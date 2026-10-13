Những phép thử 'nặng đô' cho sự bền bỉ của xe VinFast

Sau những lịch trình dày đặc, nhiều chủ xe điện VinFast ghi nhận phương tiện vẫn vận hành ổn định, pin đáp ứng tốt và chi phí bảo dưỡng không đáng kể.

Chạy nhiều, bảo dưỡng ít

Sử dụng VF 5 để kinh doanh dịch vụ tại Hà Nội, anh Trần Quốc Việt nhanh chóng đưa chiếc xe vượt mốc 70.000 km. Đây là quãng đường tương đương nhiều năm đi lại của một gia đình thông thường, nhưng được tích lũy trong lịch chạy dày gần như mỗi ngày.

Sau hàng chục nghìn kilomet qua nhiều tuyến đường và điều kiện giao thông, chiếc xe vẫn duy trì khả năng phục vụ công việc đều đặn. Điều khiến anh Việt hài lòng là lịch chăm sóc phương tiện tương đối gọn, không phát sinh nhiều khoản ngoài dự tính.

“Xe là công cụ kiếm tiền nên tôi cần phương tiện hoạt động ổn định và ít phải nằm xưởng. Sau hơn 70.000 km, lịch bảo dưỡng vẫn khá đơn giản, chi phí dễ kiểm soát và chưa ảnh hưởng đáng kể tới công việc”, anh Việt chia sẻ.

Tại một lần bảo dưỡng sau khi xe vượt 70.000 km, anh ghi nhận chi phí khoảng 300.000–400.000 đồng. Theo anh, số tiền trên chỉ bằng khoảng 1/4 so với xe xăng cùng phân khúc. Lợi thế đến từ cấu tạo của hệ truyền động thuần điện. VF 5 không cần thay dầu động cơ, lọc dầu hay bugi như xe sử dụng động cơ đốt trong.

Ở cường độ thấp hơn, chị Kim Xuyến tại Đồng Nai ghi nhận tổng chi phí bảo dưỡng chưa tới một triệu đồng sau gần một năm rưỡi sử dụng VF 5 và hơn 30.000 km.

“Tôi từng nghĩ xe sử dụng thường xuyên sẽ phải dành khá nhiều tiền cho bảo dưỡng. Nhưng các lần đưa xe vào xưởng đều khá gọn, số hạng mục cần thay không nhiều và chi phí thấp hơn dự tính ban đầu”, chị Xuyến cho biết.

Xe vẫn “giữ phong độ” khi đồng hồ “gần 6 chữ số”

Khác với nhịp chạy dịch vụ liên tục của anh Việt, chiếc VF 8 của anh Nguyễn Thành Lâm tại TP.HCM được thử sức qua những chuyến đi xa kéo dài nhiều ngày.

Sau hơn ba năm, đồng hồ quãng đường đã tiến gần mốc 100.000 km. Ngoài lịch sử dụng thường xuyên, xe còn cùng vợ chồng anh thực hiện bốn chuyến xuyên Việt, qua các cung đường Đông Bắc, Tây Bắc và nhiều tuyến liên tỉnh. Hành trình dài nhất kéo dài gần một tháng.

“Gia đình tôi sử dụng xe đúng với nhu cầu thực tế, từ đi lại hằng ngày tới cao tốc, đèo dốc và những chuyến xuyên Việt. Sau gần 100.000 km, xe vẫn vận hành ổn định và đáp ứng tốt các kế hoạch di chuyển”, anh Lâm chia sẻ.

Trước khi chuyển sang ô tô điện, độ bền pin là điều anh quan tâm nhiều nhất. Anh từng lo phạm vi di chuyển sẽ suy giảm đáng kể sau vài năm hoặc khi đồng hồ quãng đường tiến gần sáu chữ số.

Thực tế sử dụng mang lại kết quả tích cực hơn dự tính. Theo cảm nhận của anh Lâm, phạm vi hoạt động chỉ giảm nhẹ so với thời điểm mới nhận xe và chưa ảnh hưởng đáng kể tới lịch trình gia đình.

Không riêng pin, anh cho biết những bộ phận được sử dụng thường xuyên như hệ thống treo, vô lăng, điều hòa, ghế và màn hình trung tâm vẫn hoạt động ổn định. Cabin không xuất hiện tiếng động bất thường, trong khi cảm giác lái và độ chắc chắn của thân xe vẫn đảm bảo sau nhiều chuyến đường dài.

“Gần 100.000 km nhưng xe vẫn chắc, hệ thống treo làm việc tốt và vô lăng chưa cho cảm giác lỏng. Điều hòa, ghế điện, màn hình cùng các chức năng tôi dùng hằng ngày vẫn hoạt động bình thường. Ngoài những hạng mục hao mòn cần kiểm tra hoặc thay thế theo lịch, xe chưa phát sinh vấn đề gì khiến gia đình phải thay đổi kế hoạch”, vị chủ xe chia sẻ.

Chính khả năng bền bỉ ấy giúp chiếc VF 8 tiếp tục được gia đình anh lựa chọn cho những hành trình dài. Sau bốn chuyến xuyên Việt, xe vẫn đảm nhiệm lịch đi lại hằng ngày và sẵn sàng cho những kế hoạch mới, thay vì phải chuyển sang vai trò ít sử dụng hơn.

Độ bền của xe điện VinFast được thể hiện qua khả năng duy trì hoạt động sau nhiều năm và hàng chục nghìn kilomet. Đây là cơ sở thực tế để người dùng ngày càng tin tưởng vào chất lượng của xe điện VinFast và tự tin chuyển đổi xanh.