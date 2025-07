Đấu thầu TP Thủ Đức: Liên danh Phước Khang - Cát Thành Phát trúng thầu, đối thủ 'tự loại'?

Liên danh Phước Khang - Cát Thành Phát vừa trúng gói thầu 6,1 tỷ đồng tại TP Thủ Đức. Đáng nói, các đối thủ cạnh tranh đều bị loại vì không đáp ứng năng lực, mở ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực chất của gói thầu do Trung tâm PTHT TP Thủ Đức làm chủ đầu tư.

Ngày 24/7/2025, ông Lưu Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật thành phố Thủ Đức (Trung tâm PTHT TP Thủ Đức), đã ký Quyết định số 10/QĐ-PTHT-111 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói số 4: Xây lắp" thuộc dự án Nâng cấp hẻm 147 Lý Tế Xuyên, phường Linh Đông. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phước Khang - Công ty TNHH Cát Thành Phát với giá trúng thầu là 6.155.759.676 đồng, trên giá dự toán gói thầu là 6.347.309.272 đồng.

Nhà thầu "quen mặt" và những đối thủ "kém may mắn"

Gói thầu nêu trên có mã thông báo mời thầu (TBMT) là IB2500273510, do Công ty TNHH Minh Pham làm bên mời thầu, đã thu hút sự tham gia của 3 nhà thầu. Tuy nhiên, kịch bản quen thuộc lại diễn ra khi hai đối thủ của liên danh này đều bị loại từ vòng đánh giá năng lực và kinh nghiệm. Cụ thể, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 57/BCXT-MP ngày 17/7/2025 của Công ty Minh Pham:

Nguồn MSC

Công ty TNHH Xây dựng Nhật Quang Minh (MST: 0305461196) bị loại vì kê khai nguồn lực tài chính cho gói thầu bằng tiền mặt, trong khi hồ sơ mời thầu (E-HSMT) yêu cầu phải có cam kết tín dụng của ngân hàng.

(MST: 0305461196) bị loại vì kê khai nguồn lực tài chính cho gói thầu bằng tiền mặt, trong khi hồ sơ mời thầu (E-HSMT) yêu cầu phải có cam kết tín dụng của ngân hàng. Công ty TNHH Địa ốc Xây dựng Dương Linh (MST: 0314519075) bị loại do hồ sơ nhân sự chủ chốt không cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu, kể cả sau khi đã được yêu cầu làm rõ và thay thế nhân sự.

Việc hai nhà thầu bị loại vì những lý do rất cơ bản về thủ tục hồ sơ đã mở đường cho liên danh "quen mặt" là Phước Khang - Cát Thành Phát trúng thầu.

Năng lực của các thành viên liên danh ( Phước Khang - Cát Thành Phát)

Đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phước Khang (MST: 0313509243, địa chỉ tại 42/1 Đường Số 2, TP. Hồ Chí Minh), do ông Phạm Minh Kha làm giám đốc. Dữ liệu cho thấy, nhà thầu này đã tham gia 40 gói thầu, trong đó trúng 27 gói, trượt 13 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) là 42.133.901.243 đồng. Doanh nghiệp có quan hệ với 26 bên mời thầu. Thành viên còn lại của liên danh là Công ty TNHH Cát Thành Phát (MST: 0310073456, địa chỉ tại 96 Đường Số 6, Phường Phước Long, TP. Hồ Chí Minh), do ông Trần Ngọc Hưng làm giám đốc. Nhà thầu này cũng là một cái tên quen thuộc trên thị trường khi đã tham gia 46 gói thầu, trúng 33 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) là 42.916.748.811 đồng. Doanh nghiệp có quan hệ với 17 bên mời thầu và đã từng liên danh với 2 nhà thầu trong 2 gói thầu, thắng cả 2. Theo chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số 00013867 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp, Cát Thành Phát có năng lực thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp nước, thoát nước, công viên cây xanh và chiếu sáng công cộng.

Góc nhìn pháp lý: Cần đảm bảo cạnh tranh thực chất

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: "Theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 của Luật Đấu thầu 2023, một trong những mục tiêu quan trọng của hoạt động đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc các nhà thầu liên tục bị loại vì những lý do như không cung cấp được cam kết tín dụng hay thiếu sót hồ sơ nhân sự, dù có thể là đúng quy trình, nhưng nếu diễn ra thường xuyên có thể là dấu hiệu của việc các yêu cầu trong hồ sơ mời thầu chưa thực sự tạo điều kiện tối đa cho các nhà thầu tham dự, hoặc năng lực chuẩn bị hồ sơ của các nhà thầu còn hạn chế".

"Chủ đầu tư cần giám sát chặt chẽ để đảm bảo các yêu cầu đưa ra là phù hợp, không phải là 'hàng rào kỹ thuật' nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, từ đó mới có thể lựa chọn được nhà thầu thực sự có năng lực tốt nhất với giá cạnh tranh nhất", Luật sư Lập phân tích thêm.

(Còn tiếp)