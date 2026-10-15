Đi xe xăng hơn 10 năm, chủ VinFast VF 5 bất ngờ vì 'nhấn ga xe đáp lại ngay'

Xe nhỏ nhưng tăng tốc bốc, cảm giác lái rất “đã”

Hơn 10 năm sử dụng ô tô xăng, anh Phạm Quốc Huy, 41 tuổi, kinh doanh tự do tại Hà Nội, đã quen với cảm giác phải chờ động cơ lên vòng tua mỗi khi cần tăng tốc. Bởi vậy, khi chuyển sang VinFast VF 5 từ đầu năm, anh khá bất ngờ trước khả năng phản hồi chân ga của chiếc SUV điện nhỏ gọn.

“Nhấn ga là xe đáp lại ngay, vượt rất gọn. Không ngờ xe nhỏ mà động cơ bốc như vậy. Tôi nghĩ đây là khác biệt rõ nét nhất so với xe xăng”, anh Huy nhận xét.

Cảm giác tăng tốc mà anh Huy yêu thích đến từ đặc trưng vận hành của động cơ điện. VF 5 sở hữu công suất tối đa 100 kW, tương đương 134 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Nhờ khả năng cung cấp mô-men xoắn ngay từ khi bắt đầu chuyển động, xe phản hồi nhanh với thao tác đạp ga, mang lại cảm giác tăng tốc liền mạch.

Ưu điểm này đặc biệt hữu ích trong điều kiện giao thông đô thị, khi tài xế thường xuyên phải dừng chờ đèn đỏ, khởi hành giữa dòng xe đông hoặc tăng tốc để vượt phương tiện phía trước.

Theo anh Huy, sau nhiều năm quen sử dụng động cơ đốt trong, cảm giác chân ga nhạy của VF 5 khiến việc cầm lái hằng ngày thú vị hơn hẳn.

Mẫu xe còn được trang bị hai chế độ lái Eco và Sport, cho phép người dùng linh hoạt điều chỉnh trải nghiệm vận hành theo điều kiện giao thông.

Khi đi làm hoặc đưa đón gia đình trong phố, anh Huy chủ yếu sử dụng Eco để ưu tiên tiết kiệm năng lượng. Trên những tuyến đường thông thoáng, chế độ Sport mang lại phản hồi chân ga nhanh nhạy hơn, giúp anh tận hưởng khả năng tăng tốc của động cơ điện.

Bên cạnh đó, VF 5 còn có tính năng kiểm soát hành trình, cho phép duy trì tốc độ cài đặt mà không cần giữ chân ga liên tục. Trang bị này đặc biệt hữu ích trong những chuyến đi cao tốc hoặc đường trường, giúp tài xế giảm bớt thao tác và thoải mái hơn sau nhiều giờ cầm lái.

Với anh Huy, khả năng tăng tốc nhanh, vận hành êm và sự linh hoạt giữa các chế độ lái khiến VF 5 trở thành chiếc xe vừa phù hợp phục vụ gia đình, vừa mang lại cảm giác lái đầy hứng thú.

Mua xe tiết kiệm ngay gần 45 triệu đồng, sạc gần như miễn phí

Ngoài trải nghiệm lái, chi phí sử dụng cũng là thay đổi khiến anh Huy hài lòng sau khi chuyển từ ô tô xăng sang VF 5.

Do sử dụng động cơ điện, mẫu xe này không phát sinh những hạng mục bảo dưỡng quen thuộc như thay dầu động cơ hay lọc dầu. Chu kỳ bảo dưỡng định kỳ 15.000 km còn giúp chủ xe giảm số lần phải đưa phương tiện tới xưởng.

Anh Huy có thể đặt lịch bảo dưỡng qua ứng dụng VinFast, chủ động lựa chọn thời gian phù hợp với công việc. Với những người thường xuyên sử dụng ô tô, sự thuận tiện này giúp giảm đáng kể phiền toái trong quá trình chăm sóc xe.

VF 5 cũng được áp dụng chế độ bảo hành 7 năm hoặc 160.000 km, trong khi pin cao áp được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km, mang lại thêm sự yên tâm khi sử dụng lâu dài.

Đáng chú ý, mức giá mua xe hiện hấp dẫn hơn nhờ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2. Theo đó, khách hàng đủ điều kiện được ưu đãi 9%, tương đương 44,64 triệu đồng, đưa giá VF 5 từ mức niêm yết 496 triệu đồng xuống còn 451,36 triệu đồng.

Chính sách áp dụng đến hết ngày 19/12/2026 cho khách hàng đang sở hữu ô tô, xe máy xăng của mọi thương hiệu hoặc xe điện VinFast khi chuyển sang mua ô tô điện VinFast.

Với khách hàng muốn mua trả góp, chương trình “Mua xe 0 đồng” kéo dài đến hết ngày 31/12/2026 cho phép vay tới 100% giá trị xe mà không cần vốn đối ứng ban đầu. Nhờ đó, những gia đình chưa tích lũy đủ khoản tiền trả trước vẫn có thêm phương án sở hữu ô tô.

Chi phí vận hành cũng được giảm đáng kể nhờ chính sách miễn phí 10 lượt sạc mỗi tháng tại hệ thống trạm V-Green đến hết ngày 10/2/2029. Với nhu cầu đi lại chủ yếu trong đô thị, khoản tiền năng lượng của nhiều gia đình có thể giảm xuống gần như bằng 0.

Kết hợp mức giá hơn 451 triệu đồng, chi phí bảo dưỡng thấp và ưu đãi sạc dài hạn, VF 5 đang mang đến bài toán tài chính hấp dẫn cho người muốn đổi xe.

Đặc biệt, với những tài xế đã quen ô tô xăng như anh Huy, cảm giác tăng tốc tức thì cùng sự êm ái của động cơ điện là lý do khiến việc chuyển sang VF 5 trở thành một trải nghiệm đáng giá.