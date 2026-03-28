Thương hiệu Geely đã chính thức trình làng hai mẫu xe năng lượng mới tại Việt Nam - xe điện đô thị EX2 và SUV PHEV EX5 EM-i với giá bán chỉ từ 459 triệu đồng.

Video: Giới thiệu xe điện đô thị cỡ nhỏ Geely EX2.

Theo đó, Geely EX2 là mẫu xe điện cỡ nhỏ từng tạo nên "cơn sốt" tại quê nhà Trung Quốc với doanh số chạm mốc nửa triệu xe tại Trung Quốc chỉ sau 14 tháng ra mắt. Tại Việt Nam, xe được phân phối với hai phiên bản Pro giá 459 triệu đồng và Max giá 499 triệu đồng.

Geely Việt Nam ra mắt bộ đôi EX2 và EX5 EM-i, từ 459 triệu đồng.

Xe sở hữu bán kính quay vòng chỉ 4,95 m, cho khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị. xe có tính tiện dụng cao với 34 hộc chứa đồ linh hoạt và cốp chứa đồ phía trước (frunk) có dung tích 70 lít. Geely EX2 được phát triển trên nền tảng kiến trúc điện toàn cầu GEA với đặc trưng là hệ dẫn động cầu sau kết hợp hệ thống treo sau đa liên kết.

Khoang lái của xe tích hợp nhiều công nghệ và tiện nghi như: Màn hình trung tâm 14,6 inch với hệ điều hành Flyme Auto, sạc không dây, cửa gió điều hòa hàng ghế sau và hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS)...

Geely EX2 là mẫu xe điện cỡ nhỏ từng tạo nên "cơn sốt" tại quê nhà Trung Quốc với doanh số chạm mốc nửa triệu xe tại Trung Quốc chỉ sau 14 tháng ra mắt.

Bên cạnh mẫu xe thuần điện đô thị, Geely Việt Nam cũng giới thiệu SUV PHEV có tên gọi Geely EX5 EM-i. Trong buổi lễ ra mắt, xe được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao chứng nhận 3 kỷ lục: SUV PHEV có quãng đường di chuyển thuần điện dài nhất (228,3 km), tổng quãng đường di chuyển dài nhất (1.823,7 km) và mức tiêu hao nhiên liệu trung bình thấp nhất (3,02 lít/100 km).

Sức mạnh của EX5 EM-i đến từ hệ truyền động Thor AI Electric Hybrid 2.0, kết hợp động cơ xăng 1.5L (hiệu suất nhiệt 46,5%) và mô-tơ điện mạnh mẽ, cùng với đó là ứng dụng công nghệ E-Motive Intelligence (EM-i), giúp tối ưu hoá năng lượng để di chuyển dài hơn.

Sức mạnh của Geely EX5 EM-i đến từ hệ truyền động Thor AI Electric Hybrid 2.0, kết hợp động cơ xăng 1.5L (hiệu suất nhiệt 46,5%) và mô-tơ điện mạnh mẽ.

Với chiều dài cơ sở 2.755 mm, xe cho không gian rộng rãi bên trong và tích hợp loạt tiện nghi như: Màn hình giải trí 15,4 inch, màn hình HUD 13,8 inch, chip xử lý Dragon Eagle-1 và hệ thống 16 loa Flyme Sound. Khả năng đảm bảo an toàn của xe được đánh giá thông qua xếp hạng 5 sao từ cả Euro NCAP và ANCAP, nhờ gói công nghệ ADAS cấp độ L2.

Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này được bán ra song song với biến thể thuần điện đã ra mắt vào năm ngoái, với 3 phiên bản có giá bán lẻ đề xuất gồm: Pro có giá 789 triệu đồng, Max có giá 909 triệu đồng và Ultra có giá 969 triệu đồng.