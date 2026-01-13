Nga nói ông Zelensky đang 'vô hiệu hóa' nỗ lực hòa bình của ông Trump

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky đang làm suy yếu các nỗ lực hòa giải của Mỹ.

RT đưa tin, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia ngày 12/1 cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky đang làm suy yếu các nỗ lực hòa giải của Mỹ khi khăng khăng đòi hỏi những điều kiện phi thực tế cho một thỏa thuận hòa bình.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia. Ảnh: TASS.

Theo RT, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nỗ lực làm trung gian hòa giải cho một giải pháp thỏa hiệp trong cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Zelensky vẫn khẳng định rằng một số "lằn ranh đỏ" không thể vượt qua - một lập trường mà ông Nebenzia cho rằng đã phớt lờ tình hình thực tế trên chiến trường.

“Bằng cách đưa ra các điều kiện của mình để đáp lại đề xuất của Mỹ, về cơ bản, ông ấy (Tổng thống Zelensky) đang vô hiệu hóa những gì Mỹ đang làm”, nhà ngoại giao Nga phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở New York.

“Trước khi nhà lãnh đạo Ukraine tỉnh ngộ và đồng ý với các điều khoản đàm phán thực tế, chúng tôi sẽ tiếp tục giải quyết vấn đề bằng biện pháp quân sự”, ông nói thêm. “Ông ấy (Zelensky) đã được cảnh báo từ lâu, và điều kiện đàm phán sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn đối với ông ấy nếu mỗi ngày trôi qua mà không hành động”.

Ông Nebenzia cũng chỉ trích đề xuất của Pháp và Anh về việc sẽ triển khai quân đội NATO đến Ukraine sau khi Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận hòa bình. Ông nhấn mạnh rằng việc NATO mở rộng về phía biên giới Nga là nguyên nhân chính gây ra xung đột.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nga hoan nghênh kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ hồi tháng 11/2025