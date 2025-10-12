Cứu bệnh nhân 69 tuổi ở Quảng Ninh bị huyết khối kẹt van tim nhân tạo

Các bác sĩ khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa cứu sống một trường hợp van tim cơ học bị tắc nghẽn do huyết khối hiếm gặp và nguy hiểm.

Bệnh nhân Nguyễn Thị P. (69 tuổi) ở phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh, tiền sử mổ thay van tim 2 lá và động mạch chủ cơ học cách đây khoảng 4 năm, rung nhĩ, đái tháo đường điều trị thuốc chống đông đều đặn. Sức khỏe của bà hồi phục tốt sau thay van tim, tuy nhiên khoảng 3 ngày nay, bà P. ở nhà đột ngột khó thở nhiều, đau tức ngực tăng dần được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ thăm khám ghi nhận tim loạn nhịp hoàn toàn, tiếng van cơ học không rõ, tràn dịch màng phổi, dấu hiệu suy tim tiến triển. Siêu âm tim ghi nhận chênh áp qua van 2 lá tăng cao, cánh van cơ học di động hạn chế. Bệnh nhân được chẩn đoán kẹt van hai lá cơ học do huyết khối, biến chứng có thể dẫn đến ngừng tim hoặc tử vong nếu không được xử trí cấp cứu kịp thời.

Trước tình trạng kẹt van tim cấp tính phải xử trí gấp, các bác sĩ khoa Tim mạch đã hội chẩn kỹ lưỡng để lựa chọn phương án điều trị tối ưu cho người bệnh. Sau khi đánh giá toàn trạng và cân nhắc kỹ giữa phẫu thuật tim mở lại và điều trị nội khoa, Ths.Bs Ngô Văn Tuấn, Trưởng khoa Tim mạch quyết định sử dụng phác đồ tiêu sợi huyết, điều chỉnh toàn trạng bệnh nhân ổn định, đưa chỉ số INR (chỉ số đánh giá khả năng đông máu) về ngưỡng an toàn trước khi tiến hành truyền thuốc cho người bệnh.

Ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Sau 6 giờ tiêu sợi huyết, tình trạng lâm sàng của người bệnh cải thiện rõ rệt, khó thở giảm, dần tự thở không cần máy hỗ trợ. Siêu âm tim kiểm tra thấy cánh van 2 lá đóng mở tốt và chênh áp qua van 2 lá trở về bình thường. Kết quả chụp DSA kiểm tra cho thấy van hai lá đã hoạt động ổn định, huyết khối tan hoàn toàn, giúp bệnh nhân tuổi cao sức yếu tránh được cuộc mổ tim tốn kém và đau đớn với nhiều nguy cơ biến chứng cao.

Thạc sĩ, bác sĩ Ngô Văn Tuấn, Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Tắc nghẽn van tim cơ học do cục máu đông là mối hiểm họa hàng đầu ở các bệnh nhân thay van tim nhân tạo. Nếu huyết khối làm bít tắc hoàn toàn, người bệnh có thể tử vong nhanh chóng do máu không thể lưu thông. Trước đây, khi chưa có phương tiện chẩn đoán, nhiều trường hợp chỉ phát hiện nguyên nhân sau khi bệnh nhân đã tử vong.

Hiện nay, nhờ kỹ thuật cận lâm sàng hiện đại, chúng tôi có thể xác định sớm tình trạng kẹt van, từ đó đưa ra phương án điều trị kịp thời. Với bệnh nhân P, dù chỉ số INR đạt mục tiêu (3.92) nhưng huyết khối vẫn hình thành, chứng tỏ việc theo dõi và kiểm soát bệnh nhân thay van cơ học phải được thực hiện chặt chẽ, liên tục hơn nữa.

Việc phát hiện sớm và điều trị chuẩn xác có ý nghĩa sống còn với người bệnh bị huyết khối kẹt van tim. Trong ca này, chúng tôi đã hội chẩn kỹ lưỡng, tính toán cẩn trọng liều thuốc tiêu sợi huyết an toàn nhất, giúp bệnh nhân phục hồi tốt, tránh được cuộc mổ tim lại nặng nề và giảm đáng kể gánh nặng chi phí điều trị”.

Bác sĩ khoa Tim mạch thăm khám lại cho bệnh nhân bị kẹt van tim nhân tạo do huyết khối. Ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Các bác sĩ khuyến cáo: Đối với bệnh nhân từng phẫu thuật van tim nhân tạo cơ học, việc tuân thủ dùng thuốc chống đông là rất quan trọng nhưng chưa đủ để đảm bảo an toàn. Người bệnh cần tái khám định kỳ hàng tháng, thực hiện xét nghiệm INR để kiểm soát hiệu quả chống đông và siêu âm tim thường xuyên nhằm phát hiện sớm các bất thường trong hoạt động của van tim.

Đặc biệt, nếu xuất hiện các triệu chứng như khó thở, mệt, đau tức ngực, hồi hộp… người bệnh cần liên hệ ngay với bác sĩ điều trị hoặc đi khám để được kiểm tra và xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.