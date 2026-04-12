Tasco Auto ghi nhận lỗ sau thuế 228 tỷ đồng trong năm 2025 mặc dù doanh thu đạt hơn 37.300 tỷ đồng, phản ánh áp lực lớn từ chi phí tài chính và đòn bẩy nợ vay.

Bức tranh tài chính năm 2025 của Tasco Auto cho thấy sự tương phản rõ rệt giữa quy mô hoạt động và hiệu quả lợi nhuận thực tế. Dù duy trì vị thế là một trong những nhà phân phối ô tô hàng đầu Việt Nam với doanh thu và sản lượng lớn, doanh nghiệp vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh dưới giá vốn do chịu áp lực nặng nề từ chi phí vận hành và đòn bẩy tài chính trong giai đoạn mở rộng.

Theo báo cáo tài chính năm 2025, Tasco Auto đạt doanh thu thuần hơn 37.300 tỷ đồng, tương ứng với sản lượng tiêu thụ trên 37.000 xe. Con số này giúp doanh nghiệp chiếm khoảng 14,2% thị phần toàn ngành (loại trừ VinFast và Hyundai Thành Công). Tuy nhiên, trái ngược với sự tăng trưởng về quy mô, doanh nghiệp lại ghi nhận khoản lỗ sau thuế khoảng 228 tỷ đồng.

Đạt doanh thu hàng chục nghìn tỷ đồng, Tasco Auto vẫn lỗ sau thuế.

Biên lợi nhuận của Tasco Auto đang bị thu hẹp đáng kể dưới tác động của chi phí tài chính và chi phí quản lý hệ thống phân phối khổng lồ. Bên cạnh đó, tình trạng lỗ lũy kế từ các năm trước vẫn còn tồn đọng hơn 2.000 tỷ đồng, tạo ra áp lực không nhỏ lên cấu trúc vốn và khả năng bù đắp lợi nhuận trong ngắn hạn cho cổ đông công ty mẹ.

Sức ép tài chính đối với Tasco Auto trở nên rõ nét hơn khi nhìn vào cơ cấu nguồn vốn tại thời điểm cuối năm 2025. Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đã tăng từ mức 9.100 tỷ đồng lên hơn 11.300 tỷ đồng chỉ sau một năm. Trong đó, nợ vay ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn với dư nợ vượt ngưỡng 6.000 tỷ đồng.

Hiện doanh nghiệp đang vận hành mạng lưới khoảng 150 showroom trên toàn quốc, phân phối tới 15 thương hiệu ôtô khác nhau.

Việc tăng cường vay nợ để duy trì và mở rộng hoạt động đã đẩy hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu từ 1,3 lần lên mức 1,5 lần. Trong bối cảnh lãi suất và chi phí vốn vẫn là những biến số nhạy cảm, việc sử dụng đòn bẩy cao đang trở thành bài toán thách thức cho khả năng phục hồi lợi nhuận. Phần vốn chủ sở hữu dù đạt hơn 7.300 tỷ đồng nhưng phần lớn được đóng góp bởi lợi ích của cổ đông không kiểm soát, khiến nền tảng vốn thực tế của công ty mẹ chưa có sự tăng trưởng tương ứng.