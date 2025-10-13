'Búp bê Nga' Sharapova duy trì sự 'giàu có' sau khi giải nghệ ra sao?

Nhờ những bản hợp đồng triệu đô với các thương hiệu xa xỉ cùng danh mục đầu tư trải rộng, Maria Sharapova vẫn duy trì sự 'giàu có' sau nhiều năm giải nghệ.
Điểm nhấn của mẫu xe sedan BYD Seal 05 2026 sắp mở bán tại thị trường Việt Nam chính là phạm vi hoạt động bằng pin được tăng từ 55 km lên 128 km.
Mặc dù thị trường ôtô Việt Nam đã tăng trưởng đáng kể trong tháng 9/2025 nhưng trong danh sách những mẫu xe ế ẩm nhất vẫn xuất hiện một số cái tên quen thuộc.
Hoa hậu Việt Nam 2014 - Kỳ Duyên sở hữu nhan sắc gợi cảm và được khán giả đánh giá ngày càng thăng hạng sau khi 'thu nhỏ vòng 1'.
Mới đây, một bài đăng trên Threads đã thu hút gần hơn 500 nghìn lượt xem khi chia sẻ hình ảnh một cô gái bóp mặt, bóp người đến mức "bẹo hình bẹo dạng".
Synthesia, startup AI từ London hiện có hơn 50.000 khách hàng tại 120 quốc gia, giúp tiết kiệm 30 triệu giờ làm việc và định hình tương lai công nghệ nước Anh.
Mới đây, bộ ảnh tennis của hot girl Hàn Quốc Sae Beyok một lần nữa khiến cộng đồng mạng phải “đứng ngồi không yên”.
Mới đây, cô nàng TikToker Quỳnh Hương đã trở thành nạn nhân tiếp theo của chiêu trò sử dụng AI "chế" ảnh nhạy cảm.
Mercedes-Benz G500 được xem là lựa chọn "mềm" hơn cho người mê dòng G-Class, khi có giá bán chính hãng dự kiến chỉ hơn 9 tỷ đồng, rẻ gần 3 tỷ so với AMG G63.
Một khoảnh khắc tình cờ đã dẫn đến phát hiện khảo cổ hiếm có: chiếc bát gỗ Viking nguyên vẹn sau hàng thế kỷ, hé mở những bí mật văn hóa Bắc Âu cổ.
Loài động vật cổ đại có hình dáng kỳ dị, sở hữu khả năng săn mồi đỉnh cao, chính là một trong những tổ tiên đầu tiên của sinh vật trên cạn ngày nay.
Phòng không Nga đã bắn hạ tên lửa hành trình Flamingo đầu tiên của Ukraine bằng tên lửa Buk-M2 và theo kíp chiến đấu, đây là "mục tiêu đơn giản nhất".
Sau thời gian im ắng vì vướng ồn ào đời tư, diễn viên Nam Thư dạo gần đây trở lại mạng xã hội với hình ảnh rạng rỡ, tích cực hơn.
Dưới đây là 4 con giáp sinh ra đã mang mệnh “đại gia ngầm”, càng làm càng có lộc, càng về sau càng sung túc.
Mới đây, bà xã Phan Văn Đức – Võ Nhật Linh mới đây khiến dân mạng xôn xao khi đăng tải loạt hình ảnh chất lượng trên chiếc xe Mercedes sang trọng.
Mới đây, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh thu hút sự chú ý khi thừa nhận can thiệp thẩm mỹ để duy trì nhan sắc.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tỵ thông minh, quyến rũ nên có thể sớm gặp được chân ái, sự nghiệp đi lên.
Thời gian gần đây, dân mạng liên tục đặt nghi vấn nàng WAG Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu đang mang thai lần 2.
Những bức tường đá cổ của đền Tarxien ẩn chứa vô số hóa thạch động vật. Đây là bằng chứng sống động về tín ngưỡng và kỹ thuật xây dựng phi thường của người xưa.
Ngôi nhà thu hút sự chú ý của nhiều người bởi thiết kế độc đáo khi không có tường ngoài, gần như “trong suốt”.
Tại giải Saigon Pro-Am Basketball Cup 2025, sự xuất hiện của Hạt Dẻ - con gái MC Quyền Linh đã thu hút sự quan tâm của khán giả và giới truyền thông.