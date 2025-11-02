Hà Nội

Nhan sắc như búp bê của 'đệ nhất hot girl Sài Gòn' Võ Ngọc Trân

Cộng đồng trẻ

Nhan sắc như búp bê của 'đệ nhất hot girl Sài Gòn' Võ Ngọc Trân

Trong loạt hình mới đăng tải, hot girl Võ Ngọc Trân được dân mạng khen như búp bê với mái tóc bồng bềnh, vòng eo con kiến và phong cách gợi cảm.

Thiên Anh
Trên trang cá nhân, hot girl Võ Ngọc Trân (sinh năm 2001, TP.HCM) đăng loạt ảnh khoe sắc vóc gợi cảm trong chiếc đầm ngắn ôm sát, tôn vòng eo con kiến và đôi chân thon dài. Cô nàng gây ấn tượng với thần thái tự tin và nụ cười rạng rỡ.
Chỉ sau vài giờ chia sẻ, bộ ảnh của Võ Ngọc Trân nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích cùng bình luận khen ngợi.
Phong cách gợi cảm, tiểu thư được Võ Ngọc Trân theo đuổi từ lâu.
Trên trang cá nhân, hot girl Sài Gòn thường chia sẻ những hình ảnh du lịch sang chảnh, diện váy áo cắt xẻ khoe trọn đường cong.
Võ Ngọc Trân gây ấn tượng với làn da mịn màng, thần thái nổi bật giữa dàn hot girl cùng thế hệ.
Ngày 4/10 vừa qua, Ngọc Trân bất ngờ công khai bạn trai có tài khoản mạng xã hội là Tony Minh. Anh thường đăng tải hình ảnh check-in tại các khách sạn sang trọng, lái xe hàng hiệu.
Sau khi tiết lộ người yêu, Võ Ngọc Trân thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nửa kia.
Hôm 14/10, Ngọc Trân đăng tải hình ảnh bó hoa khổng lồ được tặng kèm dòng chia sẻ: "Mọi người xung quanh đều nói tôi là cô gái may mắn nhất khi nhận bó hoa này".
Từng được mệnh danh là "nữ thần học đường", "hot girl vạn người mê", Võ Ngọc Trân trở thành gương mặt nổi bật trong giới trẻ từ khi còn học tại THPT Bình Hưng Hoà (TP.HCM).
Với gương mặt "đẹp không góc chết", vóc dáng gợi cảm và vòng eo siêu nhỏ, Ngọc Trân thu hút gần 600.000 lượt theo dõi trên Facebook.
