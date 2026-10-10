VinFast bàn giao 23.624 ô tô điện tại Việt Nam trong tháng 9

VinFast công bố đã bàn giao 23.624 ô tô điện các loại tại thị trường Việt Nam trong tháng 9/2026, đạt mức tăng trưởng 17% so với tháng 8.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VinFast đã bán ra thị trường tổng cộng 177.697 xe, tương đương với mức trung bình gần 20.000 xe bán ra mỗi tháng.

Kết quả kinh doanh tháng 9 tiếp tục khẳng định đà tăng trưởng ổn định và sức hút lớn của xe điện nói chung và xe VinFast nói riêng tại thị trường Việt Nam. Đây là tháng thứ 25 liên tiếp VinFast dẫn đầu thị trường Việt Nam về số lượng xe bán ra, với thị phần ngày càng tăng.

Trong số 23.624 xe VinFast bán ra thị trường trong tháng 9, có tới 6.474 chiếc VF 3, khẳng định mạnh mẽ vị thế “xe điện quốc dân” dành cho mọi nhà của mẫu xe này. Tính lũy kế từ đầu năm, đã có 42.272 xe VF 3 được bàn giao tới khách hàng nhờ thiết kế cá tính, phù hợp với giao thông nội đô và giá bán cũng như chi phí vận hành hấp dẫn.

Xếp thứ hai trong danh sách xe bán chạy nhất của VinFast tháng 9 là mẫu MPV 7 chỗ Limo Green, với 5.027 xe bán ra. Không chỉ là lựa chọn tối ưu cho kinh doanh dịch vụ vận tải, thiết kế đa dụng và trang bị hợp lý cùng những ưu điểm trong vận hành cũng giúp Limo Green thu hút nhóm khách hàng gia đình, qua đó trở thành một trong những mẫu xe 7 chỗ “hot” nhất thị trường thời gian qua. Lũy kế từ đầu năm, đã có 40.018 xe Limo Green đến tay khách hàng.

Xếp tiếp theo trong danh sách là hai mẫu SUV đô thị VF 6 và VF 5/Herio Green, với doanh số tương ứng là 3.083 xe và 2.472 xe bán ra trong tháng 9, nâng tổng số lũy kế từ đầu năm lên lần lượt là 19.026 xe VF 6 và 30.420 xe VF 5/Herio Green. Kết quả này giúp hai mẫu xe của VinFast tiếp tục vững vàng trên ngôi vị dẫn đầu các phân khúc B-SUV (VF 6) và A-SUV (VF 5/Herio Green).

Đặc biệt, với ưu thế về giá bán và thiết kế nhỏ gọn phù hợp với đặc thù giao thông đô thị tại Việt Nam, mẫu xe cỡ nhỏ VF 2/Minio Green đã có tháng kinh doanh “bùng nổ” khi có tới 2.433 xe được khách hàng lựa chọn. Hai mẫu xe ở phân khúc SUV cao cấp là VF 8 và VF 7 cũng đạt doanh số ấn tượng trong tháng 9, khi có tới 1.494 xe VF 8 và 1.092 xe VF 7 bán ra thị trường.

Với tổng cộng 177.697 xe đã bàn giao tới khách hàng chỉ sau 9 tháng đầu năm, vượt mức doanh số kỷ lục của năm 2025, VinFast không chỉ giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam mà còn tạo nên những kỷ lục bán hàng mới, đồng thời trở thành động lực dẫn dắt sự tăng trưởng của cả thị trường.

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast toàn cầu cho biết: “Sự đón nhận, ủng hộ và tin yêu của người tiêu dùng luôn là động lực mạnh mẽ nhất giúp chúng tôi nỗ lực nghiên cứu, phát triển ra các dòng sản phẩm mới và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Tôi tin tưởng rằng kết quả kinh doanh ấn tượng của 9 tháng đầu năm sẽ là nền tảng vững chắc giúp VinFast bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trên thị trường trong 3 tháng cuối năm, qua đó thúc đẩy nhanh hơn quá trình chuyển dịch sang giao thông xanh tại Việt Nam, góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người”.

Trong tháng 9, nhằm hưởng ứng chủ trương của Chính phủ, đồng hành cùng các địa phương và hỗ trợ người dân cả nước chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông, VinFast đã triển khai chính sách ưu đãi “thu xăng đổi điện” hấp dẫn trong khuôn khổ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, với mức ưu đãi lên tới 9% tùy từng dòng xe. Bên cạnh đó, chủ sở hữu ô tô điện VinFast vẫn được ưu đãi sạc pin miễn phí tại các trạm sạc công cộng V-Green đến hết ngày 10/2/2029, giúp tiết kiệm tối đa chi phí sử dụng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ đại lý phân phối VinFast chính hãng, truy cập website https://vinfastauto.com/vn_vi hoặc liên hệ tổng đài CSKH 1900 23 23 89./.