Sống Khỏe

Cứu bệnh nhân mất ý thức do hẹp van động mạch chủ

Van động mạch chủ nằm ở một vị trí xung yếu và phức tạp trong tim nên yếu cầu việc đưa van nhân tạo vào đúng vị trí một cách chính xác qua ống thông.

Thúy Nga

Nguy cơ tử vong cao

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa thực hiện thành công thay van động mạch chủ qua da cho bệnh nhân đầu tiên, đánh dấu một bước tiến lớn trong chuyên ngành tim mạch của Thanh Hoá.

Bệnh nhân nữ, 62 tuổi ở xã Thiết Ống, nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng ngất, mất ý thức.

Bệnh nhân được khám, phát hiện bị hẹp van động mạch chủ. Đây là một bệnh lý van tim tiến triển mạn tính, ban đầu không có triệu chứng lâm sàng, tuy nhiên khi triệu chứng xuất hiện như: đau ngực, ngất, khó thở... thì tình trạng suy tim sẽ tiến triển rất nhanh, tỷ lệ tử vong 50% trong năm đầu tiên và đến 70% ở năm thứ hai, điều trị nội khoa không thay đổi được tiên lượng tử vong do vậy thay van động mạch chủ là chỉ định bắt buộc.

thay-van.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân sau - Ảnh BVCC

Hiện có 2 phương pháp thay van là mổ mở và thay van động mạch chủ qua da. Trong đó, mổ mở là biện pháp điều trị phổ biến, tuy nhiên với bệnh nhân này, thể trạng gầy yếu, nhiều bệnh lý nền phức tạp kèm theo như suy tim, viêm gan virus B, cường giáp, tiểu cầu thấp nên nguy cơ tử vong trong phẫu thuật mổ mở rất cao.

Do đó, bệnh nhân được hội chẩn và được chỉ định thay van động mạch chủ qua da. Đây là kỹ thuật hiện đại, ít xâm lấn, an toàn cho bệnh nhân nhưng kỹ thuật này rất phức tạp, hiện rất ít bệnh viện tại Việt Nam có thể triển khai kỹ thuật này.

thay-van-3.jpg
Ê - kíp can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Chuyên gia nước ngoài và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cứu bệnh nhân

Dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia y tế của Ấn Độ và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ê-kíp y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện thành công ca thay van động mạch chủ qua da cho bệnh nhân đầu tiên. Sau 6 ngày can thiệp, điều trị, tình trạng bệnh nhân ổn định, phục hồi tốt và được xuất viện.

Chia sẻ về quá trình thực hiện ca can thiệp này, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Thế Anh, Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Đây là một trong những kỹ thuật khó nhất trong lĩnh vực can thiệp tim mạch đến thời điểm hiện nay, yêu cầu chuyên môn sâu, đào tạo chuyên biệt và quy trình thực hiện tỉ mỉ từ việc đánh giá bệnh nhân và lên kế hoạch can thiệp.

thay-van-2.jpg
Các chuyên gia tiến hành can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Van động mạch chủ nằm ở một vị trí xung yếu và phức tạp trong tim nên yêu cầu việc đưa van nhân tạo vào đúng vị trí một cách chính xác qua ống thông đòi hỏi sự khéo léo, chuẩn đến từng milimet. Bác sĩ phải có kiến thức chuyên sâu về giải phẫu động mạch chủ, cơ chế bệnh học và kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực can thiệp tim mạch.

Đồng thời, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của cả ê-kíp một cách nhuần nhuyễn mới có thể thực hiện thành công các bước của thủ thuật”.

Việc thực hiện thành công kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã đánh dấu một bước tiến lớn trong chuyên môn, khẳng định vị thế của bệnh viện nói chung và chuyên ngành Tim mạch của bệnh viện nói riêng tại tỉnh Thanh Hoá và khu vực Bắc trung bộ, giúp người dân được thụ hưởng dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương.

Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, mỗi năm có khoảng hơn 100 bệnh nhân phát hiện bị hẹp van động mạch chủ, trong đó có nhiều bệnh nhân có chỉ định thay van động mạch chủ qua da.

