'Đệ nhất rich kid' gây xôn xao khi hé lộ sắp lên xe hoa

Cộng đồng trẻ

Hình ảnh cô dâu Tiên Nguyễn lộng lẫy bên cạnh chú rể ngoại quốc trong video hậu trường ảnh cưới đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ công chúng.

Trầm Phương
Tiên Nguyễn - ái nữ của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên, vừa "gây bão" mạng xã hội khi bất ngờ đăng tải video hậu trường chụp ảnh cưới sang trọng tại London, Anh. (Ảnh: IGNV)
Đây là lần đầu tiên cô công khai vị hôn phu, khiến giới truyền thông và công chúng không khỏi xôn xao. (Ảnh: IGNV)
Theo những hình ảnh được hé lộ trong video, bộ ảnh cưới được thực hiện tại các bối cảnh đậm chất châu Âu cổ điển và sang trọng ở London, nổi bật là biệt thự Two Temple Place - một công trình theo phong cách Tân Gothic. (Ảnh: IGNV)
"Đệ nhất rich kid" đã diện nhiều bộ váy cưới lộng lẫy từ các thương hiệu cao cấp quốc tế, cùng với trang sức cổ điển cũng đến từ một thương hiệu lớn. (Ảnh: IGNV)
Cô dâu diện váy cưới theo nhiều phong cách, từ chiếc váy ren cúp ngực đính ngọc trai đầy kiêu sa, đến thiết kế bồng bềnh, xòe rộng cùng khăn voan dài, và cả váy ôm sát, kín đáo với voan trùm đầu ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
Theo bài đăng của ELLE về đám cưới của Tiên Nguyễn, hôn phu của cô nàng tên là Justin, hiện làm việc trong lĩnh vực quảng cáo tại Việt Nam. Cặp đôi được khen ngợi là "xứng đôi vừa lứa" với những khoảnh khắc tình tứ, lãng mạn. (Ảnh: IGNV)
Với xuất thân từ gia đình sở hữu "đế chế" hàng hiệu, đám cưới của Tiên Nguyễn được dự đoán sẽ là một sự kiện quy mô lớn, xa hoa, và quy tụ dàn khách mời đình đám trong giới doanh nhân, giải trí cả trong và ngoài nước. (Ảnh: IGNV)
Tiên Nguyễn (sinh năm 1997) không chỉ là rich kid đình đám mà còn là một doanh nhân trẻ tài năng. Cô từng theo học thạc sĩ tại Đại học London (Anh) và hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc mảng phát triển thời trang cao cấp tại IPPG. (Ảnh: IGNV)
Cô thường xuyên xuất hiện tại các Tuần lễ Thời trang Paris, Milan, London - những sàn diễn danh giá nhất thế giới - với tư cách fashionista và influencer được các thương hiệu xa xỉ hàng đầu ưu ái. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh đó, Tiên Nguyễn không chỉ nổi tiếng trong giới thượng lưu mà còn cả trên mạng xã hội với 252k người theo dõi Instagram. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
