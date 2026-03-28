Geely Việt Nam ra mắt bộ đôi EX2 và EX5 EM-i, từ 459 triệu đồng

Thương hiệu Geely đã chính thức trình làng hai mẫu xe năng lượng mới tại Việt Nam - xe điện đô thị EX2 và SUV PHEV EX5 EM-i với giá bán chỉ từ 459 triệu đồng.

Nguyễn Thảo
Video: Giới thiệu xe điện đô thị cỡ nhỏ Geely EX2.

Theo đó, Geely EX2 là mẫu xe điện cỡ nhỏ từng tạo nên "cơn sốt" tại quê nhà Trung Quốc với doanh số chạm mốc nửa triệu xe tại Trung Quốc chỉ sau 14 tháng ra mắt. Tại Việt Nam, xe được phân phối với hai phiên bản Pro giá 459 triệu đồng và Max giá 499 triệu đồng.

Geely Việt Nam ra mắt bộ đôi EX2 và EX5 EM-i, từ 459 triệu đồng.

Xe sở hữu bán kính quay vòng chỉ 4,95 m, cho khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị. xe có tính tiện dụng cao với 34 hộc chứa đồ linh hoạt và cốp chứa đồ phía trước (frunk) có dung tích 70 lít. Geely EX2 được phát triển trên nền tảng kiến trúc điện toàn cầu GEA với đặc trưng là hệ dẫn động cầu sau kết hợp hệ thống treo sau đa liên kết.

Khoang lái của xe tích hợp nhiều công nghệ và tiện nghi như: Màn hình trung tâm 14,6 inch với hệ điều hành Flyme Auto, sạc không dây, cửa gió điều hòa hàng ghế sau và hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS)...

Geely EX2 là mẫu xe điện cỡ nhỏ từng tạo nên "cơn sốt" tại quê nhà Trung Quốc với doanh số chạm mốc nửa triệu xe tại Trung Quốc chỉ sau 14 tháng ra mắt.

Bên cạnh mẫu xe thuần điện đô thị, Geely Việt Nam cũng giới thiệu SUV PHEV có tên gọi Geely EX5 EM-i. Trong buổi lễ ra mắt, xe được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao chứng nhận 3 kỷ lục: SUV PHEV có quãng đường di chuyển thuần điện dài nhất (228,3 km), tổng quãng đường di chuyển dài nhất (1.823,7 km) và mức tiêu hao nhiên liệu trung bình thấp nhất (3,02 lít/100 km).

Sức mạnh của EX5 EM-i đến từ hệ truyền động Thor AI Electric Hybrid 2.0, kết hợp động cơ xăng 1.5L (hiệu suất nhiệt 46,5%) và mô-tơ điện mạnh mẽ, cùng với đó là ứng dụng công nghệ E-Motive Intelligence (EM-i), giúp tối ưu hoá năng lượng để di chuyển dài hơn.

Sức mạnh của Geely EX5 EM-i đến từ hệ truyền động Thor AI Electric Hybrid 2.0, kết hợp động cơ xăng 1.5L (hiệu suất nhiệt 46,5%) và mô-tơ điện mạnh mẽ.

Với chiều dài cơ sở 2.755 mm, xe cho không gian rộng rãi bên trong và tích hợp loạt tiện nghi như: Màn hình giải trí 15,4 inch, màn hình HUD 13,8 inch, chip xử lý Dragon Eagle-1 và hệ thống 16 loa Flyme Sound. Khả năng đảm bảo an toàn của xe được đánh giá thông qua xếp hạng 5 sao từ cả Euro NCAP và ANCAP, nhờ gói công nghệ ADAS cấp độ L2.

Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này được bán ra song song với biến thể thuần điện đã ra mắt vào năm ngoái, với 3 phiên bản có giá bán lẻ đề xuất gồm: Pro có giá 789 triệu đồng, Max có giá 909 triệu đồng và Ultra có giá 969 triệu đồng.

Hiện tại, Geely Việt Nam đã mở rộng quy mô phân phối lên 55 đại lý trên toàn quốc. Song song đó, đối tác Tasco Auto đang hợp tác chiến lược cùng Esky để phát triển hệ thống trạm sạc với mục tiêu phủ sóng 55 trạm sạc tại các showroom của Tasco Auto và các công trình thuộc hệ sinh thái Tasco trong năm 2026.

Geely EX5 EM-i và EX2 chạy điện từ 500 triệu sắp bán tại Việt Nam

Mặc dù vẫn giữ kín thông tin, nhưng 2 mẫu ôtô mới mà Geely sẽ ra mắt Việt Nam vào ngày 27/3/2026 tới không phải là bí mật khi xe đã về đại lý từ đầu năm.

Hãng ôtô Trung Quốc chốt lịch ra mắt 2 mẫu xe mới Geely EX5 EM-i và EX2 tại Việt Nam vào cuối tháng 3 này. Mặc dù vẫn giữ kín thông tin trong thông báo chính thức, nhưng 2 mẫu xe mà Geely sắp ra mắt Việt Nam vào ngày 27/3/2026 tới không phải là bí mật khi chúng đã về đại lý từ đầu năm.
Từ hình ảnh hé lộ của hãng, có thể thấy 2 mẫu xe mới sẽ là Geely EX5 EM-i bản hybrid và xe điện Geely EX2. Trong đó mặc dù chung tên gọi EX5 với mẫu SUV điện được ra mắt vào năm 2025, Geely EX5 EM-i 2026 có nhiều thay đổi về thiết kế, kích thước và quan trọng nhất là hệ động lực khác biệt.
Mercedes-Benz cân nhắc "bắt tay" Geely phát triển ôtô điện mới

Mercedes-Benz đang xem xét mở rộng hợp tác với Geely nhằm tận dụng công nghệ, rút ngắn thời gian phát triển và giảm chi phí cho các mẫu xe điện trong tương lai.

Video: Giới thiệu minivan điện Mercedes-Benz VLE mới.

Thị trường xe điện toàn cầu đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh về công nghệ và chi phí. Các hãng xe truyền thống phải đẩy nhanh tiến độ phát triển sản phẩm để theo kịp các đối thủ mới, đặc biệt từ Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, việc hợp tác với các đối tác công nghệ trở thành một lựa chọn được nhiều hãng xe cân nhắc.

Geely Galaxy M7 ra mắt - SUV "ăn xăng như ngửi" chỉ 3,35 lít/100 km

SUV cỡ trung Geely Galaxy M7 2026 mới ra mắt được xem một trong những mẫu xe PHEV gầm cao cỡ trung tiết kiệm nhiên liệu nhất tại Trung Quốc.

Hãng xe Geely của Trung Quốc mới đây đã tiếp tục thể hiện năng lực trong lĩnh vực xe hybrid cắm sạc (PHEV) với mẫu SUV cỡ trung mới mang tên Galaxy M7 2026. Sau những gì Geely đã thể hiện ở Starray EM-i, mẫu xe mới này được kỳ vọng sẽ nâng tiêu chuẩn về hiệu suất và phạm vi hoạt động trong phân khúc.
Theo công bố từ Geely, Galaxy M7 sử dụng hệ truyền động PHEV gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, kết hợp với pin lithium-sắt-photphat có dung lượng 29,8 kWh và mô-tơ điện mạnh 110 mã lực. Xe sử dụng bộ pin Aegis Golden Brick tích hợp hệ thống quản lý nhiệt hiệu suất cao cùng khả năng sạc nhanh.
5 smartphone pin trâu nhất năm 2026

5 smartphone pin trâu nhất năm 2026

Realme, OnePlus, Oppo, Motorola và Nubia là những mẫu smartphone có thời lượng pin vượt trội năm 2026, giúp người dùng yên tâm sử dụng cả ngày dài.

Loa thông minh biến thành gián điệp

Loa thông minh biến thành gián điệp

Loa thông minh có thể bị hacker chiếm quyền, âm thầm nghe lén và thu thập dữ liệu cá nhân, biến thiết bị quen thuộc thành mối nguy an ninh trong gia đình.

Loa thông minh biến thành gián điệp

Loa thông minh biến thành gián điệp

Loa thông minh có thể bị hacker chiếm quyền, âm thầm nghe lén và thu thập dữ liệu cá nhân, biến thiết bị quen thuộc thành mối nguy an ninh trong gia đình.

5 smartphone pin trâu nhất năm 2026

5 smartphone pin trâu nhất năm 2026

Realme, OnePlus, Oppo, Motorola và Nubia là những mẫu smartphone có thời lượng pin vượt trội năm 2026, giúp người dùng yên tâm sử dụng cả ngày dài.