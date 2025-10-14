Danh tính cô bạn gái khiến ngôi sao Real Madrid cầu xin quay lại

Virginia Fonseca, mỹ nhân lai Mỹ - Brazil, mẹ 3 con và influencer đình đám, là người khiến ngôi sao bóng đá Vinicius phải cầu xin nối lại tình cảm.
Kiều nữ golf Spiranac lại khiến mạng xã hội bùng nổ khi khoe đường cong nóng bỏng trong bộ váy trắng bó sát.
Cua là món ngon bổ dưỡng nhưng không phải bộ phận nào cũng an toàn. Chuyên gia khuyến cáo 3 phần của cua cần loại bỏ ngay để tránh rước độc vào người.
Dưới lớp cát vàng của Luxor, Thung lũng các Vị Vua là nơi yên nghỉ của những Pharaoh vĩ đại nhất trong lịch sử Ai Cập cổ đại.
Từng bị xem là món đồ xa xỉ chỉ để “khoe nhà sang”, robot hút bụi giờ đã trở thành thiết bị phổ biến trong nhiều gia đình Việt nhờ giá rẻ và công nghệ vượt trội
Triadobatrachus là một trong những sinh vật cổ xưa nhất đánh dấu bước chuyển mình giữa kỷ nguyên của các loài kỳ giông và thế giới của các loài ếch hiện đại.
Nhiều người dân Palestine phải di dời trước đó đã quay trở lại quê nhà sau khi Israel và lực lượng Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn một.
Ngân 98 - Lương Bằng Quang chênh nhau 16 tuổi, gắn bó từ năm 2017. Mới đây, Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Nằm giữa đại ngàn Tây Bắc, Tà Xùa mùa này đẹp mơ màng với hoàng hôn phủ sắc vàng lên đồi cỏ hoa và biển mây bồng bềnh, khiến du khách ngỡ lạc vào giấc mơ.
Thi hài của Thánh Francis thành Assisi sẽ được đưa ra khỏi mộ và trưng bày lần đầu tiên sau 800 năm như một phần của nghi lễ cổ xưa.
Các nhà khoa học mới tuyên bố đã giải mã được cách người xưa vận chuyển những bức tượng Moai nặng từ 12 - 80 tấn qua quãng đường dài tới đảo Phục Sinh.
Bộ đôi xe sang Genesis X Gran Coupe và Convertible hoàn toàn mới dựa trên nền tảng mẫu sedan cỡ lớn G90, nhưng gây kinh ngạc bởi thiết kế uy nghi và tinh tế.
Theo VDL Defentec, công ty này đang thiết lập một dây chuyền lắp ráp chuyên dụng nhằm mở rộng sản xuất đủ 150 robot mặt đất của Hà Lan viện trợ cho Ukraine.
Theo tử vi, trong hai năm sắp tới sẽ có ba con giáp bước vào quãng sáng rực: Trắc trở tan dần, tài lộc bật lên, công việc thuận đường.
Sau nhiều năm chạy hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Ngân 98 được cho là có khối tài sản lớn với nhiều bất động sản và xe sang.
Được bao phủ bởi rừng mưa và núi đá sa thạch cổ xưa, vườn quốc gia Canaima (Venezuela) là một trong những thắng cảnh tự nhiên hùng vĩ và kỳ bí nhất thế giới.
Penthouse của Ngân 98 có diện tích rộng, thiết kế hiện đại với nhiều điểm nhấn độc đáo và tông màu trầm chủ đạo.
Phần mềm gián điệp ClayRat giả dạng ứng dụng nổi tiếng như TikTok, Google Photos để đánh cắp tin nhắn, chụp ảnh lén và tự động gọi điện từ điện thoại nạn nhân.
Các nhà khảo cổ đã phát hiện một phần của nghĩa trang cổ xưa ở Ba Lan. Trong đó, họ phát hiện ngôi mộ khoảng 1.000 tuổi của những người theo đạo Thiên chúa.
Nghiên cứu của các chuyên gia Phần Lan phát hiện một số vi khuẩn sống trên cây vân sâm có thể tách riêng và tích tụ hạt nano vàng nhờ hấp thụ từ rễ.
Quân đội Nga đã bao vây một tiểu đoàn quân Ukraine gần Seversk và tập trung đột phá vào phía nam, hiện vòng vây cách thành phố chỉ 2 km.