Sống Khỏe

Cứu sống thai phụ vỡ tử cung trên nền vết mổ cũ

Một sản phụ ở Quảng Ninh phải nhập viện cấp cứu do vỡ tử cung trên nền vết mổ cũ, nguy cơ sốc mất máu nặng, đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn thai nhi.

Bình Nguyên

Trung tâm Y tế Tiên Yên (Quảng Ninh) vừa cứu sống hai mẹ con sản phụ trong tình huống "ngàn cân treo sợi tóc".

Vào đêm ngày 3/9/2025, sản phụ L.T.H. (35 tuổi, trú tại Bình Liêu, Quảng Ninh) được đưa đến Trung tâm Y tế Tiên Yên trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng hạ vị, tử cung co bóp liên tục, tim thai rời rạc chỉ còn 100–120 lần/phút – dấu hiệu nguy hiểm báo động suy thai.

1-276.jpg
Ảnh: Trung Tâm Y tế Tiên Yên.

Sản phụ có tiền sử mổ đẻ hai lần, đang mang thai lần ba. Qua thăm khám và hội chẩn khẩn, bác sĩ chẩn đoán nghi vỡ tử cung trên nền vết mổ cũ, nguy cơ sốc mất máu nặng, đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn thai nhi.

Trước tình huống "ngàn cân treo sợi tóc", ê-kíp phẫu thuật đã quyết định mổ cấp cứu lấy thai. Trong phẫu thuật, bác sĩ phát hiện máu tụ lớn dưới phúc mạc tại vị trí vết mổ cũ bị vỡ. Ê-kíp lập tức kiểm soát chảy máu, làm sạch ổ bụng và lấy thai.

Một bé gái nặng 2,8 kg được đưa ra khỏi bụng mẹ và hồi sức tại chỗ. Người mẹ được truyền bổ sung 2 đơn vị máu, kiểm soát huyết động chặt chẽ. Nhờ sự phối hợp liên khoa, ca mổ thành công, cả hai mẹ con đều qua cơn nguy kịch. Hiện sức khỏe sản phụ và trẻ sơ sinh ổn định, tiếp tục được theo dõi sát tại Khoa Nhi.

Bác sĩ CKI Hoàng Thị Huyên – Phó Khoa CSSKSS – Phụ sản chia sẻ: Vỡ tử cung là một trong những tai biến sản khoa nghiêm trọng nhất, có thể cướp đi sinh mạng của cả mẹ và thai nhi nếu không phát hiện, xử lý kịp thời. Trường hợp của sản phụ H., chỉ cần nhập viện muộn hơn một chút, hậu quả có thể rất đau lòng. Đây là minh chứng cho tầm quan trọng của việc theo dõi thai kỳ chặt chẽ, đặc biệt ở những sản phụ có tiền sử mổ đẻ,

Từ trường hợp hy hữu trên, bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ có tiền sử mổ đẻ cần được quản lý thai nghén chặt chẽ, khám thai đầy đủ theo lịch. Không nên sinh thường khi có sẹo mổ cũ nếu không được bác sĩ chỉ định kỹ lưỡng. Ngay khi có biểu hiện bất thường như đau bụng, ra máu, cơn co tử cung bất thường, cần đến cơ sở y tế ngay.

