Hà Nội bắn pháo hoa tầm cao dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4-1/5

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt mang tên “Âm vang Tổ quốc” diễn ra vào tối ngày 28/4 sẽ có màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa có thông tin về chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt mang tên “Âm vang Tổ quốc” sẽ diễn ra vào tối ngày 28/4/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Chương trình "Âm vang Tổ quốc" do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì chỉ đạo, Công ty Cổ phần NetMedia tổ chức thực hiện.

Chương trình diễn ra vào 20h00 ngày 28/4/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, với quy mô dự kiến khoảng 38.000 đại biểu, khách mời và lực lượng tham gia. Trước đó, chương trình sẽ được sơ duyệt vào ngày 26/4 và tổng duyệt vào ngày 27/4/2026.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được yêu mến như Tùng Dương, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Trần Trung Quân, Lâm Bảo Ngọc, Phương Thanh, Phạm Anh Khoa... cùng hai ban nhạc rock Bức Tường và Ngũ Cung.

Pháo hoa tầm cao tại sân vận động Mỹ Đình

Đáng chú ý, màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao sẽ diễn ra vào cuối chương trình. Đây được xem là phần kết đặc biệt, hứa hẹn tạo nên không khí lễ hội sôi động, lan tỏa từ khu vực sân vận động ra các khu vực lân cận.

Bên cạnh bắn pháo hoa, Hà Nội còn tổ chức hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật xuyên suốt dịp nghỉ lễ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, phố cổ và nhiều địa điểm khác. Từ các chương trình biểu diễn nghệ thuật ngoài trời, triển lãm, không gian trải nghiệm văn hóa đến các buổi chiếu phim phục vụ cộng đồng, Thủ đô hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho du khách trong dịp này.

Theo Trần Hoàng/ Tiền Phong
Xã hội

Hàng trăm người dự lễ rước kiệu về Đền Hùng

Sáng 23/4 (tức 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, lễ rước kiệu của các xã, phường khu vực Đền Hùng thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Chương trình năm nay có sự góp mặt của đội múa lân sư rồng xã Hát Môn (Hà Nội) cùng các đoàn rước đến từ các xã, phường: Hy Cương, Lâm Thao, Vân Phú, Xuân Lũng.

Đây là hoạt động văn hóa cộng đồng thường niên trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng.​

Xã hội

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ tại Đền Hùng

Sáng 22/4, tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ - hai hoạt động quan trọng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026.

Sáng 22/4 (tức mùng 6/3 âm lịch), tại Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân năm Bính Ngọ 2026.

Thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã dâng hương, hoa, lễ vật, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao khai cơ trị quốc của Đức Quốc Tổ.

Xã hội

Phú Thọ kiểm tra công tác chuẩn bị Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng

Mọi công tác chuẩn bị Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 đang đi vào giai đoạn hoàn tất cuối cùng. Phú Thọ đã sẵn sàng chào đón những bước chân hướng về nguồn cội.

Chiều 21/4/2026 (tức mùng 5/3 Âm lịch), ông Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; ông Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Đoàn công tác kiểm tra sơ đồ bố trí, triển khai lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn cho đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân về dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.
Giám đốc 9X lĩnh án tù vì tạo dựng hai hệ thống sổ sách

