Cựu chiến binh xúc động khi thấy thế hệ trẻ tiếp bước cha anh

Trong dòng người xem diễu binh, nhiều cựu binh xúc động tự hào khi thấy lớp trẻ hôm nay trưởng thành, tiếp nối truyền thống cha anh giữ nước.

Dấu ấn từ lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn để lại xúc cảm sâu lắng trong lòng các cựu chiến binh, khi họ thấy thế hệ sau đang kế thừa và phát huy truyền thống cha anh.

Khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Sáng 2/9, Quảng trường Ba Đình rợp cờ hoa trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, sự kiện được tổ chức với quy mô lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Từ rạng sáng, hàng chục nghìn người dân khắp mọi miền đã đổ về Thủ đô, đứng kín hai bên đường để chờ đón từng đoàn quân, từng khối khí tài hùng dũng đi qua.

Trên khán đài có sự hiện diện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách mời quốc tế, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ cùng nhiều tướng lĩnh, cựu chiến binh, những nhân chứng sống của lịch sử.

Không chỉ ở Hà Nội, tại các thành phố lớn, người dân xuống đường hòa chung không khí mừng Quốc khánh. Ở các miền quê, bản làng vùng cao, đồng bào quây quần bên màn hình ti vi, dõi theo từng hình ảnh của lễ diễu binh, diễu hành trong niềm tự hào chung của cả dân tộc.

Hình ảnh trong Lễ Diễu binh, diễu hành ngày 2/9/2025. Ảnh: Mai Loan.

Tại Lễ tuyên dương các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành (A80) Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: “Sự kiện trọng đại tại Quảng trường Ba Đình ngày Quốc khánh 2/9 không chỉ được nhân dân cả nước đón nhận bằng niềm tự hào, mà còn được thế giới quan sát với sự ngưỡng mộ”.

“Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đã được tổ chức trọng thể và thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân tộc; thể hiện giá trị thời đại và sức sống trường tồn của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, niềm tự hào và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo động lực và khát vọng cống hiến vì một Việt Nam hòa bình, phồn vinh, thịnh vượng”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Nhân Dân náo nức chờ đoàn diễu binh. Ảnh: Mai Loan.

Chiều 6/9, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025, diễn ra chiều 6/9, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTT&DL Lê Hải Bình nhấn mạnh: “Đến lúc này chúng ta vẫn còn sống trong âm hưởng của những ngày Tết Độc lập, âm hưởng của lễ diễu binh, diễu hành và nhiều hoạt động khác của đất nước.

Theo Thứ trưởng Lê Hải Bình, một hình ảnh giàu ý nghĩa được nhắc đến nhiều là 79 khối diễu binh, diễu hành tượng trưng cho hành trình lịch sử, còn “khối thứ 80” chính là Nhân dân - nền tảng làm nên sự thành công rực rỡ. Trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, cụm từ “Nhân dân” được nhắc đến 17 lần. Thông điệp “Sức mạnh thuộc về Nhân dân, từ Nhân dân và vì Nhân dân” đã khẳng định vai trò trung tâm của Nhân dân trong mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Lễ diễu binh 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 mang nhiều ý nghĩa lịch sử: Khẳng định con đường 80 năm qua là đúng đắn; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; tri ân các thế hệ đi trước; khơi dậy niềm tự hào, tình yêu Tổ quốc và khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới

Tự hào khi chứng kiến thế hệ trẻ kế thừa và phát huy truyền thống

Trò chuyện với Tri thức và cuộc sống, ông Đinh Văn Hàng, 70 tuổi, cựu chiến binh đến từ Ba Vì (Hà Nội), có mặt tại điểm xem diễu binh trên phố Tràng Thi từ 21h tối hôm trước. Dù phải chờ đợi suốt đêm trong mệt mỏi, ông vẫn cố gắng ở lại để theo dõi trọn vẹn sự kiện.

Cựu chiến binh Đinh Văn Hàng. Ảnh: Mai Loan.

Chia sẻ về cảm xúc, ông Hàng cho biết, việc được tận mắt chứng kiến các khối diễu binh mang lại cho ông niềm tự hào lớn lao. Theo ông, khí thế của toàn dân trong buổi lễ là sự tôn vinh dành cho những công việc trọng đại của đất nước. Dịp này, ông đưa hai cháu nội, ngoại từ Kiên Giang ra Hà Nội tham quan, đồng thời mong muốn các cháu cảm nhận rõ hơn giá trị và ý nghĩa của ngày Quốc khánh.

“Những buổi diễu binh như thế này có ý nghĩa rất lớn đối với thế hệ trẻ. Là những người cha, người anh đi trước, chúng tôi phấn khởi khi thấy lớp kế tiếp ngày càng hào hùng hơn, biết tiếp thu kinh nghiệm của cha anh để trở thành lực lượng quan trọng trong việc bảo vệ Tổ quốc. Cha ông đã giành được bao nhiêu thì thế hệ sau sẽ tiếp tục giữ gìn và phát triển hơn”, ông nhấn mạnh.

Ông Hàng cho biết, từng tham gia kháng chiến chống đế quốc Mỹ từ năm 1973 đến 1975, sau đó tiếp tục góp mặt trong chiến trường biên giới Tây Nam. Ông cũng tham gia chiến dịch tăng cường cho Sư đoàn 314 tại Vị Xuyên, Hà Giang những năm 1984-1985.

Trong cuộc đời binh nghiệp, có bao kỷ niệm đáng nhớ, trong đó, có trận đánh sinh tử tại sân bay Trà Nóc (Cần Thơ) năm 1975. Khi đó, đơn vị ông nhận lệnh rút lui nhưng sau đó phản công và giành thắng lợi.

Nhìn lại chặng đường đã qua, ông Hàng chia sẻ, là một trong những người đã từng trải qua chiến tranh bằng những hành động thiết thực, dù đất nước ta vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng ông luôn tự hào khi thấy thế hệ trẻ ngày càng trưởng thành, lớn mạnh.

“Điều đáng quý là họ biết kế thừa và vận dụng kinh nghiệm của cha anh, đặc biệt trong việc khẳng định sức mạnh, bản lĩnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đó chính là niềm tự hào, vinh dự lớn lao đối với chúng tôi, những người may mắn được chứng kiến sự đi lên của đất nước”, ông Hàng nói.

Video: Cựu chiến binh Hàng chia sẻ cảm xúc về Lễ Diễu binh, duyệt binh.

Cùng chung niềm xúc động như ông Hàng, cựu chiến binh Nguyên Kỳ (quê Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cho hay, ông đã có mặt từ 3 giờ chiều để theo dõi buổi diễu binh. Ông bày tỏ niềm vui mừng, sung sướng và tự hào khi chứng kiến màn diễu binh trang nghiêm, thể hiện sức mạnh và tinh thần dân tộc Việt Nam.

Ông nhập ngũ năm 1968, là bộ đội tham gia chiến đấu chống đế quốc Mỹ. “Là một cựu chiến binh, tôi xúc động khi thấy các đồng đội trong đội ngũ diễu hành, ký ức về thời còn trong quân ngũ lại ùa về. Ông chia sẻ rằng bản thân cảm thấy rất hạnh phúc và luôn dành tình cảm đặc biệt cho những người lính Bộ đội Cụ Hồ”, ông Kỳ chia sẻ.