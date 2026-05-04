Lâm Đồng đẩy nhanh chuỗi dự án ven biển hơn 22.000ha

Với 19 dự án quy mô hơn 22.000ha, khu vực ven biển phía Đông Lâm Đồng đang dần hình thành trục phát triển đô thị - du lịch mới.

Lê Cung - Bảo Giang

Sáng 4/5, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng cùng đoàn công tác Trung ương khảo sát thực tế các dự án động lực ven biển phía Đông tỉnh Lâm Đồng, trọng tâm là dọc tuyến đường 706B.

Đoàn công tác Trung ương khảo sát thực địa các dự án dọc tuyến 706B. Ảnh: Trần Nguyên

Theo báo cáo của Sở Tài chính, khu vực ven biển Lâm Đồng (gồm tuyến ĐT.706B, Bưng Thị – Tà Kóu và Hòa Thắng) hiện có 19 dự án động lực, tổng diện tích hơn 22.000ha, đang được các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu, xúc tiến triển khai.

Trong 8 dự án dọc tuyến ĐT.706B (tổng diện tích khoảng 1.305ha), hiện có 2 dự án đã hoàn tất lựa chọn nhà đầu tư, tổng vốn hơn 16.000 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười báo cáo tiến độ các dự án. Ảnh: Trần Nguyên

Trong đó, dự án Cảng hàng không Phan Thiết (hạng mục dân dụng) đã khởi công ngày 27/4/2026; dự án Khu đô thị thương mại, dịch vụ Hàm Tiến - Mũi Né (Khu III) đang triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Có 3 dự án khác đang tổ chức lựa chọn nhà đầu tư với tổng vốn gần 40.000 tỷ đồng, gồm các khu đô thị Hàm Tiến - Mũi Né (Khu I, IV, V), hiện đang trong giai đoạn đấu giá hoặc thẩm định hồ sơ mời thầu.

Bên cạnh đó, 1 dự án Khu du lịch Đồi Cát Bay đang hoàn thiện thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; 2 dự án khác gồm Khu đô thị sân bay Phan Thiết và Khu đô thị biển Hàm Tiến - Mũi Né đang được nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư.

Đoàn công tác khảo sát một số dự án ven biển phía Đông tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Trần Nguyên

Tại khu vực Bưng Thị – Tà Kóu, các dự án du lịch quy mô lớn đang tháo gỡ vướng mắc liên quan đến thủ tục đất rừng. Trong khi đó, khu vực Hòa Thắng ghi nhận 5 dự án mới được nghiên cứu, đồng thời đề xuất các tuyến kết nối như đường vào sân bay Phan Thiết, đường sắt nhẹ đô thị theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Theo đánh giá, tiến độ triển khai các dự án ven biển đã có chuyển biến rõ nét, từng bước chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang thực hiện, góp phần mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Xã hội

Khai mạc Mùa du lịch hè 2026, công bố quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mũi Né

Tỉnh Lâm Đồng chính thức khai mạc mùa du lịch hè và công bố quy hoạch phát triển Mũi Né thành trung tâm du lịch biển tầm quốc tế.

Tối 26/4, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ khai mạc “Mùa du lịch hè năm 2026” và công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười tham dự lễ khai mạc Mùa du lịch hè 2026
Xã hội

Khởi công loạt trường nội trú quy mô lớn tại 3 xã biên giới Lâm Đồng

Dự án tổng vốn hơn 677 tỷ đồng, mỗi trường 30 lớp, dự kiến hoàn thành trước năm học 2027, góp phần phát triển vùng biên.

Sáng 19/3, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khởi công xây dựng 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới Tuy Đức, Thuận Hạnh và Đắk Wil, với tổng vốn đầu tư hơn 677 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên tặng quà cho học sinh xã Tuy Đức. Ảnh: Trần Nguyên
