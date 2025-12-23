2.223 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Với chủ đề: 'Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng', Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/12/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Tổng số đại biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là 2.223 đại biểu, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức; được tổ chức thành 105 Đoàn đại biểu.

Trong số đại biểu chính thức có 139 đại biểu là cá nhân và đại diện tập thể Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng Lao động được phong tặng từ năm 2021 đến nay; 86 đại biểu đại diện chiến sĩ thi đua toàn quốc được phong tặng từ năm 20221 đến nay; 36 đại biểu đại diện cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 198 đại biểu là người dân tộc; 41 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có công lao, đóng góp với Việt Nam; 138 đại biểu đại điện các ngành nghề, các lĩnh vực, thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà khoa học, nhà văn, cá nhân được giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, nhà báo, tài năng trẻ, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng; 1.326 đại biểu điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, chủ yếu là người trực tiếp lao động sản xuất trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh của các bộ, ban ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh thành phố.

Đại biểu cao tuổi nhất là bà Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất (11 tuổi).

Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025, tôn vinh, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trao thi đua yêu nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới, tạo khí thế, động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026-2030.

Trong khuôn khổ Đại hội sẽ diễn ra các hoạt động: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội (tối 26/12/2025); Triển lãm ảnh về Bác Hồ với các phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội thi đua; Triển lãm giới thiệu các thành tựu kinh tế, xã hội của đất nước sau 40 năm đổi mới; Chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến; tôn vinh, khen thưởng biểu dương Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Trong 5 năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, các phong trào thi đua yêu nước đã phát triển sâu rộng, với nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức, mang lại hiệu quả thiết thực trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó, tạo động lực mạnh mẽ, cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân hăng hái thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đóng góp quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước trong 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới.

Các chủ trương của Đảng về thi đua, khen thưởng được ban hành kịp thời, công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng tiếp tục được tập trung thực hiện, nhất là Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các nghị định quy định chi tiết thi hành, tạo cơ sở pháp lý ngày càng hoàn thiện để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả, có nhiều đổi mới, sáng tạo, từng bước khắc phục tính hình thức. Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động tiếp tục được triển khai hiệu quả và đi vào chiều sâu, tạo bước chuyển biến quan trọng trong thực hiện các chiến lược đột phá, các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Các phong trào thi đua được triển khai bài bản, hình thức đa dạng, phong phú, có tiêu chí và nội dung rõ ràng, cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với quyền và lợi ích của người dân nên được Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia.

Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, chất lượng khen thưởng được nâng lên, kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của Bộ, ban, ngành, địa phương; khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác được thực hiện kịp thời đã có tác dụng động viên, khích lệ, cổ vũ các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc…