Cứu bé trai gần 3 tuổi nuốt pin cúc áo loét thực quản

Bệnh viện Nhi Hải Phòng vừa tiếp nhận và xử trí cấp cứu trường hợp bé trai gần 3 tuổi nuốt phải pin cúc áo từ đồ chơi. Gia đình phát hiện sớm và đưa trẻ đến bệnh viện chỉ khoảng một giờ sau tai nạn.
Kết quả X-quang cho thấy dị vật mắc lại ở thực quản. Các bác sĩ tiến hành nội soi cấp cứu và gắp thành công viên pin. Tuy nhiên, quan sát trực tiếp tại vị trí mắc cho thấy vùng thực quản đã bị ăn mòn và loét lớn - minh chứng pin cúc áo có thể gây tổn thương nặng nề chỉ trong thời gian rất ngắn, dù trẻ được đưa đến viện sớm.
Theo ê-kíp điều trị, việc lấy dị vật kịp thời giúp hạn chế nguy cơ thủng thực quản, nhiễm trùng trung thất và các biến chứng nghiêm trọng khác có thể đe dọa tính mạng trẻ.
Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần giữ pin và các thiết bị dùng pin xa tầm với của trẻ. Khi nghi ngờ trẻ nuốt pin phải đưa đến bệnh viện ngay, không được tự gây nôn vì tổn thương do pin có thể xảy ra trong vài phút, ngay cả khi trẻ được đưa đi cấp cứu rất sớm.
- Tại sao trẻ nuốt phải pin là tình huống khẩn cấp:
- Phản ứng hóa học nhanh chóng: Khi pin tiếp xúc với nước bọt, nó sẽ tạo ra một dòng điện và chất kiềm có thể gây bỏng nặng cho thực quản và các bộ phận khác của đường tiêu hóa chỉ trong vòng 2 giờ.
- Biến chứng nguy hiểm: Tình trạng này có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như thủng thực quản, nhiễm trùng trung thất, hẹp thực quản, hoặc tổn thương các mạch máu lớn. Pin lithium thường gây tổn thương nặng nề hơn do điện dung của pin cao, gây tổn thương mô nhiều hơn.