết học.

Sau ba ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ; Hết sốt sau một tuần; ăn uống tốt hơn. Sau hai tuần, ông N. tăng cân lên 54 kg và sức khỏe hồi phục.

z6908789824530-91297c6ba6cc3d204233a77b5a677619.jpg
Bác sĩ trao đổi cùng bệnh nhân và người nhà - Ảnh BVCC

Ba “kẻ tấn công” nguy hiểm

Theo bác sĩ Thiệu, ông N. cùng lúc phải đối mặt với ba “kẻ tấn công” cực nguy hiểm. Mỗi “kẻ” đều đủ sức gây bệnh nặng, nhưng khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng.

Đầu tiên là Pseudomonas aeruginosa “trực khuẩn mủ xanh” – loại vi trùng sống dai dẳng trong đất, nước và cả môi trường bệnh viện. Nó có thể tấn công phổi, máu, màng não hay đường tiết niệu. Đặc biệt, vi khuẩn này rất khó tiêu diệt vì kháng lại nhiều loại kháng sinh, dễ gây biến chứng nặng và tăng nguy cơ tử vong.

Tiếp theo là “nấm Aspergillus” – thường không gây hại với người khỏe mạnh, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm với người sức đề kháng kém, chẳng hạn sau phẫu thuật, hóa trị hoặc mắc các bệnh mạn tính. Nấm này có thể gây viêm phổi hoại tử, làm tắc nghẽn đường thở và lan sang các cơ quan khác, tiến triển nhanh và dễ gây tử vong nếu không điều trị kịp.

Cuối cùng là “virus Epstein-Barr” (EBV) – loại virus rất phổ biến, có thể gây sốt kéo dài, sưng hạch và mệt mỏi. Nó cũng liên quan đến một số bệnh tự miễn và ung thư nguy hiểm như ung thư vòm họng hay u lympho.

Trường hợp của ông N. là lời nhắc, đừng bỏ cuộc khi bệnh chưa tìm ra nguyên nhân. Với những cơn sốt kéo dài, tác nhân gây bệnh có thể đến từ nhiều “mặt trận” – virus, vi khuẩn, nấm, chỉ khi xác định đúng, đủ căn nguyên, việc điều trị mới hiệu quả.

#sốt kéo dài #virus Epstein-Barr #trực khuẩn mủ xanh #nấm Aspergillus #chẩn đoán nguyên nhân sốt #điều trị nhiễm trùng phổi

Bài liên quan

Sống Khỏe

Hỏng gan, thận vì uống thuốc hạ sốt quá liều

Ngộ độc Paracetamol ngày càng phổ biến, đặc biệt ở trẻ em và thanh thiếu niên, nguyên do chủ yếu là lạm dụng thuốc hoặc sử dụng không đúng liều.

Vừa qua, khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) đã tiếp nhận và điều trị hàng loạt bệnh nhi có triệu chứng sốt cao, ba mẹ thường chủ quan tự ý dùng thuốc hạ sốt ở nhà sai liều, dẫn đến quá liều thuốc hạ sốt, gây tổn thương chức năng gan.

Các bác sĩ cảnh báo, chỉ dùng thuốc hạ sốt theo đúng liều lượng hướng dẫn hoặc theo chỉ định; Không tự ý tăng liều hay cho trẻ dùng thuốc liên tục khi chưa có chỉ định; Dùng thuốc sai liều có thể gây tổn thương gan, thận và nguy hiểm cho trẻ.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Lâm Đồng tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm, phòng chống sốt xuất huyết

Bệnh sốt xuất huyết tăng cao so với 2024, ngành y tế tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh vệ sinh đồng bộ trong và ngoài nhà, diệt lăng quăng để ngăn dịch hiệu quả.

Sáng 15/8, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khu vực Bình Thuận, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng phối hợp Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức hội nghị triển khai công tác y tế dự phòng và an toàn thực phẩm (ATTP).

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh các địa phương vừa trải qua 6 tháng đầu năm với nhiều biến động về môi trường, thị trường tiêu dùng và nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Ngăn ngừa "căn bệnh 24 giờ" nhờ vắc xin thế hệ mới

Viêm màng não do não mô cầu được xem là "bệnh tử 24 giờ" vì có thể đe dọa tính mạng người bệnh trong vòng chưa đầy một ngày khởi phát cơn sốt.

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo tiêm chủng là giải pháp hữu hiệu để phòng ngừa viêm màng não mô cầu trong cộng đồng.

Viêm màng não do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây lan qua đường hô hấp, thường có thời gian ủ bệnh kéo dài từ 2–10 ngày, khiến người mang mầm bệnh không nhận ra cho đến khi triệu chứng khởi phát. Ban đầu, bệnh có thể biểu hiện rất giống cảm cúm thông thường như sốt, buồn nôn, mệt mỏi dễ khiến cha mẹ chủ quan khi trẻ mắc bệnh. (1)

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Tư thế ngủ giúp giảm ho đêm

Tư thế ngủ giúp giảm ho đêm

Những cơn ho vào ban đêm không chỉ làm bạn mất ngủ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Chọn đúng tư thế ngủ sẽ giúp giảm ho, dễ thở và ngủ ngon hơn.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Tư thế ngủ giúp giảm ho đêm

Tư thế ngủ giúp giảm ho đêm

Những cơn ho vào ban đêm không chỉ làm bạn mất ngủ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Chọn đúng tư thế ngủ sẽ giúp giảm ho, dễ thở và ngủ ngon hơn.