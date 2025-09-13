Dấu hiệu âm thầm cảnh báo bệnh tim

Một trong những lý do khiến bệnh tim trở nên nguy hiểm chính là mọi dấu hiệu bệnh đều âm thầm, rất khó để phân biệt.

Việc hiểu rõ các biểu hiện của bệnh tim mạch giúp người bệnh chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe. Nếu phát hiện sớm và điều trị kịp thời, nguy cơ nhồi máu cơ tim, suy tim hoặc đột quỵ có thể giảm đáng kể.

Đau tức ngực hoặc cảm giác bóp nghẹt ở ngực

Bệnh động mạch vành là một bệnh lý tim mạch nguy hiểm, đau thắt ngực chính là dấu hiệu điển hình nhất báo hiệu căn bệnh này. Theo đó, khi trái tim không được cung cấp máu và oxy đầy đủ sẽ gây ra các triệu chứng của bệnh mạch vành, điển hình là triệu chứng đau thắt ngực.

Nguyên nhân đau thắt ngực có thể là do hẹp động mạch vành, phần lớn do các mảng xơ vữa tích tụ khiến tim không nhận đủ máu và oxy. Tùy theo mức độ và tính chất của hẹp động mạch vành mà có thể dẫn đến các bệnh cảnh nguy hiểm như cơn đau thắt ngực hay nhồi máu cơ tim,...

Hồi hộp, đánh trống ngực

Hồi hộp, đánh trống ngực có thể cảnh báo tim đang rối loạn nhịp - một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ngừng tim. Các cơn này có thể xuất hiện khi dùng chất kích thích như cà phê, rượu bia, khi xúc động mạnh hoặc thậm chí ngay cả lúc đang nghỉ ngơi. Điều này cho thấy hệ thống điện của tim đang gặp vấn đề, không kiểm soát được nhịp đập.

Ảnh minh họa/Nguồn Vinmec

Điểm cần lưu ý là nếu đánh trống ngực xuất hiện đột ngột, kéo dài hoặc đi kèm với chóng mặt, ngất xỉu thì có thể liên quan đến rung nhĩ, nhịp nhanh thất hoặc các rối loạn nhịp tim nghiêm trọng khác.

Khó thở không rõ nguyên nhân

Thở hụt hơi khi đi bộ, leo cầu thang hoặc thậm chí khi nằm ngủ có thể cho thấy tim không đủ khả năng bơm máu, nguy cơ suy tim hoặc thiếu máu cơ tim. Nhiều người cảm thấy dễ mệt hơn khi vận động nhẹ, mất dần sự dẻo dai nhưng không ngờ đó là cảnh báo sớm bệnh.

Ngất xỉu hoặc choáng váng thoáng qua

Dấu hiệu này cảnh báo nhịp tim quá chậm hoặc rối loạn dẫn truyền điện trong tim, khiến máu không kịp lên não, gây mất ý thức tạm thời.

Đổ mồ hôi lạnh, buồn nôn, bồn chồn không rõ nguyên nhân

Đây là biểu hiện rối loạn thần kinh thực vật, thường đi kèm trong cơn thiếu máu cơ tim cấp. Một số bệnh nhân từng mô tả cảm giác "lo lắng bất thường", "khó chịu không rõ lý do" ngay trước khi bất tỉnh.

Ho kéo dài

Ho đặc biệt là vào ban đêm hoặc khi nằm xuống, có thể liên quan đến các bệnh tim mạch thường gặp bao gồm suy tim sung huyết. Điều này dễ bị nhầm với viêm phế quản hoặc hen suyễn. Ho do suy tim thường có đặc điểm là ho khan hoặc ho có đờm bọt màu trắng, đi kèm với triệu chứng khó thở, đặc biệt là khi nằm thẳng.