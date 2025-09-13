Hà Nội

Sống Khỏe

Dấu hiệu âm thầm cảnh báo bệnh tim

Một trong những lý do khiến bệnh tim trở nên nguy hiểm chính là mọi dấu hiệu bệnh đều âm thầm, rất khó để phân biệt.

Bình Nguyên

Việc hiểu rõ các biểu hiện của bệnh tim mạch giúp người bệnh chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe. Nếu phát hiện sớm và điều trị kịp thời, nguy cơ nhồi máu cơ tim, suy tim hoặc đột quỵ có thể giảm đáng kể.

Đau tức ngực hoặc cảm giác bóp nghẹt ở ngực

Bệnh động mạch vành là một bệnh lý tim mạch nguy hiểm, đau thắt ngực chính là dấu hiệu điển hình nhất báo hiệu căn bệnh này. Theo đó, khi trái tim không được cung cấp máu và oxy đầy đủ sẽ gây ra các triệu chứng của bệnh mạch vành, điển hình là triệu chứng đau thắt ngực.

Nguyên nhân đau thắt ngực có thể là do hẹp động mạch vành, phần lớn do các mảng xơ vữa tích tụ khiến tim không nhận đủ máu và oxy. Tùy theo mức độ và tính chất của hẹp động mạch vành mà có thể dẫn đến các bệnh cảnh nguy hiểm như cơn đau thắt ngực hay nhồi máu cơ tim,...

Hồi hộp, đánh trống ngực

Hồi hộp, đánh trống ngực có thể cảnh báo tim đang rối loạn nhịp - một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ngừng tim. Các cơn này có thể xuất hiện khi dùng chất kích thích như cà phê, rượu bia, khi xúc động mạnh hoặc thậm chí ngay cả lúc đang nghỉ ngơi. Điều này cho thấy hệ thống điện của tim đang gặp vấn đề, không kiểm soát được nhịp đập.

1-3092.jpg
Ảnh minh họa/Nguồn Vinmec

Điểm cần lưu ý là nếu đánh trống ngực xuất hiện đột ngột, kéo dài hoặc đi kèm với chóng mặt, ngất xỉu thì có thể liên quan đến rung nhĩ, nhịp nhanh thất hoặc các rối loạn nhịp tim nghiêm trọng khác.

Khó thở không rõ nguyên nhân

Thở hụt hơi khi đi bộ, leo cầu thang hoặc thậm chí khi nằm ngủ có thể cho thấy tim không đủ khả năng bơm máu, nguy cơ suy tim hoặc thiếu máu cơ tim. Nhiều người cảm thấy dễ mệt hơn khi vận động nhẹ, mất dần sự dẻo dai nhưng không ngờ đó là cảnh báo sớm bệnh.

Ngất xỉu hoặc choáng váng thoáng qua

Dấu hiệu này cảnh báo nhịp tim quá chậm hoặc rối loạn dẫn truyền điện trong tim, khiến máu không kịp lên não, gây mất ý thức tạm thời.

Đổ mồ hôi lạnh, buồn nôn, bồn chồn không rõ nguyên nhân

Đây là biểu hiện rối loạn thần kinh thực vật, thường đi kèm trong cơn thiếu máu cơ tim cấp. Một số bệnh nhân từng mô tả cảm giác "lo lắng bất thường", "khó chịu không rõ lý do" ngay trước khi bất tỉnh.

Ho kéo dài

Ho đặc biệt là vào ban đêm hoặc khi nằm xuống, có thể liên quan đến các bệnh tim mạch thường gặp bao gồm suy tim sung huyết. Điều này dễ bị nhầm với viêm phế quản hoặc hen suyễn. Ho do suy tim thường có đặc điểm là ho khan hoặc ho có đờm bọt màu trắng, đi kèm với triệu chứng khó thở, đặc biệt là khi nằm thẳng.

Sống Khỏe

Cân nặng dư thừa, nguy cơ không thể xem nhẹ

Thừa cân không chỉ là chuyện hình thể mà còn là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe. Đằng sau lớp mỡ thừa là nguy cơ tim mạch, tiểu đường, gan nhiễm mỡ…

Không chỉ là nỗi lo về thẩm mỹ, thừa cân đang trở thành hồi chuông báo động cho sức khỏe cộng đồng hiện đại. Tình trạng này âm thầm kéo theo nhiều bệnh lý nguy hiểm, đe dọa chất lượng sống và tuổi thọ của hàng triệu người trên toàn thế giới.

Số ký tăng lên từng ngày có thể là hệ quả của lối sống hiện đại, nhưng nếu xem nhẹ nó, bạn đang đánh đổi cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Bởi thừa cân không chỉ khiến bạn mặc quần áo khó hơn – nó có thể khiến bạn phải nằm viện, dùng thuốc suốt đời, thậm chí là đối mặt với nguy cơ tử vong sớm.

Sống Khỏe

42 tuổi suýt mất mạng vì nhồi máu cơ tim do nghiện thuốc lá, tăng huyết áp

Nhiều người cho rằng hút thuốc lào ít ảnh hưởng đến sức khỏe hơn thuốc lá nhưng thực tế lượng nicotin trong thuốc lào còn cao hơn, gây tổn hại nặng nề tim mạch.

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh cho biết, các bác sĩ khoa Tim mạch - Tim mạch can thiệp đã kịp thời cứu sống người đàn ông nhồi máu cơ tim còn rất trẻ.

Theo đó, khoảng 10 ngày trước khi nhập viện, anh N.T.H. xuất hiện tình trạng đau tức, đau thắt vùng ngực trái theo từng cơn ngắn, vài phút lại đỡ, kèm theo khó thở trong cơn. Đáng lo ngại, cơn đau xuất hiện cả khi nghỉ ngơi, đau tăng khi gắng sức.

Sống Khỏe

Vì sao tiếng ồn có thể khiến bạn mất ngủ, dễ mắc bệnh tim mạch

Ô nhiễm tiếng ồn làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim và đột quỵ. Đây là kẻ giấu mặt âm thầm đe dọa tim mạch mà ít người để ý.

Nhiều người thường chỉ quan tâm đến khói bụi, ô nhiễm nguồn nước hay thực phẩm bẩn, mà ít để ý rằng tiếng ồn cũng là một dạng ô nhiễm rất nguy hiểm. Thực tế, tiếng ồn không chỉ khiến con người khó chịu, mất tập trung mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ, gây rối loạn thần kinh và làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Một đêm mất ngủ vì tiếng xe cộ, một giấc ngủ chập chờn do hàng xóm mở nhạc lớn… tưởng như là chuyện nhỏ nhưng nếu tình trạng này kéo dài, cơ thể sẽ phải gánh chịu những hệ lụy nặng nề. Các nghiên cứu y khoa đã chỉ ra: Ô nhiễm tiếng ồn có thể rút ngắn tuổi thọ thông qua việc tác động đến hệ thần kinh và tim mạch.

Thảo dược bảo vệ gan

Thảo dược bảo vệ gan

Gan dễ tổn thương trước rượu bia, độc tố và stress. Thảo dược tự nhiên là lựa chọn an toàn giúp thanh lọc và bảo vệ gan hiệu quả.

Áp xe cổ phức tạp do sâu răng

Áp xe cổ phức tạp do sâu răng

Nếu không được phẫu thuật tháo mủ, áp xe cổ có thể tự phá vỡ ra da gây dò mủ kéo dài hoặc vỡ mủ vào trong, dẫn đến nhiễm trùng lan rộng, nhiễm trùng huyết...
