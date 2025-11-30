“Đệ nhất hot girl Sài thành” Võ Ngọc Trân xuất hiện điệu đà với váy chấm bi

Võ Ngọc Trân diện chiếc váy chấm bi thiết kế ôm sát, tôn trọn đường cong cùng làn da trắng, khẳng định sức hút không thể thay thế trong dàn hot girl.
Quỳnh Kool gây chú ý khi xuất hiện với set trang phục hồng nổi bật, thiết kế khoét ngực sâu tôn lên vẻ đẹp gợi cảm và vóc dáng cân đối.
Năm 2025, đầu tư AI chiếm hơn 90% tăng trưởng GDP Mỹ, tạo nên hiện tượng “nền kinh tế hai tốc độ”.
Số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa lũ lụt và lở đất những ngày qua ở Sumatra, Indonesia, đã tăng lên 303 người.
Mới đây, fanpage chính thức của Toyota Việt Nam đã hé lộ về một mẫu xe sắp ra mắt, với ký tự “INN…” Động thái này gần như xác nhận Innova Cross mới sắp ra mắt.
Vua Ung Chính là một trong những hoàng đế nổi tiếng của nhà Thanh. Liên quan đến cuộc đời ông hoàng này, nguyên nhân tử vong đến nay vẫn là bí ẩn lớn.
Cá sấu lùn (Osteolaemus tetraspis) là loài bò sát đặc hữu châu Phi, sở hữu nhiều đặc điểm độc đáo khiến chúng trở thành loài cá sấu kỳ lạ bậc nhất thế giới.
Đon Chan viral với màn nhảy trên nền nhạc mashup “nhạc cổ”, đạt gần 2 triệu lượt xem TikTok.
Chuột, bàn phím, loa và đèn treo màn hình là những món đồ nhỏ giúp góc làm việc thêm tiện lợi.
Sở hữu vận khí thịnh về đất đai, ba con giáp này hợp mua bán nhỏ, đầu tư nào cũng có lộc, tiền bạc tăng đều suốt năm khiến ai cũng ngỡ ngàng.
Giữa bối cảnh ánh đèn neon rực rỡ của khu phố ăn chơi nổi tiếng, Xoài Non khoe khí chất thời trang và thần thái tự tin của một fashion icon thế hệ mới.
Xuất hiện tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, Anh Phạm – bà xã diễn viên Anh Đức gây chú ý bởi nhan sắc ngày càng xinh đẹp.
Chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc, bạn có thể tự tay làm thịt viên nướng mềm ngọt, vàng ươm, thơm nức, ăn kèm cơm, bún hay bánh mì ngay tại nhà.
Một người đàn ông, một đứa trẻ, một chân gấu, một chân bò được tìm thấy trong ngôi mộ 5.000 năm tuổi ở Ba Lan khiến các chuyên gia kinh ngạc.
Mẫu PC gaming Thunderobot ra mắt với CPU Hygon C86 do Trung Quốc tự sản xuất, hiệu năng cho ra ngang ngửa với Intel Core i7 Raptor Lake gây bất ngờ.
Loài chuột chù voi (họ Macroscelidea) dù nhỏ bé nhưng lại là một trong những nhóm động vật sở hữu nhiều đặc điểm sinh học kỳ lạ nhất trong thế giới động vật.
Mùa đông không còn là nỗi lo dìm dáng với phái đẹp. 4 công thức phối đồ sau giúp chị em giữ ấm, vừa tôn dáng kéo chân dài miên man dễ áp dụng.
4 á hậu Miss International 2025 sở hữu nét đẹp riêng, quyến rũ không kém cạnh nhau.
Xuất hiện trong chiếc áo lông trắng sang trọng, Trâm Anh gây ấn tượng bởi vẻ đẹp hiện đại, thanh lịch nhưng không kém phần cuốn hút, iữa ngày đông lạnh giá.
Mercedes-Benz mới đây đã ra mắt phiên bản nâng cấp của mẫu sedan hạng sang S580e, thuộc dòng S-Class W223 tại thị trường Đông Nam Á và dự đoán sớm về Việt Nam.
'Hoa hậu 17 tuổi' từng gây bão tại Hàn Quốc là Han Yi Sool hiện khiến nhiều người bất ngờ khi theo đuổi hình ảnh gợi cảm, năng lượng.