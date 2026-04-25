Pháo hoa tầm cao rực sáng bầu trời Đất Tổ

Màn bắn pháo hoa tầm cao tối 25/4 (tức 9/3 âm lịch) tại hồ Công viên Văn Lang, thu hút đông đảo người dân và du khách về với Phú Thọ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Nguyễn Hinh

Tối 25/4, tại khu vực cầu đi bộ hồ Công viên Văn Lang, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tổ chức màn bắn pháo hoa tầm cao, một trong những điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026. Theo kế hoạch, chương trình bắt đầu vào lúc 21h, kéo dài khoảng 15 phút, phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa, nghệ thuật của người dân và du khách.

Màn pháo hoa nhìn từ trên cao. Ảnh: Tùng Vy

Màn pháo hoa được thiết kế kết hợp giữa pháo hoa tầm cao và tầm thấp cùng các hiệu ứng ánh sáng hiện đại, tạo nên không gian rực rỡ trên bầu trời Việt Trì. Từ khu vực hồ Văn Lang, người xem có thể quan sát rõ các tầng pháo nở rộng, tạo hình đa sắc, góp phần khuấy động không khí lễ hội trong ngày cao điểm.

Trước giờ khai hỏa, công tác chuẩn bị trận địa pháo hoa đã được các lực lượng chức năng hoàn tất. Hệ thống ống phóng, dây dẫn và thiết bị điều khiển được lắp đặt, kiểm tra kỹ lưỡng theo đúng quy trình kỹ thuật. Các phương án đảm bảo an toàn, phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự được triển khai đồng bộ nhằm hạn chế tối đa rủi ro.

Chương trình do các đơn vị chuyên môn phối hợp thực hiện, với kịch bản được xây dựng chi tiết, đảm bảo tính nghệ thuật và an toàn. Cảnh sát giao thông Phú Thọ cũng tổ chức phân luồng giao thông từ sớm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tập trung theo dõi màn trình diễn.

Trong bối cảnh lượng du khách đổ về Đền Hùng tăng cao dịp chính lễ, màn pháo hoa trở thành điểm hẹn thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ đã có mặt từ sớm tại khu vực hồ Văn Lang để chọn vị trí quan sát thuận lợi.

Việc tổ chức bắn pháo hoa không chỉ góp phần làm phong phú các hoạt động lễ hội mà còn tạo dấu ấn về một không gian văn hóa vừa trang nghiêm, vừa sôi động. Đây là dịp để quảng bá hình ảnh Phú Thọ - vùng đất cội nguồn dân tộc, đồng thời đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của người dân trong những ngày lễ lớn.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Phú Thọ:

Biển người đổ về Đền Hùng trước ngày chính hội

Dù chưa chính hội, nhưng Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã có lượng lớn người dân và du khách về dâng hương, trẩy hội sáng 25/4 tức 9/3 âm lịch.

Mặc dù ngày mai, 26/4 mới là chính hội nhưng lượng du khách về Đền Hùng ngày hôm nay, 25/4 (tức 9/3 âm lịch) đã tăng cao. Từ 8h sáng, lối lên các đền, chùa trong khu di tích đã có rất đông người dân và du khách.
Lượng người lên các đền đông đúc.
'Thanh âm nguồn cội' khuấy động phố Việt Trì với 1.500 nghệ nhân

Lễ hội văn hóa dân gian đường phố với chủ đề “Thanh âm nguồn cội” tại Phú Thọ thu hút hơn 1.500 nghệ nhân, diễn viên quần chúng tham gia.

Tối 24/4 (tức 8/3 năm Bính Ngọ), tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ hội văn hóa dân gian đường phố với chủ đề “Thanh âm nguồn cội”, thu hút hơn 1.500 nghệ nhân, diễn viên quần chúng tham gia.

Sự kiện là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026, quy tụ đông đảo lãnh đạo tỉnh, đại biểu và người dân, du khách.

Hà Nội bắn pháo hoa tầm cao dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4-1/5

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt mang tên “Âm vang Tổ quốc” diễn ra vào tối ngày 28/4 sẽ có màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa có thông tin về chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt mang tên “Âm vang Tổ quốc” sẽ diễn ra vào tối ngày 28/4/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Chương trình "Âm vang Tổ quốc" do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì chỉ đạo, Công ty Cổ phần NetMedia tổ chức thực hiện.

Chương trình diễn ra vào 20h00 ngày 28/4/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, với quy mô dự kiến khoảng 38.000 đại biểu, khách mời và lực lượng tham gia. Trước đó, chương trình sẽ được sơ duyệt vào ngày 26/4 và tổng duyệt vào ngày 27/4/2026.

