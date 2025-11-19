Cứu bé trai gần 3 tuổi nuốt pin cúc áo loét thực quản

Một bé trai gần 3 tuổi nuốt phải pin cúc áo gây loét thực quản, các bác sĩ cảnh báo tổn thương nguy hiểm khi nuốt phải pin.

Bệnh viện Nhi Hải Phòng vừa tiếp nhận và xử trí cấp cứu trường hợp bé trai gần 3 tuổi nuốt phải pin cúc áo từ đồ chơi. Gia đình phát hiện sớm và đưa trẻ đến bệnh viện chỉ khoảng một giờ sau tai nạn.

Kết quả X-quang cho thấy dị vật mắc lại ở thực quản. Các bác sĩ tiến hành nội soi cấp cứu và gắp thành công viên pin. Tuy nhiên, quan sát trực tiếp tại vị trí mắc cho thấy vùng thực quản đã bị ăn mòn và loét lớn - minh chứng pin cúc áo có thể gây tổn thương nặng nề chỉ trong thời gian rất ngắn, dù trẻ được đưa đến viện sớm.

Hình ảnh viên pin cúc trong thực quản bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện Nhi Hải Phòng

Theo ê-kíp điều trị, việc lấy dị vật kịp thời giúp hạn chế nguy cơ thủng thực quản, nhiễm trùng trung thất và các biến chứng nghiêm trọng khác có thể đe dọa tính mạng trẻ.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần giữ pin và các thiết bị dùng pin xa tầm với của trẻ. Khi nghi ngờ trẻ nuốt pin phải đưa đến bệnh viện ngay, không được tự gây nôn vì tổn thương do pin có thể xảy ra trong vài phút, ngay cả khi trẻ được đưa đi cấp cứu rất sớm.

Hình ảnh dị vật là pin cúc áo trong thực quản trẻ. Ảnh: Bệnh viện Nhi Hải Phòng