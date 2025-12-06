Hà Nội

Cựu hot girl Mi Vân cuộc sống tuổi 37 nhẹ nhàng và bình yên

Cộng đồng trẻ

Cựu hot girl Mi Vân cuộc sống tuổi 37 nhẹ nhàng và bình yên

Cựu hot girl đời đầu Mi Vân mới đây gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh dạo chơi trong một khu vườn xanh mướt, ngập tràn hoa lá.

Thiên Anh
Cựu hot girl đời đầu Hà Nội – Mi Vân (Nguyễn Mi Vân) – mới đây gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh dạo chơi trong một khu vườn xanh mướt, ngập tràn hoa lá. Ở tuổi 37, bà mẹ hai con vẫn giữ được vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào đã làm say lòng giới trẻ như thời đỉnh cao.
Trong những bức ảnh mới, Mi Vân xuất hiện giữa khung cảnh nên thơ của một vòm cây phủ đầy hoa giấy sắc hồng và trắng. Nắng nhẹ xuyên qua những tán lá tạo nên một bức tranh lãng mạn, càng tôn lên vẻ đẹp mềm mại của cô.
Diện trang phục xanh nhạt hòa cùng màu cỏ cây, Mi Vân mang đến cảm giác nhẹ nhàng, an yên như chính phong cách sống của cô sau nhiều năm rời xa showbiz.
Cựu hot girl vẫn giữ được gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn đầy sức hút – đặc điểm từng làm nên thương hiệu của Mi Vân thời kỳ cô là một trong những gương mặt đình đám nhất của giới trẻ Hà Nội.
Vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính của Mi Vân dường như không hề thay đổi, thậm chí còn đằm thắm và mặn mà hơn theo thời gian. Từng động tác, biểu cảm trong ảnh đều toát lên sự tự tin và sự trưởng thành của người phụ nữ đã trải qua nhiều giai đoạn đáng nhớ của cuộc đời.
Mi Vân là một trong những hot girl đời đầu nổi tiếng nhất vào cuối những năm 2000, cùng thời với Vân Navy, Thủy Top hay Hoàng Thùy Linh. Cô từng là mẫu ảnh được săn đón, biểu tượng nhan sắc của một thế hệ.
Tuy nhiên, sau khi lập gia đình và sinh con, Mi Vân lựa chọn rời xa làng giải trí để theo đuổi cuộc sống bình yên hơn.
Hiện tại, Mi Vân đã là mẹ của hai bé gái và đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ.
Dù bận rộn với vai trò làm mẹ, Mi Vân vẫn duy trì nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn nhờ chăm chỉ tập luyện, giữ chế độ sinh hoạt lành mạnh.
Mi Vân hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí, thay vào đó dành phần lớn thời gian cho những công việc mang lại sự bình yên và niềm vui cá nhân như dạy đàn piano và kinh doanh online.
Thiên Anh
