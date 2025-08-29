Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Cứu sản phụ tiền sản giật nặng, giữ thai thêm 2 tuấn quý giá

Sản giật là một trong những tai biến gây tỷ lệ tử vong mẹ rất cao. Với thai nhi, tiền sản giật có thể gây sinh non, rau bong non, thai tử vong trong bụng mẹ.

Thúy Nga

Vừa qua, các bác sĩ khoa Sản bệnh - Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã cấp cứu thành công một sản phụ nhập viện trong tình trạng tiền sản giật nặng, huyết áp lên tới 200/110mmHG.

Nhờ sự theo dõi sát sao và xử trí kịp thời, thai kỳ được giữ thêm hơn 2 tuần quý giá, giúp mẹ tròn con vuông và đạt mục tiêu điều trị tối ưu cho trường hợp tiền sản giật nặng.

Sản phụ nguy kịch vì ngừng thuốc tăng huyết áp

Sản phụ Đ.T.X (37 tuổi, trú tại Nghệ An) mang thai lần thứ 3, có tiền sử tăng huyết áp mạn tính nhưng đã ngưng thuốc khi mang thai. Ở tuần thai thứ 32, sản phụ được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng phù nhiều, huyết áp cao kịch ngưỡng. Qua thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán tiền sản giật nặng trên nền bệnh lý tăng huyết áp.

Ngay khi tiếp nhận, tua trực cấp cứu đã khẩn trương xử trí hạ huyết áp bằng đường truyền tĩnh mạch, dùng thuốc dự phòng sản giật, tiêm thuốc trưởng thành phổi. Sau khi ổn định bước đầu, sản phụ được tiếp tục theo dõi sát, điều trị giữ thai và đề phòng các biến chứng của tiền sản giật.

Trong quá trình điều trị, thai nhi được chẩn đoán chậm tăng trưởng trong tử cung. Sản phụ được theo dõi toàn diện: Khám lâm sàng, xét nghiệm, siêu âm 4D, monitor sản khoa.

Đồng thời, tiêm đủ 4 mũi trưởng thành phổi trong vòng 48 giờ. Nhờ kiểm soát tốt bằng phác đồ chuyên biệt, huyết áp của bệnh nhân được kiểm soát ổn định ở mức 140/90mmHG.

Sau hơn 2 tuần điều trị và theo dõi sát sao, cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi ích của việc kéo dài thai kỳ với nguy cơ tiềm ẩn cho cả mẹ và thai nhi, ê-kíp bác sĩ đã quyết định chấm dứt thai kỳ chủ động ở tuổi thai 34 tuần 1 ngày. Một bé gái cất tiếng khóc chào đời, nặng 1,4kg. Ngay sau sinh bé được hỗ trợ hô hấp và chăm sóc tại khoa Hồi sức Cấp cứu Sơ sinh.

tien-gian-nang.jpg
Thăm khám cho sản phụ tiền sản giật nặng sau sinh - Ảnh BVCC

Sản phụ X. và em bé sơ sinh tiếp tục được các y, bác sĩ chăm sóc hậu phẫu, theo dõi sức khỏe. Cả 2 mẹ con đã sớm ổn định sức khỏe và xuất viện về nhà. Đây là kết quả đáng ghi nhận, vừa đảm bảo an toàn cho mẹ, vừa tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của trẻ trong giai đoạn non tháng.

ThS BS. Đặng Hoàng Lê, Khoa Sản bệnh chia sẻ, trường hợp này là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc khám thai định kỳ và sàng lọc nguy cơ tiền sản giật sớm. Đặc biệt, với những thai phụ có bệnh lý nền như tăng huyết áp, việc theo dõi và khám thai định kỳ tại các cơ sở chuyên khoa là điều kiện tiên quyết để đảm bảo một thai kỳ an toàn.

Sàng lọc tiền sản giật – bảo vệ mẹ và bé ngay từ những tuần đầu tiên

TS.BS Đinh Thúy Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, mỗi năm, trên thế giới có hơn 10 triệu phụ nữ mang thai mắc tiền sản giật. Đây cũng là nguyên nhân gây ra hơn 2,5 triệu ca sinh non, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe mẹ và bé.

Ba triệu chứng điển hình của tiền sản giật là tăng huyết áp, protein trong nước tiểu và phù. Chưa xác định được cơ chế chính xác gây ra tiền sản.

Hầu hết phụ nữ bị tiền sản giật có triệu chứng từ nhẹ đến trung bình, tuy nhiên, một số trường hợp có các triệu chứng nặng và biến chứng như rau bong non, sản giật,... Sản giật là một trong những tai biến gây tỷ lệ tử vong mẹ rất cao.

Trong giai đoạn đầu của bệnh, thai phụ thường không có triệu chứng rõ rệt song bệnh có thể tiến triển rất nhanh. Các trường hợp có biến chứng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng thai phụ nếu không được điều trị kịp thời. Với thai nhi, tiền sản giật có thể gây sinh non. Một số trường hợp nặng sẽ gây rau bong non, thai nhi có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí, tử vong trong bụng mẹ.

“Bệnh lý tiền sản giật không có biện pháp điều trị đặc hiệu. Ngừng thai kỳ là cách điều trị triệt để duy nhất. Nếu tiền sản giật xuất hiện sớm, diễn biến bệnh nặng, việc ngừng thai kỳ sẽ khiến em bé đối diện tình trạng sơ sinh non tháng rất nặng. Nhiều trẻ không có cơ hội sống sót”, TS Linh cho biết.

Hiện nay, bệnh lý này có thể được sàng lọc ở giai đoạn từ tuần thai 11 đến 13 tuần sáu ngày để chỉ ra người có nguy cơ cao sẽ mắc. Khi thai phụ đến khám sàng lọc tiền sản giật sẽ được đo huyết áp, siêu âm, đo Doppler động mạch tử cung hai bên, sau đó lấy máu để làm xét nghiệm

Qua hệ thống phần mềm tính toán nguy cơ, thai phụ được phân loại nguy cơ thấp và cao. Với những trường hợp có nguy cơ cao, các bác sĩ sẽ tiến hành điều trị dự phòng từ quý I của thai kỳ, kéo dài tới 36 tuần để hạn chế việc khởi phát tiền sản giật, hoặc có khởi phát thì muộn hơn để em bé có thêm thời gian phát triển trong bụng mẹ, cứng cáp hơn trong trường hợp phải lấy thai ra sớm

Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, trung bình mỗi tháng thực hiện xét nghiệm cho trên 500 thai phụ, trong đó phát hiện khoảng 10% có nguy cơ cao mắc tiền tài sản giật. Gần 200 trường hợp nguy cơ cao đang được theo dõi, quản lý giám sát trong suốt thai kỳ.

Phụ nữ mang thai tuyệt đối không nên chủ quan với bệnh lý tiền sản giật. Từ tuần thứ 11 đến 14, chị em nên đi khám và thực hiện sàng lọc để được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bảo vệ an toàn cho cả mẹ và bé”, TS.BS Linh khuyên.

#tiền sản giật #giữ thai an toàn #sàng lọc tiền sản giật #điều trị tiền sản giật #nguy cơ tiền sản giật #chăm sóc thai kỳ

Bài liên quan

Sống Khỏe

Chạy đua giành lại sự sống cho mẹ con sản phụ thai 36 tuần sản giật nguy kịch

Tiền sản giật là những biến chứng sản khoa đặc biệt nguy hiểm, có thể diễn tiến rất nhanh, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của mẹ và thai nhi.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, các bác sĩ đã giành lại sự sống cho sản phụ mang thai tuần 36 – 37 bị sản giật.

Sản phụ T..T..T..T. (39 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long) được người nhà đưa đến Khoa Cấp Cứu – Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long trong tình trạng lơ mơ, co giật toàn thân, huyết áp lên đến 240/140 mmHg, mạch 120 lần/phút – dấu hiệu rõ ràng của cơn sản giật nguy kịch.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Mổ cấp cứu lấy thai, điều trị thành công cho sản phụ mắc hội chứng HELLP

Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh vừa mổ lấy thai cấp cứu và điều trị thành công cho sản phụ 39 tuổi, mang thai lần 4, mắc hội chứng HELLP.

Không sàng lọc trước sinh và khám thai đầy đủ, cả mẹ và con đều nguy kịch

Mới đây, Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh vừa mổ lấy thai cấp cứu và điều trị thành công cho sản phụ 39 tuổi, thường trú tại phường Hải Ninh, tỉnh Quảng Ninh mang thai lần 4, mắc hội chứng HELLP (tán huyết, tăng men gan, giảm tiểu cầu) - một biến chứng nặng của bệnh lý tiền sản giật nặng gây ra.

Xem chi tiết

Gia đình mới

Xuyên đêm chạy đua với tử thần cứu sản phụ băng huyết nguy kịch sau sinh

Báo động đỏ toàn viện, huy động máu, phẫu thuật... các y bác sĩ đã nỗ lực hết mình, chạy đua với thời gian để giành giật sự sống, đưa sản phụ mất hơn 3 lít máu thoát “cửa tử”.

Băng huyết sau sinh được xác định là mất máu tích lũy 1.000 ml hoặc mất máu do các dấu hiệu, triệu chứng giảm thể tích máu trong vòng 24 giờ sau khi sinh, đây là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho người mẹ trên thế giới. Vì thế, người mẹ sau khi sinh cần được theo dõi, cấp cứu kịp thời khi có hiện tượng băng huyết sau sinh, nhằm đảm bảo sự an toàn cho mẹ, tránh hậu quả xấu không đáng có.

Không có tiền sử bệnh tật, sau sinh sản phụ chảy máu không ngừng

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Bí quyết chọn nước súc miệng

Bí quyết chọn nước súc miệng

Không chỉ giúp làm sạch khoang miệng, ngăn ngừa vi khuẩn và mang lại hơi thở thơm mát, nước súc miệng còn hỗ trợ phòng tránh nhiều bệnh lý nha khoa.