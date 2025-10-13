Hà Nội

'Búp bê Nga' Sharapova duy trì sự 'giàu có' sau khi giải nghệ ra sao?

Nhờ những bản hợp đồng triệu đô với các thương hiệu xa xỉ cùng danh mục đầu tư trải rộng, Maria Sharapova vẫn duy trì sự 'giàu có' sau nhiều năm giải nghệ.

Thiên Anh
Từng là biểu tượng của vẻ đẹp, tài năng và danh tiếng toàn cầu, Maria Sharapova nay bước sang một giai đoạn khác của cuộc đời - không còn là tay vợt giành Grand Slam, mà là một nhà đầu tư, doanh nhân và cố vấn tài chính dày dạn kinh nghiệm.
Tại Hội nghị Bloomberg Power Players ở New York tháng trước, hình ảnh Sharapova với mái tóc nâu tự nhiên, tự tin chia sẻ về chiến lược tài chính và khởi nghiệp khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Sau khi gây chấn động với chức vô địch Wimbledon ở tuổi 17, Sharapova nhanh chóng trở thành "viên ngọc quý" trong mắt các thương hiệu lớn. Cô ký hợp đồng với Nike (kèm dòng sản phẩm riêng), Gatorade, Porsche, Tiffany &amp; Co, Tag Heuer, Evian, Motorola, Land Rover và hàng loạt "ông lớn" khác.
Chỉ tính riêng thu nhập ngoài sân đấu, Sharapova đã kiếm được hơn 300 triệu USD, giúp cô giữ ngôi vị VĐV nữ giàu nhất thế giới suốt 11 năm liên tiếp.
Không dừng lại ở quảng cáo, Sharapova còn đầu tư mạnh vào bất động sản, với loạt tài sản đáng nể: trang trại 8,6 triệu USD ở California, biệt thự 11 triệu USD tại Montecito, và tổ hợp nhà ở Manhattan Beach từng bán cho ngôi sao bóng rổ Luka Doncic với giá 25 triệu USD.
Sau thời gian bị cấm thi đấu, Sharapova chọn học quản trị và lãnh đạo tại Trường Kinh doanh Harvard, khởi đầu cho hành trình thứ hai ấn tượng không kém con đường vươn lên đỉnh cao trong thể thao. Cô sớm bén duyên đầu tư khi mua cổ phần của Supergoop!, một thương hiệu kem chống nắng ra đời từ 2007, nhưng không quá nổi bật.
Danh mục đầu tư của Sharapova phản ánh rõ quan điểm sống và hành trình của cô. Cựu tay vợt người Nga từng tham gia Hội đồng Cố vấn của UBS Wealth Management, khuyến khích phụ nữ đầu tư tài chính. Phần lớn các khoản đầu tư của cô đều hướng đến doanh nghiệp do phụ nữ sáng lập hoặc có liên hệ tới thể thao và sức khỏe.
Không chỉ là nhà đầu tư, Sharapova còn góp mặt trong ban lãnh đạo của các tập đoàn lớn. Cô hiện là giám đốc độc lập tại Moncler Group, tập đoàn sở hữu thương hiệu thời trang xa xỉ Moncler và Stone Island - vị trí mà ít cựu VĐV nào từng đạt được.
Giờ đây, Sharapova không còn cần đến cây vợt để chiến thắng. Cô làm điều đó bằng chiến lược, tầm nhìn và khả năng biến thương hiệu cá nhân thành sức mạnh tài chính.
Ở tuổi 38, Sharapova vẫn là hình mẫu của thế hệ VĐV mới - những người biết cách chuyển mình từ đỉnh cao thể thao sang thương trường mà không đánh mất hào quang.
