Danh tính gái xinh Việt lên đồ cô dâu đi gặp Hứa Quang Hán

Cộng đồng trẻ

Danh tính gái xinh Việt lên đồ cô dâu đi gặp Hứa Quang Hán

Nhiều fan Việt, trong đó có cả người nổi tiếng đã mặc váy cưới, chưng diện lộng lẫy, khi đến sự kiện giao lưu với tài tử Đài Loan Hứa Quang Hán ở TP HCM.

Trầm Phương
Trào lưu fan mặc váy cô dâu thường xuất phát từ mong muốn "kết hôn tượng trưng" với thần tượng, thể hiện tình cảm dành cho người mà mình yêu quý. Mới đây tại sự kiện giao lưu với người hâm mộ của nam tài tử người Đài Loan Hứa Quang Hán tại TP HCM, nhiều cô gái Việt đã lên đồ cô dâu để gặp thần tượng. (Ảnh: IG @lehonghanh_0807)
Trong số đó, có cả những người nổi tiếng cũng đã không ngại thể hiện tình cảm với Hứa Quang Hán khi diện đồ cô dâu như TikToker Hồng Hạnh (Nguyễn Hồng Hạnh, sinh năm 1997), hay nữ ca sĩ Emma Nhất Khanh. (Ảnh: IG @feifeikhanh)
Ngay khi vừa xuất hiện tại sự kiện, Hồng Hạnh đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh, ai nấy đều lấy máy ra quay, chụp, vừa khen ngợi. (Ảnh: IG @lehonghanh_0807)
Hồng Hạnh thể hiện sự đầu tư khi diện đầm cưới, đầu đội voan, makeup tỉ mỉ, tay cầm hoa như một cô dâu thực sự. (Ảnh: IG @lehonghanh_0807)
Hiện tại, Hồng Hạnh sở hữu kênh TikTok cá nhấn với hơn 313 nghìn follower, các clip hút hàng triệu view, Facebook cá nhân cũng có tới khoảng 130 nghìn người theo dõi. Cô nàng nổi tiếng với các clip về beauty, travel, lifestyle... trên mạng xã hội. (Ảnh: IG @lehonghanh_0807)
Trên trang cá nhân của mình, nữ Tiktoker hạnh phúc đăng tải những hình ảnh có mặt tại sự kiện gặp gỡ và giao lưu của Hứa Quang Hán. (Ảnh: IG @lehonghanh_0807)
Để gặp "chồng quốc dân", nữ ca sĩ Emma Nhất Khanh cũng lên đồ lộng lẫy. (Ảnh: IG @feifeikhanh)
Cô nàng diện áo trắng trễ vai, đội voan cưới , tay cầm hoa cô dâu. (Ảnh: IG @feifeikhanh)
Hứa Quang Hán, 35 tuổi, là diễn viên, ca sĩ Đài Loan. Anh được biết đến sau thành công của bộ phim truyền hình Muốn gặp anh (2019) và bản điện ảnh cùng tên ra mắt năm 2022. (Ảnh: IG @feifeikhanh)
Với gương mặt điển trai, anh được khán giả ưu ái gọi là "chồng quốc dân", "nam thần thanh xuân". (Ảnh: IG @feifeikhanh)
