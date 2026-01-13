Hà Nội

Thế giới

Nga nói ông Zelensky đang 'vô hiệu hóa' nỗ lực hòa bình của ông Trump

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky đang làm suy yếu các nỗ lực hòa giải của Mỹ.

An An (Theo RT)

RT đưa tin, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia ngày 12/1 cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky đang làm suy yếu các nỗ lực hòa giải của Mỹ khi khăng khăng đòi hỏi những điều kiện phi thực tế cho một thỏa thuận hòa bình.

nga.png
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia. Ảnh: TASS.

Theo RT, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nỗ lực làm trung gian hòa giải cho một giải pháp thỏa hiệp trong cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Zelensky vẫn khẳng định rằng một số "lằn ranh đỏ" không thể vượt qua - một lập trường mà ông Nebenzia cho rằng đã phớt lờ tình hình thực tế trên chiến trường.

“Bằng cách đưa ra các điều kiện của mình để đáp lại đề xuất của Mỹ, về cơ bản, ông ấy (Tổng thống Zelensky) đang vô hiệu hóa những gì Mỹ đang làm”, nhà ngoại giao Nga phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở New York.

“Trước khi nhà lãnh đạo Ukraine tỉnh ngộ và đồng ý với các điều khoản đàm phán thực tế, chúng tôi sẽ tiếp tục giải quyết vấn đề bằng biện pháp quân sự”, ông nói thêm. “Ông ấy (Zelensky) đã được cảnh báo từ lâu, và điều kiện đàm phán sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn đối với ông ấy nếu mỗi ngày trôi qua mà không hành động”.

Ông Nebenzia cũng chỉ trích đề xuất của Pháp và Anh về việc sẽ triển khai quân đội NATO đến Ukraine sau khi Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận hòa bình. Ông nhấn mạnh rằng việc NATO mở rộng về phía biên giới Nga là nguyên nhân chính gây ra xung đột.

Bài liên quan

Thế giới

Italy nói EU cần đàm phán với Nga về xung đột Ukraine

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho rằng đã đến lúc Liên minh Châu Âu (EU) cần tham gia đàm phán với Nga về cuộc xung đột ở Ukraine.

RT đưa tin, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni ngày 9/1 cho rằng đã đến lúc EU cần tham gia đàm phán với Nga về cuộc xung đột ở Ukraine. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn đầu dường như đang giúp tiến gần hơn đến một thỏa thuận hòa bình (giữa Nga và Ukraine).

Phát biểu trong cuộc họp báo đầu năm ở Rome hôm 9/1, Thủ tướng Meloni cho biết bà đồng ý với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người từng nói hồi tháng 12/2025 rằng việc nối lại đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ "có ích".

Xem chi tiết

Thế giới

Mỹ đề xuất đảm bảo an ninh cho Ukraine trong 15 năm

Theo Tổng thống Zelensky, Mỹ đề xuất đảm bảo an ninh cho Ukraine trong thời hạn 15 năm như một phần của kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

USA Today đưa tin ngày 29/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang tìm kiếm sự đảm bảo an ninh từ Mỹ, có thể kéo dài tới 50 năm, như một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất.

ukraine.png
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Anadolu.
Xem chi tiết

Thế giới

Ukraine bị tố tấn công dinh thự của Tổng thống Putin, ông Trump nói gì?

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án vụ tấn công bằng máy bay không người lái được cho là do Ukraine tiến hành nhằm vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

RT đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 29/12 cáo buộc Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng 91 máy bay không người lái tầm xa nhằm vào dinh thự của Tổng thống Nga Putin tại vùng Novgorod đêm 28/12.

"Toàn bộ 91 UAV đều bị chặn lại, không có thương vong hay thiệt hại vật chất nào được báo cáo", Ngoại trưởng Lavrov cho biết thêm.

Xem chi tiết

