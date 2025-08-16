Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra hợp luyện các lực lượng diễu binh A80

Tại buổi tổng hợp luyện, Đại tướng Phan Văn Giang động viên và giao nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Sáng 16/8, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), các lực lượng Quân đội, Công an cùng hệ thống vũ khí, khí tài tham gia thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) tiến hành tổng hợp luyện lần thứ tư.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì tổng hợp luyện. Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; đại diện Bộ Công an và đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng.

Tổng hợp luyện diễn ra trong điều kiện trời mưa, Đại tướng Phan Văn Giang động viên và giao nhiệm vụ cho các lực lượng: "Quần áo các đồng chí sẽ ướt, vũ khí trang bị các đồng chí sẽ phải bảo quản. Rất mong chúng ta cố gắng khắc phục điều kiện thời tiết để chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nếu vào ngày Quốc khánh - ngày chính lễ diễu binh mưa như thế này, chúng ta vẫn phải đi thật tốt. Không vì điều kiện thời tiết, không vì áo ướt, không vì mặt đầy nước mưa mà chúng ta đi không tốt. Không có thời gian để chúng ta làm lại".

Theo Bộ trưởng Quốc phòng, rất nhiều cán bộ chiến sĩ xung phong tham gia diễu binh, diễu hành, có những khối 100% xung phong tham gia đợt này. Từ đó có thể thấy ý chí, trách nhiệm, lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước của cán bộ chiến sĩ, của thanh niên chúng ta bây giờ lên rất cao. Vì vậy, chúng ta có các quyết sách rất lớn để quyết tâm bước vào kỷ nguyên mới.

Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, đặc biệt là những cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh rất khó khăn song đã khắc phục, gác lại việc riêng để tham gia nhiệm vụ hết sức ý nghĩa.

"Tôi rất khâm phục những đồng chí tham gia cả ba cuộc diễu binh, tính từ ngày 7/5/2024 đến nay. Rất nhiều đồng chí tham gia hai cuộc diễu binh. Có trường hợp cả cặp vợ chồng đều tham gia diễu binh, diễu hành. Đây là điều rất đáng trân trọng trước trách nhiệm của từng người, từng cá nhân, từng đồng chí với tập thể, với Tổ quốc, với đất nước, đặc biệt là với lực lượng vũ trang Nhân dân. Cách đây 40 năm, tôi cũng như các đồng chí được bước chân trên Quảng trường Ba Đình, thời gian thì không bao giờ quay trở lại được nữa, nhưng ký ức sẽ còn mãi mãi với chúng ta", Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ.

Bộ trưởng Quốc Phòng nêu rõ, các khách mời quốc tế và bạn bè năm châu trên thế giới khi theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành của chúng ta, nhìn vào lực lượng Quân đội, Công an và dân quân du kích cũng như các lực lượng khác, sẽ thấy rõ được sự đoàn kết được thể hiện qua sức mạnh này.

Đi cùng lực lượng của chúng ta sẽ có 4 nước Trung Quốc, Liên Bang Nga, Lào và Campuchia.

Khối học viên các học viện, nhà trường tham gia tổng hợp luyện lần thứ tư. Ảnh: Trà Khánh

"Khối học viên của Trường Sĩ quan Lục quân 1 bước trên Quảng trường Đỏ, hát vang bài Kachusa, trên màn hình hiện lên hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly khiến chúng ta thấy rất tự hào. Tôi mong rằng chúng ta hãy tái hiện những hành động này, những vẻ đẹp này, những sức mạnh này trong ngày Quốc khánh 2/9", Đại tướng nhấn mạnh.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, đây là lần đầu tiên chúng ta có lực lượng tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc tham gia diễu binh, với các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng.

"Đây là cơ hội chúng ta khẳng định với thế giới rằng có đầy đủ các lực lượng, quân binh chủng kể cả bảo đảm an ninh nội địa và bảo vệ vững chắc Tổ quốc", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Nhắc nhở thời gian từ nay đến ngày diễn ra Lễ kỷ niệm chỉ còn hơn hai tuần, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tiểu ban Diễu binh, diễu hành chỉ đạo các khối tổ chức luyện tập khoa học, tự rút kinh nghiệm kịp thời đến từng cá nhân cụ thể; tiếp tục bảo đảm hậu cần và nền nếp sinh hoạt khoa học để bảo đảm an toàn và giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị cho ngày chính thức làm nhiệm vụ.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi, động viên cho các khối. Ảnh: Trà Khánh

"Không chỉ là trăm người như một mà khối nào cũng phải như một. Kể cả đi bộ, khối đứng, khối xe và tất cả các lực lượng bảo đảm cho chúng ta, kể cả những đồng chí diễu binh, quân nhạc cũng phải như một... Chúng ta đã cố gắng, rất mong thời gian còn lại chúng ta phải quyết tâm nhiều hơn" Bộ trưởng lưu ý và động viên các lực lượng.

Phát huy tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của tất cả các lực lượng, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng hoạt động diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm tới đây sẽ thành công tốt đẹp, đem lại niềm tự hào cho dân tộc, cho đất nước và mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ A80.