Cứu người phụ nữ mắc kẹt trong căn nhà cao tầng bị cháy ở Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 21h ngày 15/11, ngôi nhà cao tầng trong ngõ 80 phố Trung Kính (phường Yên Hòa, Hà Nội) xảy ra cháy khiến một người phụ nữ bị mắc kẹt.

Tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 và khu vực số 11 (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội) triển khai 4 xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tới hiện trường.

Hiện trường vụ cháy.

Tại hiện trường lực lượng chức năng xác định đám cháy phát sinh tại khu vực tầng 7 của ngôi nhà 7 tầng và còn người mắc kẹt bên trong. Chỉ huy chữa cháy đã lập tức triển khai lực lượng mang theo phương tiện bảo hộ, bình thở tổ chức trinh sát, tiếp cận các tầng phía trên để tìm kiếm và cứu nạn; đồng thời triển khai đội hình chữa cháy, ngăn không để cháy lan sang các tầng liền kề và nhà dân xung quanh.

Nữ chủ nhà được giải cứu đưa ra ngoài an toàn.

Đến hơn 21h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã kịp thời đưa 1 nạn nhân là nữ chủ nhà theo cầu thang bộ xuống vị trí an toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.