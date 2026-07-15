Đất nước phát triển, người có công và gia đình phải được chăm lo tốt hơn

Cùng đi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quà cho các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành.

Được thành lập từ ngày 3/4/1965, hơn 60 năm qua, Trung tâm đã tiếp nhận hành nghìn lượt thương binh, bệnh binh bị thương ở các chiến trường của các thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, bảo vệ biên giới phía Bắc, phía Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào, Campuchia và trong thời kỳ xây dựng, bảo vệ tổ quốc về đơn vị an dưỡng, điều trị. Hiện tại, Trung tâm đang quản lý nuôi dưỡng, điều trị và thực hiện chế độ chính sách đối với 82 thương binh, bệnh binh nặng hạng 1/4, của 13 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó có 50 bác thương binh, bệnh binh bị thương trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; 33 bác thương binh, bệnh binh bị thương trong thời kỳ bảo vệ biên giới phía Bắc, phía Tây nam, quân tình nguyện tại nước Lào, Campuchia và trong thời kỳ xây dựng bảo vệ Đất nước…

Các đại biểu tham dự chương trình

Bày tỏ xúc động đã nhiều lần về thăm Trung tâm trên những cương vị công tác khác nhau, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, mỗi lần trở lại, đều có cảm giác thân thuộc như về thăm một mái nhà chung, vui mừng được thấy các bác, các anh, các chị vẫn lạc quan, vẫn dõi theo từng bước đi của đất nước, động viên con cháu sống tử tế, có trách nhiệm. Nhìn những mái tóc thêm nhiều sợi bạc, tuổi ngày một cao, sức khỏe ngày một giảm sút, nhất là khi lần trở lại này, mái nhà chung đã vắng đi một vài đồng chí, để lại những câu chuyện về chiến trường, về nghị lực sống và một khoảng trống khó bù đắp trong lòng đồng đội, cán bộ, nhân viên Trung tâm, khiến chúng ta không khỏi bùi ngùi, xúc động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Trân trọng gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và toàn thể người có công với cách mạng trong cả nước lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, mất mát to lớn cho độc lập, tự do của Tổ quốc và cuộc sống bình yên hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chia sẻ: "Mỗi căn phòng, chiếc xe lăn, vết thương và câu chuyện ở đây đều nhắc rằng hòa bình, độc lập, thống nhất hôm nay được kết lại từ máu xương và tuổi trẻ của các thế hệ đi trước. Nhìn các bác, các anh, các chị, chúng ta thấy dấu tích khốc liệt của chiến tranh, nhưng trên hết là phẩm chất kiên cường của người chiến sĩ. Cuộc chiến ngoài mặt trận đã lùi xa, song cuộc chiến với thương tật, bệnh tật và tuổi cao vẫn kéo dài từng ngày, thậm chí từng giờ. Các bác, các anh, các chị vẫn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; sống giản dị, chân tình, vượt qua bệnh tật, vượt qua thời gian; là tấm gương về nghị lực và lòng yêu nước cho con cháu, cho thế hệ trẻ".

Sau khi thông tin nhanh tới các các bác các anh các chị thương bệnh binh về tình hình kinh tế xã hội của Đất nước kể từ sau Đại hội 14 của Đảng tới nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, cùng với chăm lo, thực hiện chính sách với các thân nhân liệt sỹ, những thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, những người đóng góp cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự bình yên và phát triển đất nước... Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đang nỗ lực tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính những liệt sĩ đã nằm lại trong lòng đất mẹ Việt Nam và những chiến sĩ làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. “Chiến dịch 500 ngày đêm” được triển khai từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Sau hơn ba tháng, cả nước đã quy tập hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ, đồng thời đẩy mạnh lấy mẫu, giám định ADN. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định là một người con được trở về, một gia đình bớt đi nỗi chờ mong.

Các thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh.

Nêu rõ, ở Trung tâm Thuận Thành, chúng ta chăm sóc những người trở về mang thương tích, trong Chiến dịch 500 ngày đêm, chúng ta đi tìm những người đã nằm lại. Hai công việc khác nhau nhưng cùng chung một lời hứa với quá khứ: không để người có công bị lãng quên; nỗ lực để những người đã hy sinh được trở về với tên tuổi, gia đình và quê hương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: "Từ nơi đây, chúng ta càng hiểu rằng sức mạnh của một đất nước không chỉ được đo bằng kinh tế, quốc phòng hay vị thế quốc tế, mà còn ở cách trân trọng quá khứ, chăm lo người đã cống hiến và giữ trọn nghĩa tình với người đã hy sinh. Đất nước càng phát triển, người có công và gia đình càng phải được chăm lo tốt hơn. Đó là trách nhiệm chính trị, đạo lý dân tộc và thước đo tính nhân văn của chế độ. Tri ân không thể chỉ dừng ở một bó hoa, một phần quà hay cuộc thăm hỏi trong tháng Bảy. Tri ân phải hiện diện trong chính sách đầy đủ, thực hiện đúng lúc; trong mái nhà an toàn, phác đồ điều trị phù hợp, trong cuộc cấp cứu kịp thời; trong cơ hội học tập, việc làm của con cháu người có công; trong thái độ lắng nghe và giải quyết công việc có trách nhiệm của mỗi cán bộ".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng các thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, Bộ Nội vụ và các địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công và thân nhân. Mỗi hồ sơ là một cuộc đời cống hiến, một gia đình đã chịu nhiều mất mát. Không để người có công phải chờ đợi, đi lại nhiều lần; không để chính sách đúng bị chậm bởi thủ tục, thiếu phối hợp, né tránh trách nhiệm hoặc thái độ thiếu tận tâm; Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan liên quan rà soát mô hình tổ chức, cơ sở vật chất, nhân lực, chất lượng chăm sóc; xác định đây là cơ sở đặc thù, cần được đầu tư cho chăm sóc dài hạn, lão khoa, phục hồi chức năng và chăm sóc giảm nhẹ. Ưu tiên nơi ở, bệnh xá, cấp cứu, thiết bị phục hồi chức năng và điều kiện tiếp cận cho người sử dụng xe lăn, tinh thần là mỗi thương binh, bệnh binh cần có hồ sơ sức khỏe được theo dõi liên tục, có phương án chăm sóc phù hợp với thương tật, bệnh nền và tuổi tác. Bên cạnh đó,Trung tâm phải phối hợp thông suốt với các bệnh viện tuyến trên để khám chuyên khoa, hội chẩn, cấp cứu và chuyển tuyến kịp thời; tuyệt đối không để thủ tục hành chính làm chậm việc điều trị. Bởi Điều Đảng, Nhà nước và toàn xã hội phải làm là cùng sẻ chia những khó khăn còn lại, để các bác, các anh, các chị sống vui, sống khỏe, thanh thản; được chăm sóc bằng tình yêu thương, sự tôn trọng và nghĩa tình.