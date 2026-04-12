Đạt doanh thu hàng chục nghìn tỷ đồng, Tasco Auto vẫn lỗ sau thuế

Tasco Auto ghi nhận lỗ sau thuế 228 tỷ đồng trong năm 2025 mặc dù doanh thu đạt hơn 37.300 tỷ đồng, phản ánh áp lực lớn từ chi phí tài chính và đòn bẩy nợ vay.

Thảo Nguyễn

Bức tranh tài chính năm 2025 của Tasco Auto cho thấy sự tương phản rõ rệt giữa quy mô hoạt động và hiệu quả lợi nhuận thực tế. Dù duy trì vị thế là một trong những nhà phân phối ô tô hàng đầu Việt Nam với doanh thu và sản lượng lớn, doanh nghiệp vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh dưới giá vốn do chịu áp lực nặng nề từ chi phí vận hành và đòn bẩy tài chính trong giai đoạn mở rộng.

Theo báo cáo tài chính năm 2025, Tasco Auto đạt doanh thu thuần hơn 37.300 tỷ đồng, tương ứng với sản lượng tiêu thụ trên 37.000 xe. Con số này giúp doanh nghiệp chiếm khoảng 14,2% thị phần toàn ngành (loại trừ VinFast và Hyundai Thành Công). Tuy nhiên, trái ngược với sự tăng trưởng về quy mô, doanh nghiệp lại ghi nhận khoản lỗ sau thuế khoảng 228 tỷ đồng.

Đạt doanh thu hàng chục nghìn tỷ đồng, Tasco Auto vẫn lỗ sau thuế.

Biên lợi nhuận của Tasco Auto đang bị thu hẹp đáng kể dưới tác động của chi phí tài chính và chi phí quản lý hệ thống phân phối khổng lồ. Bên cạnh đó, tình trạng lỗ lũy kế từ các năm trước vẫn còn tồn đọng hơn 2.000 tỷ đồng, tạo ra áp lực không nhỏ lên cấu trúc vốn và khả năng bù đắp lợi nhuận trong ngắn hạn cho cổ đông công ty mẹ.

Sức ép tài chính đối với Tasco Auto trở nên rõ nét hơn khi nhìn vào cơ cấu nguồn vốn tại thời điểm cuối năm 2025. Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đã tăng từ mức 9.100 tỷ đồng lên hơn 11.300 tỷ đồng chỉ sau một năm. Trong đó, nợ vay ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn với dư nợ vượt ngưỡng 6.000 tỷ đồng.

Hiện doanh nghiệp đang vận hành mạng lưới khoảng 150 showroom trên toàn quốc, phân phối tới 15 thương hiệu ôtô khác nhau.

Việc tăng cường vay nợ để duy trì và mở rộng hoạt động đã đẩy hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu từ 1,3 lần lên mức 1,5 lần. Trong bối cảnh lãi suất và chi phí vốn vẫn là những biến số nhạy cảm, việc sử dụng đòn bẩy cao đang trở thành bài toán thách thức cho khả năng phục hồi lợi nhuận. Phần vốn chủ sở hữu dù đạt hơn 7.300 tỷ đồng nhưng phần lớn được đóng góp bởi lợi ích của cổ đông không kiểm soát, khiến nền tảng vốn thực tế của công ty mẹ chưa có sự tăng trưởng tương ứng.

Mặc dù đối mặt với những chỉ số tài chính chưa thuận lợi, Tasco Auto vẫn kiên trì với chiến lược tăng trưởng quy mô thông qua việc mở rộng danh mục sản phẩm từ xe phổ thông đến xe điện hạng sang. Hiện doanh nghiệp đang vận hành mạng lưới khoảng 150 showroom trên toàn quốc, phân phối tới 15 thương hiệu ôtô khác nhau.

Giới phân tích nhìn nhận năm 2025 là giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, nơi doanh nghiệp phải chấp nhận đánh đổi lợi nhuận ngắn hạn để giữ vững thị phần và độ phủ thương hiệu. Tuy nhiên, trong đặc thù ngành phân phối ô tô vốn cần lượng vốn lưu động lớn nhưng biên lợi nhuận mỏng, khả năng kiểm soát chi phí vận hành và tối ưu hóa cấu trúc nợ sẽ là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của Tasco Auto trong những năm tới. Khả năng xử lý khoản lỗ lũy kế và cải thiện hiệu quả trên mỗi đơn vị xe bán ra vẫn là dấu hỏi lớn cần lời giải trong năm 2026.

#Tasco Auto vẫn lỗ sau thuế #Tasco Auto lỗ sau thuế 228 tỷ đồng #tài chính năm 2025 của Tasco Auto #ợi nhuận của Tasco Auto #Tasco Auto #doanh thu

Số hóa - Xe

Ford Việt Nam bắt tay Tasco Auto mở rộng hạ tầng trạm sạc ôtô điện

Ford Việt Nam và Tasco Auto mới đây đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong việc chia sẻ hạ tầng sạc xe điện

Video: Giải pháp Sạc linh hoạt với Ford Mustang Mach-E.

Ford Việt Nam và Tasco Auto đã chính thức thiết lập mối quan hệ cộng hưởng nhằm tối ưu hóa nguồn lực chung, tháo gỡ rào cản, giúp khách hàng sở hữu và sử dụng xe năng lượng mới dễ dàng hơn.

Số hóa - Xe

Geely Galaxy M7 mở bán từ 489 triệu đồng, "uống" 3,35 lít xăng/100km

Geely Galaxy M7 đã chính thức được mở bán tại thị trường Trung Quốc với 3 phiên bản và giá từ 139.800-156.800 Nhân dân tệ (khoảng 489-549 triệu đồng).

1-7335.jpg
Sau khi ra mắt thị trường Trung Quốc vào hồi tháng 3/2026, Geely Galaxy M7 đã chính thức được mở bán. Xe có 3 phiên bản, bao gồm Explorer, Explorer+ và Starship cùng giá mở bán từ 139.800-156.800 Nhân dân tệ (khoảng 489-549 triệu đồng). Giá bán chính thức của xe sẽ thay đổi nhẹ khi về đại lý hãng.
2-8073.jpg
Geely Galaxy M7 sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt 4.770 x 1.905 x 1.685 mm và chiều dài cơ sở 2.785 mm. Đây là lần đầu tiên dòng Galaxy M của Geely có một mẫu xe cỡ trung. Chưa dừng ở đó, Galaxy M7 còn được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của Geely, nổi bật với dải đèn LED mỏng dài hơn 2 mét nằm vắt ngang đầu xe.
Số hóa - Xe

Geely Việt Nam ra mắt bộ đôi EX2 và EX5 EM-i, từ 459 triệu đồng

Thương hiệu Geely đã chính thức trình làng hai mẫu xe năng lượng mới tại Việt Nam - xe điện đô thị EX2 và SUV PHEV EX5 EM-i với giá bán chỉ từ 459 triệu đồng.

Video: Giới thiệu xe điện đô thị cỡ nhỏ Geely EX2.

Theo đó, Geely EX2 là mẫu xe điện cỡ nhỏ từng tạo nên "cơn sốt" tại quê nhà Trung Quốc với doanh số chạm mốc nửa triệu xe tại Trung Quốc chỉ sau 14 tháng ra mắt. Tại Việt Nam, xe được phân phối với hai phiên bản Pro giá 459 triệu đồng và Max giá 499 triệu đồng.

