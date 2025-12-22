Hà Nội

Sống Khỏe

Phẫu thuật lấy 2 ống thông JJ bị bệnh nhân 'bỏ quên' trong người hơn 10 năm

Bệnh viện Thanh Vũ Medic Bạc Liêu đã phẫu thuật lấy 2 ống thông JJ trong cơ thể bệnh nhân bị bỏ quên suốt hơn 10 năm, tránh biến chứng nguy hiểm.

Bình Nguyên

Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy 2 ống thông JJ bị bỏ quên trong cơ thể bệnh nhân hơn 10 năm.

Bệnh nhân L.V.E. (50 tuổi, ngụ phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu với tình trạng đau tức vùng hông lưng 2 bên.

Sau khi thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, các bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán, bệnh nhân có 2 ống thông JJ trong thận - niệu quản - bàng quang, chưa ghi nhận đứt ống hay có sỏi bám đầu ống. Ê-kíp bác sĩ tiến hành mổ nội soi rút 2 ống thông JJ thành công. May mắn, dù 2 ống thông JJ để hơn 10 năm nhưng không gặp biến chứng cho bệnh nhân. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân L.V.E. đã ổn định, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

z73473325834145bf8eca2dd9913db95f7d63f5603fad2-1766230040480644156974-6422.jpg
Hai ống thông JJ "bỏ quên" trong người bệnh nhân ở Cà Mau đã được lấy ra thành công. Ảnh NLĐ

Bệnh nhân L.V.E. cho biết, hơn 10 năm trước có can thiệp phẫu thuật đặt 2 ống thông JJ vào thận - niệu quản - bàng quang, do tình trạng niệu quản 2 bên bị chèn ép, bác sĩ có căn dặn tái khám khi tình trạng hẹp niệu quản ổn định. Tuy nhiên, bệnh nhân L.V.E. không tái khám nên 2 ống thông JJ bỏ quên trong cơ thể hơn 10 năm.

Theo BS.CKI Tạ Hữu Nghĩa, Phó khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, ống thông JJ cần thiết để đặt vào đường tiết niệu của bệnh nhân sau khi điều trị, đảm bảo lưu thông hệ thống đường tiết niệu từ thận đến bàng quang. Thời gian tối đa khoảng 6 tháng với loại thông thường và 1 năm với loại cao cấp. Việc để quên ống thông JJ tiềm ẩn gây ra rất nhiều biến chứng.

Đặt Sonde JJ giúp bảo vệ hệ tiết niệu. Ảnh minh họa/Internet
Đặt Sonde JJ giúp bảo vệ hệ tiết niệu. Ảnh minh họa/Internet

Bác sĩ khuyến cáo, việc rút sonde JJ đúng hẹn là rất cần thiết. Người bệnh cần thiết phải tuân thủ lịch hẹn của bác sĩ để rút sonde. Trong trường hợp sau đặt sonde có bất thường hoặc người bệnh chưa rút sonde đúng hẹn thì cần liên hệ ngay với cơ sở y tế, tránh để sonde quá lâu sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ như: hình thành sỏi xung quanh hoặc dọc theo ống sonde JJ, suy thận, tắc niệu quản hoặc nhiễm trùng...

Sống Khỏe

Cứu người bệnh gãy xương đùi, nhiễm trùng đường tiết niệu hôn mê sâu

Bệnh nhân 79 tuổi thoát khỏi cơn nguy kịch sau điều trị tích cực nhiễm trùng huyết, suy hô hấp và các biến chứng nguy hiểm.

Bệnh viện Đa khoa Vinmec Cần Thơ vừa cấp cứu điều trị thành công trường hợp nhiễm trùng huyết đường tiết niệu, hôn mê sâu, suy hô hấp nặng, giúp bệnh nhân lớn tuổi, gãy xương đùi thoát khỏi cơn “thập tử nhất sinh”.

Bệnh nhân T.X (79 tuổi, Cà Mau) được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Vinmec Cần Thơ trong tình trạng bệnh rất nặng, suy hô hấp phải đặt ống nội khí quản, thở máy.

Sống Khỏe

Phẫu thuật cho sản phụ dị tật hệ sinh sản, tiết niệu

Hội chứng Herlyn–Werner–Wunderlich (HWW), một dị tật hiếm gặp phối hợp bất thường đường sinh dục và tiết niệu, cần hội chẩn kỹ trước khi can thiệp.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phẫu thuật nội soi thành công trường hợp tử cung đôi kèm bất sản thận trái và u buồng trứng lớn, nghi ngờ Hội chứng Herlyn–Werner–Wunderlich (HWW).

Theo đó, bệnh nhân nữ sinh năm 2000 (Hà Nội) đi khám tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong tình trạng đau bụng nhiều mỗi chu kỳ kinh, mức độ tăng dần, kèm tiền sử dị tật hệ sinh dục – tiết niệu từ nhỏ.

Sống Khỏe

Lấy dị vật trong bàng quang cho nam sinh 16 tuổi

Nam sinh 16 tuổi gặp biến chứng do hành vi tò mò, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh quan tâm, hướng dẫn trẻ sử dụng internet an toàn và nhận biết nguy hiểm.

Bệnh viện An Bình vừa tiếp nhận và can thiệp thành công một trường hợp dị vật trong bàng quang ở bệnh nhân nam 16 tuổi.

Theo khai báo, khoảng hai tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân đã xem một video trên mạng hướng dẫn hành vi nguy hiểm nhằm “tạo cảm giác lạ” và làm theo bằng cách đưa dây sạc điện thoại vào niệu đạo. Sau khi đẩy vào sâu, bệnh nhân không thể tự lấy ra; dị vật sau đó di chuyển vào bàng quang.

