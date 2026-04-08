Ford Việt Nam bắt tay Tasco Auto mở rộng hạ tầng trạm sạc ôtô điện.

Ford Việt Nam và Tasco Auto mới đây đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong việc chia sẻ hạ tầng sạc xe điện

Ford Việt Nam và Tasco Auto đã chính thức thiết lập mối quan hệ cộng hưởng nhằm tối ưu hóa nguồn lực chung, tháo gỡ rào cản, giúp khách hàng sở hữu và sử dụng xe năng lượng mới dễ dàng hơn.

Tính đến tháng 4/2026, hai bên đã sở hữu tổng cộng 32 trạm sạc DC đang vận hành. Theo lộ trình, đến hết năm 2026, Tasco Auto dự kiến hoàn tất phủ sóng trạm sạc tại hệ thống showroom và các công trình thuộc hệ sinh thái Tasco trên toàn quốc với hơn 55 trụ sạc nhanh. Cùng với sự đầu tư 34 trụ sạc từ phía Ford Việt Nam tại các vị trí trọng điểm, ghi nhận đến hết năm 2026, mạng lưới cộng hưởng này sẽ mang đến 89 điểm sạc, cung cấp giải pháp năng lượng xuyên suốt cho khách hàng trên mọi hành trình.

Tiện ích vượt trội và trải nghiệm khách hàng không chỉ dừng lại ở việc phát triển hạ tầng vật lý, hợp tác giữa Tasco Auto và Ford Việt Nam tập trung vào việc số hóa trải nghiệm người dùng. Khách hàng sử dụng xe năng lượng mới trong hệ sinh thái của hai bên sẽ được tận hưởng những tiện ích đặc quyền: Dễ dàng định vị, tìm kiếm trạm sạc và kiểm tra tình trạng trụ sạc, súng sạc còn trống thông qua ứng dụng VETC, giúp tối ưu hóa lộ trình di chuyển.

Tận dụng thời gian chờ sạc để nghỉ ngơi hoặc xử lý công việc tại không gian phòng chờ cao cấp với đầy đủ tiện nghi hiện đại và phục vụ trà nước đi kèm các tiện ích trong showroom; tích hợp giải pháp thanh toán nhanh chóng, không tiền mặt thông qua ứng dụng VETC, mọi chi phí sạc xe sẽ được trừ trực tiếp vào ví VETC, mang lại sự tiện lợi tối đa cho khách hàng. VETC - đơn vị cùng hệ sinh thái Tasco với Tasco Auto - với với vị thế là nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng với 4 triệu khách hàng là chủ xe ô tô, sẽ là nền tảng số hỗ trợ chủ xe Tasco Auto và Ford Việt Nam có trải nghiệm liền mạch, nhanh chóng và thuận tiện trong quá trình sạc và thanh toán.