Chồng sắp cưới của con gái vua hàng hiệu khét tiếng là ai?

Cộng đồng trẻ

Chồng sắp cưới của con gái vua hàng hiệu khét tiếng là ai?

Justin Cohen - chồng sắp cưới của hot girl Tiên Nguyễn - là người Dubai, hiện làm việc trong lĩnh vực quảng cáo tại Việt Nam.

Thiên Anh
Theo thông tin từ Elle Italia, vị hôn phu của Tiên Nguyễn là Justin, hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo tại Việt Nam.
Theo tìm hiểu, chồng sắp cưới của Tiên Nguyễn có tên đầy đủ là Justin Cohen. Trên MXH, Justin là người khá kín đáo, khoá riêng tư tài khoản Instagram.
Dù Tiên Nguyễn chưa từng công khai mối quan hệ trước đó nhưng Justin đã dự đám cưới của Ashleigh Huynh - người chị em họ của Tiên Nguyễn từ đầu năm 2024.
Sự kiện này có sự xuất hiện của bà Lê Hồng Thuỷ Tiên và Hiếu Nguyễn, lần lượt là mẹ và em trai của Tiên Nguyễn. Điều này cho thấy mối quan hệ gắn bó giữa Justin với gia đình Tiên Nguyễn.
Về buổi chụp ảnh của Tiên Nguyễn và Justin Cohen, Elle Italia cho biết cặp đôi quyết định kỷ niệm lễ đính hôn của mình theo một cách hoàn toàn mới mẻ và độc đáo. Đó là bộ ảnh được thực hiện tại London (Anh), dưới sự chỉ đạo của Anna Frascisco - nhà tổ chức sự kiện người Ý hiện cũng có văn phòng tại Anh.
Buổi chụp ảnh của Tiên Nguyễn và Justin diễn ra bên trong Two Temple Place, một biệt thự được xây dựng vào năm 1890. Biệt thự này vốn là của Tử tước Astor - chính trị gia người Mỹ gốc Anh.Tại đây, những chiếc bàn được phủ vải nhung màu xanh cổ vịt, trang trí bằng hoa tươi mang sắc đỏ và tím đậm, cùng những khay trái cây trang trí tinh tế, tạo nên khung cảnh vừa cổ điển vừa lãng mạn.
Tiên Nguyễn diện nhiều mẫu váy cưới gợi cảm trong bộ hình. Cô thay các mẫu đầm ren bó sát thân hình hay váy quây cúp ngực tinh xảo của Nicole Felicia Couture, Berta và Pallas Couture Privée, trong khi chú rể Justin diện bộ tuxedo Dolce&amp;Gabbana may đo hoàn hảo.
Tiên Nguyễn diện nhiều đầm cưới tinh xảo.
Nhan sắc diễm lệ của cô dâu Tiên Nguyễn.
Khung cảnh bên ngoài biệt thự nơi Tiên Nguyễn và chồng chụp ảnh cưới.
Thiên Anh
