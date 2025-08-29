Cứu sản phụ tiền sản giật nặng, giữ thai thêm 2 tuấn quý giá

Vừa qua, các bác sĩ khoa Sản bệnh - Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã cấp cứu thành công một sản phụ nhập viện trong tình trạng tiền sản giật nặng, huyết áp lên tới 200/110mmHG.

Nhờ sự theo dõi sát sao và xử trí kịp thời, thai kỳ được giữ thêm hơn 2 tuần quý giá, giúp mẹ tròn con vuông và đạt mục tiêu điều trị tối ưu cho trường hợp tiền sản giật nặng.

Sản phụ nguy kịch vì ngừng thuốc tăng huyết áp

Sản phụ Đ.T.X (37 tuổi, trú tại Nghệ An) mang thai lần thứ 3, có tiền sử tăng huyết áp mạn tính nhưng đã ngưng thuốc khi mang thai. Ở tuần thai thứ 32, sản phụ được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng phù nhiều, huyết áp cao kịch ngưỡng. Qua thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán tiền sản giật nặng trên nền bệnh lý tăng huyết áp.

Ngay khi tiếp nhận, tua trực cấp cứu đã khẩn trương xử trí hạ huyết áp bằng đường truyền tĩnh mạch, dùng thuốc dự phòng sản giật, tiêm thuốc trưởng thành phổi. Sau khi ổn định bước đầu, sản phụ được tiếp tục theo dõi sát, điều trị giữ thai và đề phòng các biến chứng của tiền sản giật.

Trong quá trình điều trị, thai nhi được chẩn đoán chậm tăng trưởng trong tử cung. Sản phụ được theo dõi toàn diện: Khám lâm sàng, xét nghiệm, siêu âm 4D, monitor sản khoa.

Đồng thời, tiêm đủ 4 mũi trưởng thành phổi trong vòng 48 giờ. Nhờ kiểm soát tốt bằng phác đồ chuyên biệt, huyết áp của bệnh nhân được kiểm soát ổn định ở mức 140/90mmHG.

Sau hơn 2 tuần điều trị và theo dõi sát sao, cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi ích của việc kéo dài thai kỳ với nguy cơ tiềm ẩn cho cả mẹ và thai nhi, ê-kíp bác sĩ đã quyết định chấm dứt thai kỳ chủ động ở tuổi thai 34 tuần 1 ngày. Một bé gái cất tiếng khóc chào đời, nặng 1,4kg. Ngay sau sinh bé được hỗ trợ hô hấp và chăm sóc tại khoa Hồi sức Cấp cứu Sơ sinh.

Thăm khám cho sản phụ tiền sản giật nặng sau sinh - Ảnh BVCC

Sản phụ X. và em bé sơ sinh tiếp tục được các y, bác sĩ chăm sóc hậu phẫu, theo dõi sức khỏe. Cả 2 mẹ con đã sớm ổn định sức khỏe và xuất viện về nhà. Đây là kết quả đáng ghi nhận, vừa đảm bảo an toàn cho mẹ, vừa tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của trẻ trong giai đoạn non tháng.

ThS BS. Đặng Hoàng Lê, Khoa Sản bệnh chia sẻ, trường hợp này là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc khám thai định kỳ và sàng lọc nguy cơ tiền sản giật sớm. Đặc biệt, với những thai phụ có bệnh lý nền như tăng huyết áp, việc theo dõi và khám thai định kỳ tại các cơ sở chuyên khoa là điều kiện tiên quyết để đảm bảo một thai kỳ an toàn.

Sàng lọc tiền sản giật – bảo vệ mẹ và bé ngay từ những tuần đầu tiên

TS.BS Đinh Thúy Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, mỗi năm, trên thế giới có hơn 10 triệu phụ nữ mang thai mắc tiền sản giật. Đây cũng là nguyên nhân gây ra hơn 2,5 triệu ca sinh non, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe mẹ và bé.

Ba triệu chứng điển hình của tiền sản giật là tăng huyết áp, protein trong nước tiểu và phù. Chưa xác định được cơ chế chính xác gây ra tiền sản.

Hầu hết phụ nữ bị tiền sản giật có triệu chứng từ nhẹ đến trung bình, tuy nhiên, một số trường hợp có các triệu chứng nặng và biến chứng như rau bong non, sản giật,... Sản giật là một trong những tai biến gây tỷ lệ tử vong mẹ rất cao.

Trong giai đoạn đầu của bệnh, thai phụ thường không có triệu chứng rõ rệt song bệnh có thể tiến triển rất nhanh. Các trường hợp có biến chứng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng thai phụ nếu không được điều trị kịp thời. Với thai nhi, tiền sản giật có thể gây sinh non. Một số trường hợp nặng sẽ gây rau bong non, thai nhi có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí, tử vong trong bụng mẹ.

“Bệnh lý tiền sản giật không có biện pháp điều trị đặc hiệu. Ngừng thai kỳ là cách điều trị triệt để duy nhất. Nếu tiền sản giật xuất hiện sớm, diễn biến bệnh nặng, việc ngừng thai kỳ sẽ khiến em bé đối diện tình trạng sơ sinh non tháng rất nặng. Nhiều trẻ không có cơ hội sống sót”, TS Linh cho biết.

Hiện nay, bệnh lý này có thể được sàng lọc ở giai đoạn từ tuần thai 11 đến 13 tuần sáu ngày để chỉ ra người có nguy cơ cao sẽ mắc. Khi thai phụ đến khám sàng lọc tiền sản giật sẽ được đo huyết áp, siêu âm, đo Doppler động mạch tử cung hai bên, sau đó lấy máu để làm xét nghiệm

Qua hệ thống phần mềm tính toán nguy cơ, thai phụ được phân loại nguy cơ thấp và cao. Với những trường hợp có nguy cơ cao, các bác sĩ sẽ tiến hành điều trị dự phòng từ quý I của thai kỳ, kéo dài tới 36 tuần để hạn chế việc khởi phát tiền sản giật, hoặc có khởi phát thì muộn hơn để em bé có thêm thời gian phát triển trong bụng mẹ, cứng cáp hơn trong trường hợp phải lấy thai ra sớm