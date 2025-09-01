Hà Nội

Sống Khỏe

Cân nặng dư thừa, nguy cơ không thể xem nhẹ

Thừa cân không chỉ là chuyện hình thể mà còn là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe. Đằng sau lớp mỡ thừa là nguy cơ tim mạch, tiểu đường, gan nhiễm mỡ…

Trương Hiền

Không chỉ là nỗi lo về thẩm mỹ, thừa cân đang trở thành hồi chuông báo động cho sức khỏe cộng đồng hiện đại. Tình trạng này âm thầm kéo theo nhiều bệnh lý nguy hiểm, đe dọa chất lượng sống và tuổi thọ của hàng triệu người trên toàn thế giới.

Số ký tăng lên từng ngày có thể là hệ quả của lối sống hiện đại, nhưng nếu xem nhẹ nó, bạn đang đánh đổi cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Bởi thừa cân không chỉ khiến bạn mặc quần áo khó hơn – nó có thể khiến bạn phải nằm viện, dùng thuốc suốt đời, thậm chí là đối mặt với nguy cơ tử vong sớm.

z6870843555710-1e694cb72fdb3501d6a17d150627fec5.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Câu chuyện sức khỏe ẩn sau lớp mỡ thừa

Trong đời sống hiện đại, hình thể cân đối đôi khi được gắn liền với sự tự tin, thành công, hấp dẫn. Tuy nhiên, dưới lớp mỡ thừa không chỉ là nỗi mặc cảm khi đứng trước gương hay khó khăn khi chọn đồ, mà là những rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe.

Thừa cân và béo phì không còn là vấn đề cá nhân, mà là một đại dịch toàn cầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 1,9 tỷ người trưởng thành trên toàn thế giới bị thừa cân, trong đó hơn 650 triệu người bị béo phì. Tại Việt Nam, tỷ lệ thừa cân và béo phì đang tăng nhanh chóng, đặc biệt ở người trẻ và trẻ em đô thị, một dấu hiệu đáng lo ngại cho tương lai sức khỏe cộng đồng.

Hàng loạt bệnh lý ghé thăm người thừa cân

Việc thừa cân giống như một tấm vé mời cho các bệnh không lây nhiễm nguy hiểm:

Bệnh tim mạch và tăng huyết áp: Khi mỡ tích tụ trong cơ thể, đặc biệt là vùng bụng, nó làm tăng nồng độ cholesterol xấu (LDL), giảm cholesterol tốt (HDL) và dẫn đến xơ vữa động mạch. Người thừa cân dễ bị huyết áp cao, đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Tiểu đường tuýp 2: Một trong những hậu quả phổ biến nhất của thừa cân là kháng insulin – yếu tố chính dẫn đến bệnh tiểu đường tuýp 2. Khi không được kiểm soát, bệnh này gây tổn thương mắt, thận, thần kinh và hệ miễn dịch.

Gan nhiễm mỡ và rối loạn chuyển hóa: Mỡ tích tụ trong gan không do rượu (NAFLD) đang trở nên phổ biến ở người trẻ tuổi, khiến gan bị tổn thương nghiêm trọng, có thể dẫn đến viêm gan, xơ gan và thậm chí ung thư gan.

Ngưng thở khi ngủ: Mỡ quanh vùng cổ và hầu họng khiến đường thở bị hẹp lại khi nằm, dẫn đến ngưng thở khi ngủ – tình trạng thường không được phát hiện nhưng gây mệt mỏi mãn tính, suy giảm trí nhớ, thậm chí đột quỵ.

Rối loạn nội tiết và ảnh hưởng sinh sản: Ở nữ giới, thừa cân ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt, tăng nguy cơ vô sinh, hội chứng buồng trứng đa nang. Ở nam giới, nó làm giảm testosterone, suy giảm chức năng sinh lý.

Tăng nguy cơ ung thư: Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng béo phì có mối liên hệ với ung thư vú, nội mạc tử cung, ruột kết, thận và tụy. Lượng mỡ thừa có thể gây viêm âm ỉ, làm tăng nguy cơ đột biến tế bào.

Không chỉ cơ thể đau, tâm trí cũng tổn thương

Thừa cân còn ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tâm thần. Những người bị béo phì thường bị kỳ thị xã hội, dẫn đến mặc cảm, lo âu, trầm cảm và rối loạn hành vi ăn uống. Trẻ em và thanh thiếu niên thừa cân có nguy cơ bị bắt nạt học đường, dẫn đến giảm thành tích học tập và phát triển lệch lạc về nhân cách.

Ở người trưởng thành, đặc biệt là phụ nữ, việc không kiểm soát được cân nặng còn kéo theo áp lực từ định kiến xã hội, ảnh hưởng đến sự tự tin trong giao tiếp, công việc và các mối quan hệ.

Vì sao ngày càng nhiều người thừa cân?

Nguyên nhân chính vẫn là mất cân đối giữa năng lượng nạp vào và tiêu hao: ăn quá nhiều, ít vận động. Tuy nhiên, còn có các yếu tố khác như:

Lối sống tĩnh tại: Công nghệ phát triển khiến con người ngồi nhiều hơn, vận động ít hơn.

Chế độ ăn nhanh, nhiều đường, dầu mỡ: Thức ăn chế biến sẵn, đồ uống ngọt dễ gây tăng cân nhưng lại tiện lợi và hấp dẫn.

Stress, thiếu ngủ: Căng thẳng và rối loạn giấc ngủ khiến hormone leptin và ghrelin (kiểm soát cảm giác đói – no) mất cân bằng, gây ăn uống vô tội vạ.

Di truyền và rối loạn nội tiết: Một số người có cơ địa dễ tích mỡ hoặc bị bệnh tuyến giáp, hội chứng chuyển hóa.

Phòng ngừa – không bao giờ là quá muộn

Chìa khóa để kiểm soát cân nặng không nằm ở những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt hay thuốc giảm cân cấp tốc, mà ở lối sống lành mạnh lâu dài:

Ăn đúng bữa, đủ chất, ưu tiên rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và đồ uống có đường.

Vận động thường xuyên, ít nhất 30 phút mỗi ngày: Đi bộ, chạy bộ, bơi lội, yoga hoặc bất kỳ hình thức nào bạn yêu thích.

Giữ tinh thần thoải mái, tránh stress kéo dài, ngủ đủ giấc và đúng giờ.

Khám sức khỏe định kỳ để kiểm tra chỉ số cơ thể (BMI, mỡ máu, đường huyết...) và phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý.

Yêu cơ thể – yêu chính mình

Thừa cân không phải lỗi lầm hay điều đáng xấu hổ. Nhưng bỏ mặc cơ thể ngày một tích tụ mỡ thừa và suy yếu là sự thờ ơ nguy hiểm với sức khỏe của chính bạn. Hãy bắt đầu hành trình sống lành mạnh không vì áp lực ngoại hình, mà vì trái tim, lá gan, bộ não và tương lai của chính mình.

Chăm sóc cân nặng là một hành động yêu thương chính mình. Và không ai xứng đáng nhận tình yêu đó hơn bạn.

Sống Khỏe

Giúp con giảm cân đúng cách

Nhiều cha mẹ lo lắng khi con thừa cân nhưng lại lúng túng không biết giảm cân sao cho an toàn. Nếu không đúng cách, việc ép cân có thể gây hại sức khỏe của trẻ.

Tình trạng thừa cân, béo phì ở trẻ em đang là vấn đề báo động tại nhiều gia đình. Béo phì không chỉ ảnh hưởng ngoại hình mà còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, gan nhiễm mỡ, rối loạn chuyển hóa từ khi còn rất sớm. Tuy nhiên, giúp con giảm cân an toàn, hiệu quả lại không hề dễ nếu cha mẹ không hiểu đúng cách.

8-3907.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Xem chi tiết

Kiến thức cần biết

Những tác hại khi cơ thể dư thừa đường

Việc tiêu thụ đường quá nhiều làm dư thừa năng lượng. Cho dù đường nhân tạo hay tự nhiên vẫn tăng đường máu, gây thừa cân, béo phì.

Khi cơ thể dung nạp quá ít đường hoặc quá thừa đường sẽ có những tác hại sau:

Gây ra tình trạng glucozo trong máu, làm cơ thể suy nhược, mệt mỏi

Lượng đường trong máu không ổn định sẽ dẫn tới mệt mỏi, đau đầu và thèm ăn đường nhiều hơn. Sự thèm thuồng đó chuẩn bị cho một chu kỳ nghiện đường mà mỗi khi bạn nạp thêm đường vào cơ thể bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một cách tạm thời. Nhưng chỉ một vài giờ sau, bạn lại cảm thấy thèm đường và đói.

Làm tăng nguy cơ mắc bệnh béo phì, tiểu đường và bệnh tim

Những công trình nghiên cứu trên quy mô lớn đã chỉ ra rằng, càng ăn nhiều các loại thức ăn có hàm lượng glycemic cao (tác động nhanh chóng đến lượng đường trong máu) trong đó bao gồm các loại thức ăn có chứa đường thì nguy cơ trở nên béo phì, phát triển bệnh tiểu đường, bệnh tim ngày càng cao, có thể liên quan đến nhiều loại ung thư.

Đường có thể gây thương tổn cho tim và động mạch, tăng mức insulin, tăng nhịp tim, huyết áp và kích hoạt hệ thống thần kinh giao cảm. Người thường xuyên ăn nhiều đường có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ, động mạch vành cao hơn so với những người có chế độ ăn uống cân bằng.

Nhung tac hai khi co the du thua duong
Ảnh minh hoạ/Internet 

Cản trở chức năng miễn dịch của cơ thể

Những nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra rằng đường ảnh hưởng không tốt đến sức đề kháng của cơ thể. Ăn nhiều đường sẽ làm giảm khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng thiết yếu cơ thể. Dư thừa đường dễ bị mắc các bệnh nhiễm trùng, cảm cúm, cảm lạnh... do suy giảm hệ thống miễn dịch.

Gây thiếu chất crôm

Nếu bạn ăn quá nhiều đường và các loại thực phẩm giàu hydratcacbon đã qua tinh chế, rất có thể cơ thể bạn sẽ có dấu hiệu thiếu chất khoáng crôm mà một trong những chức năng chính của nó là giúp điều hòa lượng đường trong máu.

Crôm có nhiều trong các loại thịt, hải sản và thức ăn thực vật. Các loại tinh bột đã qua tinh chế và các loại thực phẩm nhiều hydratcacbon khác đã "cướp" mất nguồn cung cấp crôm trong các loại thực phẩm này.

Đẩy nhanh quá trình lão hoá

Một phần lượng đường bạn hấp thụ, sau khi vào trong máu cũng trở thành protein. Những phân tử mới này góp phần làm mất đi tính đàn hồi của các mô đang bị lão hoá, từ da cho đến các bộ phận và động mạch. Càng nhiều lượng đường lưu thông trong máu thì càng đẩy nhanh quá trình lão hoá.

Ngăn cản sự hấp thu các chất dinh dưỡng quan trọng

Những người ăn nhiều đường thì khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng thiết yếu rất thấp, đặc biệt là vitamin A, vitamin C, vitamin B12, canxi, phốtpho, magiê và sắt. Thật trớ trêu là những người hấp thụ nhiều đường nhất lại là trẻ em và thanh thiếu niên, những cá thể cần đến nhiều chất dinh dưỡng nhất.

Gây lo âu, trầm cảm

Lượng đường trong máu tăng cao có thể dẫn đến việc kích thích các hormone gây ra tình trạng cáu kỉnh, bực bội. Não cần một lượng nhất định glucose và insulin để hoạt động bình thường, tuy nhiên nếu bạn thừa đường trong cơ thể thì sẽ khiến não bị quá tải glucose và insulin, dẫn đến tình trạng lo lắng, bồn chồn, nguyên nhân gây bệnh trầm cảm.

Để bảo vệ cơ thể không mắc tiểu đường, béo phì, suy giảm miễn dịch.... hãy giảm lượng đường bằng cách: Hạn chế các loại bánh kẹo ngọt, socola, nước giải khát…; Bổ sung hoa quả tươi thay vì nước ép trái cây đóng hộp... Bên cạnh đó, việc thay đổi lối sống lành mạnh như tập thể dục thường xuyên, uống nhiều nước, ăn nhiều chất xơ, ngủ đủ giấc, kiểm soát khẩu phần ăn.... là những cách giúp bạn cải thiện sức khỏe, giảm lượng đường trong máu hiệu quả.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Trần Ngọc Mai (Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học y dược TPHCM), khi một người ăn đồ ngọt, hay các thức ăn có nhiều đường sẽ giúp tăng nồng độ serotonin trong não (hoóc môn tạo cảm giác tốt), làm cho người ăn cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, đỡ căng thẳng hơn. Dần dần, chúng ta tạo ra thói quen tiêu thụ đồ ngọt và rất khó từ bỏ.
Trung bình có đến 90% người khi có trạng thái không tốt đã chọn ăn đồ ngọt để cải thiện tâm trạng. Ngoài hoóc môn serotonin, có rất nhiều hoóc môn giúp chúng ta cảm thấy thoải mái qua các hoạt động như tập luyện thể thao, đi chơi, làm việc mình mong muốn…
Tuy nhiên, việc ăn uống dễ thực hiện, cũng như một cách chiều chuộng bản thân, nên nhiều người ưu tiên ăn đồ ngọt hơn khi buồn bã, mệt mỏi, stress. Học sinh, người trẻ hay dùng nước ngọt có gas, trà sữa… thay nước, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Theo khuyến cáo, trong số năng lượng nạp mỗi ngày, chỉ nên có khoảng 5 - 10% từ đường. Nhưng hiện nay, đường rất dễ bị lạm dụng trong đồ ăn, thức uống. Cần hiểu rằng, đường chỉ cung cấp năng lượng, không có dinh dưỡng cần thiết như: vitamin, đạm, khoáng chất… Nếu ăn quá nhiều đường thì trở thành các chất gây hại, làm tích tụ mỡ.
Bác sĩ Đinh Trần Ngọc Mai phân tích: “Lúc này, nếu người ăn không kiểm soát được lượng đường dung nạp sẽ tăng nguy cơ đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, gây bệnh lý xơ vữa động mạch, thừa cân béo phì. Đó là chưa kể đến các biến chứng như: ngưng thở khi ngủ, gan nhiễm mỡ, hay bệnh lý xương khớp. Có bệnh nhân trẻ đến khám đã thừa nhận 1 ngày uống đến 2, 3 chai nước ngọt. Bệnh nhân không chỉ bị béo phì, đái tháo đường mà còn ảnh hưởng đến khả năng sinh sản khi đã thụ tinh nhân tạo nhiều lần mà không có kết quả”.
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu sống nữ sinh béo phì nhiễm trùng huyết, suy hô hấp

Ngoài ảnh hưởng đến thẩm mỹ, béo phì còn là nguyên nhân hoặc yếu tố nguy cơ của nhiều bệnh lý nguy hiểm.

Ngày 4/7, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, vừa điều trị thành công một trường hợp nhiễm trùng nguy kịch trên người bệnh béo phì trẻ tuổi nhờ ứng dụng kỹ thuật oxy hóa máu màng ngoài cơ thể phương thức tĩnh – tĩnh mạch (V-V ECMO).

Đây là một minh chứng điển hình cho thấy béo phì không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nhiễm trùng nặng, đe dọa tính mạng.

Xem chi tiết

