Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và đối tác dmg events công bố tổ chức Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027 (Global Health Week Vietnam 2027), dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 17/9/2027 tại VEC, Hà Nội. Với thông điệp “Hội tụ tinh hoa y tế toàn cầu - Dẫn lối đổi mới sáng tạo - Kiến tạo tương lai y tế”, chương trình dự kiến quy tụ hơn 500 gian hàng, 30.000 chuyên gia từ hơn 120 quốc gia, 300 diễn giả quốc tế, tạo không gian kết nối chính sách, công nghệ và đầu tư trên chuỗi giá trị y tế toàn cầu.

Tuần lễ do Bộ Y tế chủ trì, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và dmg events đồng tổ chức, với sự tham gia, hỗ trợ của Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia, Quỹ VinFuture, Hệ thống Y tế Vinmec cùng các hội, hiệp hội chuyên ngành y tế và các đối tác kết nối. Chương trình hướng tới thúc đẩy đối thoại trực tiếp giữa các đối tác quốc tế với cơ quan quản lý và các tổ chức y tế trong nước, qua đó mở rộng hợp tác nhằm đáp ứng các ưu tiên phát triển của ngành y tế Việt Nam và thúc đẩy chuyển đổi ngành y tế châu Á.

Phát biểu tại họp báo, ông Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết Nghị quyết số 72-NQ/TW đặt ra cho ngành Y tế những mục tiêu lớn đến năm 2030, tuổi thọ trung bình của người dân đạt 75,5 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm; người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình. Nghị quyết cũng yêu cầu tập trung phát triển công nghiệp dược, thiết bị y tế, bảo đảm tự chủ về vắc-xin, thuốc, thiết bị y tế; thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số y tế toàn diện, hướng tới hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, bền vững.

Ông Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo tại sự kiện

“Chương trình hành động của Chính phủ đã cụ thể hóa các nhiệm vụ này cho từng bộ, ngành, địa phương. Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, bên cạnh nguồn lực trong nước, cần tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, công nghệ. Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam sẽ là diễn đàn đối thoại chính sách, chuyên môn; là cầu nối để cơ sở y tế tiếp cận công nghệ tiên tiến, doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực”, Thứ trưởng cho biết.

Về phía Ban tổ chức, ông Nguyễn Việt Quang – Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, đại diện cho VEC bày tỏ: “Thông qua các hoạt động triển lãm, hội nghị và kết nối chuyên ngành, Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027 sẽ tạo điều kiện thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư, cũng như giới thiệu những thành tựu và tiềm năng của ngành y tế Việt Nam với thế giới. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để ngành y tế Việt Nam tiếp cận những thành tựu tiên tiến của thế giới, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng khám chữa bệnh và dịch vụ chăm sóc sức khỏe”.

Ông Nguyễn Việt Quang – Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup phát biểu tại sự kiện

Ông Geoff Dickinson - Tổng Giám đốc Toàn cầu dmg events cho biết: “dmg events hợp tác với Chính phủ và các Bộ, Ngành trên khắp thế giới để xây dựng những nền tảng thúc đẩy đầu tư, hợp tác quốc tế và trao đổi công nghệ. Với vai trò chủ trì của Bộ Y tế, Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027 sẽ bám sát các ưu tiên quốc gia ngay từ ngày đầu tiên. Cùng với VEC và các đối tác tại Việt Nam, chúng tôi hướng tới xây dựng nền tảng y tế quốc tế hàng đầu của Việt Nam, tạo giá trị bền vững cho đất nước và cho một ngành y tế đang mở rộng nhanh chóng”.

Ông Geoff Dickinson - Tổng Giám đốc Toàn cầu dmg events phát biểu tại sự kiện

Tại họp báo, đại diện Bộ Y tế, VEC, dmg events và các đơn vị đồng hành cùng thực hiện nghi thức công bố ba sự kiện và bộ nhận diện trong khuôn khổ Tuần lễ chuyển tải thông điệp “trí tuệ thế giới gặp khát vọng Việt Nam” - kết nối tinh hoa y tế quốc tế với khát vọng đổi mới, phát triển của ngành y tế Việt Nam.

Ban tổ chức đồng thời ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các đơn vị gồm Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia, Hội Thiết bị Y tế Việt Nam, Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hệ thống Y tế Vinmec, Quỹ VinFuture, Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV). Việc ký kết đánh dấu sự đồng hành của các tổ chức chuyên môn, nghề nghiệp ngay từ giai đoạn chuẩn bị, tạo nền tảng phối hợp xây dựng nội dung chuyên môn và kết nối chuyên gia, hội viên trong nước.Tuần lễ Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam gồm ba Triển lãm chuyên ngành tổ chức đồng thời tại VEC, với tổng quy mô 6 sảnh triển lãm. Trong đó, tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam (Global Health Week Vietnam) tập trung vào thiết bị y tế, phẫu thuật robot, y tế số, bệnh viện thông minh và du lịch y tế, đồng thời lần đầu giới thiệu khu y học cổ truyền - phục hồi chức năng và khu AI - chuyển đổi số y tế. Triển lãm Dược phẩm và Công nghệ Sinh học Việt Nam (BioPharma Vietnam) giới thiệu dược phẩm, nguyên liệu và dược liệu, thuốc sinh học, vắc xin, liệu pháp tế bào và gen. Cuối cùng, phân khu Triển lãm Công nghệ Xét nghiệm và Chẩn đoán Việt Nam (Laboratory & Diagnostics Vietnam) sẽ giới thiệu giải pháp xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh ứng dụng AI, chẩn đoán phân tử và tự động hóa phòng xét nghiệm.

Một trong những điểm nhấn của Tuần lễ là chuỗi diễn đàn cấp cao và hội nghị chuyên ngành gắn với ba chủ đề triển lãm, dự kiến quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, nhà khoa học, chuyên gia y tế, lãnh đạo các tổ chức và doanh nghiệp trong nước và quốc tế, cùng khu vực đổi mới sáng tạo & trình diễn công nghệ, giải pháp y tế. Các phiên PharmaTalk và LabTalk dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp, hoạt động nghiên cứu và công nghệ mới cũng được tổ chức trong khuôn khổ chương trình. Song song với các hội nghị, các phiên kết nối đối tác và đầu tư tạo không gian để doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế trao đổi trực tiếp với bệnh viện, cơ quan quản lý y tế và doanh nghiệp Việt Nam.

Trong đó, Diễn đàn Global Health Week Vietnam sẽ tập trung vào những ưu tiên phát triển hệ thống y tế, mô hình hợp tác và giải pháp nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ, đặc biệt trong các lĩnh vực ung bướu, y học chính xác, chẩn đoán số, lão hóa khỏe mạnh, chăm sóc cộng đồng và du lịch y tế. Quỹ VinFuture sẽ tham gia Diễn đàn với vai trò Đối tác khoa học, góp phần kết nối mạng lưới các nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu thế giới với cộng đồng y tế và nghiên cứu tại Việt Nam. Thông qua đó, Quỹ VinFuture hướng tới thúc đẩy đối thoại khoa học, chia sẻ các thành tựu và xu hướng công nghệ y tế tiên tiến, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học trong chăm sóc sức khỏe.

Global Health Week Vietnam 2027 được định hướng trở thành nền tảng kết nối và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, cơ sở y tế, doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà đầu tư trong nước và quốc tế nhằm thúc đẩy đối thoại, chia sẻ tri thức, chuyển giao công nghệ và mở rộng cơ hội hợp tác. Với vai trò đồng tổ chức, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) cam kết cung cấp hạ tầng, dịch vụ và năng lực vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần kiến tạo môi trường kết nối chuyên nghiệp, thúc đẩy các cơ hội hợp tác thực chất và tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp cũng như ngành y tế Việt Nam và khu vực châu Á.

Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027 là hoạt động hợp tác chiến lược tiếp theo giữa VEC và dmg events, sau Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam 2027 (GEEC 2027) vừa được công bố ngày 17/11/2026, dự kiến diễn ra từ ngày 26 đến 28/5/2027 tại VEC. Thông qua việc hợp tác dài hạn với các đối tác lớn có uy tín quốc tế, VEC từng bước khẳng định vai trò thúc đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp, chuyên gia và các tổ chức quốc tế, mở rộng cơ hội hợp tác, chuyển giao tri thức đa lĩnh vực như: năng lượng, công nghệ - công nghiệp, y tế, giáo dục, thể thao tại Việt Nam trong các lĩnh vực trọng điểm./.