Danh tính gái xinh Việt lên đồ cô dâu đi gặp Hứa Quang Hán

Nhiều fan Việt, trong đó có cả người nổi tiếng đã mặc váy cưới, chưng diện lộng lẫy, khi đến sự kiện giao lưu với tài tử Đài Loan Hứa Quang Hán ở TP HCM.
Suzuki vừa ra mắt Fronx tại thị trường Thái Lan, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Mẫu SUV cỡ B này cũng được chốt lịch về Việt Nam vào ngày 17/10 tới đây.
Ngôi nhà thu hút sự chú ý bởi cách dung hòa giữa nét thân thuộc của hẻm phố xưa và hơi thở hiện đại của cuộc sống đô thị năng động.
Phương Linh buông lơi vai áo, để lộ hình xăm cá tính ở vai. Siêu mẫu Ngọc Quyên chụp ảnh Trung Thu.
3 con giáp này trong 49 ngày tới được Trời thương Phật độ làm gì cũng thành công giàu có.
Các nhà khảo cổ đã tìm thấy tàn tích các cửa hàng đồ ăn nhanh ở thành phố cổ Pompeii, Italy. Cửa hàng này khoảng 2.000 tuổi.
Dù ở lại bao lâu, người La Mã cổ đại vẫn để lại dấu ấn văn hóa tại nơi họ từng đặt chân đến, kể cả vùng ốc đảo Bahariya của Ai Cập.
Rắn biển, nhóm bò sát sống dưới nước đầy bí ẩn, không chỉ sở hữu nọc độc mạnh mà còn có nhiều đặc điểm sinh học kỳ lạ khiến giới khoa học kinh ngạc.
Ford tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm SUV tại thị trường Úc với sự xuất hiện của mẫu Everest Sport Bi-Turbo 2026, phiên bản đặc biệt giới hạn chỉ 700 xe.
Lễ hội thu hoạch của nông dân Trung Quốc lần thứ 8 đã được tổ chức tại nhiều địa điểm trên khắp nước này.
Hyundai SantaFe 2027 mới vừa lộ diện qua ảnh phác họa, hé lộ màn lột xác từ phong cách vuông vức gây tranh cãi sang thiết kế hiện đại, mềm mại và tinh tế hơn.
Hương Giang sẽ đại diện Việt Nam ở Miss Universe 2025. Trước đó, không ít thí sinh chuyển giới cũng tham gia đấu trường nhan sắc này.
Những hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi Lyly Sury - Soanh Trần bên chiếc xe mới tậu nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận về hàng chục nghìn lượt yêu thích.
Người mẫu từng là bạn gái công khai của Hứa Quang Hán gây chú ý khi vẫn giữ ảnh tình cảm với nam thần xứ Đài trên mạng xã hội, dù đã chia tay 8 năm trước.
Trong khi Toyota Highlander phiên bản Bắc Mỹ bước vào năm 2026 gần như không thay đổi gì nhiều, thì câu chuyện tại Trung Quốc lại khác biệt hoàn toàn.
OPPO Find X8 ra mắt với cấu hình mạnh mẽ, pin lớn và giá rẻ hơn iPhone 17, đặt ra câu hỏi đâu mới là lựa chọn đáng tiền cho người dùng Việt.
Mạnh mẽ trên sân cỏ, Aitana Bonmati ở đời thường tương đối giản dị, thường xuyên du lịch và tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ cùng bạn bè.
Diễn viên Đình Tú vừa khoe món quà từ Ngọc Huyền nhân dịp sinh nhật. Cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 11 tới đây.
Sau 8 năm ăn chay, Cựu diễn viên sinh năm 1995 là Angela Phương Trinh gây chú ý khi khoe cơ bụng săn chắc, thân hình vạm vỡ.
Khảo sát mới của Google cho thấy 90% kỹ sư phần mềm đã dùng AI, đặt ra câu hỏi lớn về tương lai nghề lập trình và cơ hội nào cho người mới vào ngành.
Đỗ Quang Vinh – con trai cả của bầu Hiển ghi dấu ấn với vai trò lãnh đạo tại ngân hàng SHB và vóc dáng săn chắc, phong độ.