Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị tuyên án 5 năm tù

Theo AP, Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã đưa ra phán quyết đầu tiên về các cáo buộc xuất phát từ việc ông Yoon ban bố thiết quân luật trong thời gian ngắn vào tháng 12/2024.

Trong phiên tòa hôm 16/1, Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã tuyên án ông Yoon 5 năm tù về một số cáo buộc, bao gồm chống đối lệnh bắt giữ ông hồi tháng 1/2025.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: AP.

Ông Yoon khẳng định ông không có ý định đặt đất nước dưới sự cai trị của quân đội trong thời gian dài khi ban bố lệnh thiết quân luật hồi tháng 12/2024, nói rằng sắc lệnh của ông chỉ nhằm mục đích thông báo cho người dân về mối nguy hiểm từ việc Quốc hội cản trở chương trình nghị sự của ông.

Tuy nhiên, các nhà điều tra coi sắc lệnh của ông Yoon là một nỗ lực nhằm củng cố và kéo dài quyền lực của mình, buộc tội ông nổi loạn, lạm dụng quyền lực và các tội hình sự khác.

Trong phán quyết được đưa ra, Thẩm phán Baek Dae-hyun cho biết việc áp đặt “hình phạt nghiêm khắc” là cần thiết vì ông Yoon không tỏ ra hối hận và chỉ lặp đi lặp lại những “lời bào chữa khó hiểu”. Thẩm phán cũng cho rằng việc khôi phục hệ thống pháp luật bị ảnh hưởng do hành vi của ông Yoon gây ra là cần thiết.

Ông Yoon, người có quyền kháng cáo phán quyết, vẫn chưa đưa ra phản hồi công khai ngay lập tức.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Hàn Quốc chính thức bãi nhiệm Tổng thống Yoon Suk Yeol hồi tháng 4/2025