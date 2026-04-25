Pháo hoa tầm cao rực sáng bầu trời Đất Tổ

Màn bắn pháo hoa tầm cao tối 25/4 (tức 9/3 âm lịch) tại hồ Công viên Văn Lang, thu hút đông đảo người dân và du khách về với Phú Thọ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Tối 25/4, tại khu vực cầu đi bộ hồ Công viên Văn Lang, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tổ chức màn bắn pháo hoa tầm cao, một trong những điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026. Theo kế hoạch, chương trình bắt đầu vào lúc 21h, kéo dài khoảng 15 phút, phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa, nghệ thuật của người dân và du khách.

Màn pháo hoa nhìn từ trên cao. Ảnh: Tùng Vy

Màn pháo hoa được thiết kế kết hợp giữa pháo hoa tầm cao và tầm thấp cùng các hiệu ứng ánh sáng hiện đại, tạo nên không gian rực rỡ trên bầu trời Việt Trì. Từ khu vực hồ Văn Lang, người xem có thể quan sát rõ các tầng pháo nở rộng, tạo hình đa sắc, góp phần khuấy động không khí lễ hội trong ngày cao điểm.

Trước giờ khai hỏa, công tác chuẩn bị trận địa pháo hoa đã được các lực lượng chức năng hoàn tất. Hệ thống ống phóng, dây dẫn và thiết bị điều khiển được lắp đặt, kiểm tra kỹ lưỡng theo đúng quy trình kỹ thuật. Các phương án đảm bảo an toàn, phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự được triển khai đồng bộ nhằm hạn chế tối đa rủi ro.

Chương trình do các đơn vị chuyên môn phối hợp thực hiện, với kịch bản được xây dựng chi tiết, đảm bảo tính nghệ thuật và an toàn. Cảnh sát giao thông Phú Thọ cũng tổ chức phân luồng giao thông từ sớm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tập trung theo dõi màn trình diễn.

Trong bối cảnh lượng du khách đổ về Đền Hùng tăng cao dịp chính lễ, màn pháo hoa trở thành điểm hẹn thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ đã có mặt từ sớm tại khu vực hồ Văn Lang để chọn vị trí quan sát thuận lợi.

Việc tổ chức bắn pháo hoa không chỉ góp phần làm phong phú các hoạt động lễ hội mà còn tạo dấu ấn về một không gian văn hóa vừa trang nghiêm, vừa sôi động. Đây là dịp để quảng bá hình ảnh Phú Thọ - vùng đất cội nguồn dân tộc, đồng thời đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của người dân trong những ngày lễ lớn.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Phú Thọ:

