Danh tính cô bạn gái khiến ngôi sao Real Madrid cầu xin quay lại

Cộng đồng trẻ

Danh tính cô bạn gái khiến ngôi sao Real Madrid cầu xin quay lại

Virginia Fonseca, mỹ nhân lai Mỹ - Brazil, mẹ 3 con và influencer đình đám, là người khiến ngôi sao bóng đá Vinicius phải cầu xin nối lại tình cảm.

Thiên Anh
Ngôi sao bóng đá Real Madrid - Vinicius Junior - mới đây khiến mạng xã hội dậy sóng khi đăng tâm thư xin lỗi công khai bạn gái, nữ MC kiêm influencer người Brazil Virginia Fonseca.
Ngôi sao của CLB Real Madrid thừa nhận “mất cảnh giác” sau khi bị phát hiện nhắn tin với người mẫu Day Magalhaes trong lúc đang xây dựng mối quan hệ với Virginia.
Virginia, 26 tuổi, sinh tại bang Connecticut (Mỹ) trong gia đình có mẹ người Brazil và cha người Bồ Đào Nha - Mỹ.
Virginia là một trong những influencer nổi tiếng nhất Brazil với 53 triệu người theo dõi trên Instagram.
Người đẹp này nhiều lần bay sang Madrid để cổ vũ Vinicius thi đấu.
Trong trận gặp Villarreal CF mới đây, Virginia mặc áo thi đấu của Real Madrid có in tên “Vini Jr” và chia sẻ dòng trạng thái “Hala Madrid” trên mạng xã hội.
Hiện Virginia chưa đưa ra phản hồi chính thức về lời xin lỗi công khai của Vinicius.
Nhiều người hâm mộ đang chờ xem liệu cô có “mở đường quay lại” cho ngôi sao Real Madrid như cách Bruna Biancardi từng làm với Neymar sau một vụ bê bối tương tự hay không.
Về sự nghiệp, Virginia bắt đầu đăng video lên YouTube vào khoảng năm 2016 và sau đó nhanh chóng trở thành cái tên có sức ảnh hưởng. Cô xây dựng tên tuổi qua nội dung về phong cách sống (lifestyle), làm đẹp, mẹ và gia đình, thời trang, vlog cá nhân…
Trên mạng xã hội, Virginia thể hiện hình ảnh sang chảnh, lối sống xa hoa như thường tụ tập du lịch khắp thế giới với bạn bè, đi siêu xe, di chuyển bằng máy bay riêng. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
#Vinicius #Virginia Fonseca #Real Madrid #ngôi sao bóng đá #người nổi tiếng #tình cảm

