Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Cứu bé trai gần 3 tuổi nuốt pin cúc áo loét thực quản

Một bé trai gần 3 tuổi nuốt phải pin cúc áo gây loét thực quản, các bác sĩ cảnh báo tổn thương nguy hiểm khi nuốt phải pin.

Bình Nguyên

Bệnh viện Nhi Hải Phòng vừa tiếp nhận và xử trí cấp cứu trường hợp bé trai gần 3 tuổi nuốt phải pin cúc áo từ đồ chơi. Gia đình phát hiện sớm và đưa trẻ đến bệnh viện chỉ khoảng một giờ sau tai nạn.

Kết quả X-quang cho thấy dị vật mắc lại ở thực quản. Các bác sĩ tiến hành nội soi cấp cứu và gắp thành công viên pin. Tuy nhiên, quan sát trực tiếp tại vị trí mắc cho thấy vùng thực quản đã bị ăn mòn và loét lớn - minh chứng pin cúc áo có thể gây tổn thương nặng nề chỉ trong thời gian rất ngắn, dù trẻ được đưa đến viện sớm.

Hình ảnh viên pin cúc trong thực quản bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện Nhi Hải Phòng
Hình ảnh viên pin cúc trong thực quản bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện Nhi Hải Phòng

Theo ê-kíp điều trị, việc lấy dị vật kịp thời giúp hạn chế nguy cơ thủng thực quản, nhiễm trùng trung thất và các biến chứng nghiêm trọng khác có thể đe dọa tính mạng trẻ.

Theo các bác sĩ, pin cúc đồ chơi có thể gây tổn thương nghiêm trọng chỉ trong thời gian rất ngắn. Do đó, việc lấy dị vật kịp thời giúp hạn chế nguy cơ thủng thực quản, nhiễm trùng trung thất và các biến chứng nặng khác.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần giữ pin và các thiết bị dùng pin xa tầm với của trẻ. Khi nghi ngờ trẻ nuốt pin phải đưa đến bệnh viện ngay, không được tự gây nôn vì tổn thương do pin có thể xảy ra trong vài phút, ngay cả khi trẻ được đưa đi cấp cứu rất sớm.

Hình ảnh dị vật là pin cúc áo trong thực quản trẻ. Ảnh: Bệnh viện Nhi Hải Phòng
Hình ảnh dị vật là pin cúc áo trong thực quản trẻ. Ảnh: Bệnh viện Nhi Hải Phòng
  • Tại sao trẻ nuốt phải pin là tình huống khẩn cấp:
  • Phản ứng hóa học nhanh chóng: Khi pin tiếp xúc với nước bọt, nó sẽ tạo ra một dòng điện và chất kiềm có thể gây bỏng nặng cho thực quản và các bộ phận khác của đường tiêu hóa chỉ trong vòng 2 giờ.
  • Biến chứng nguy hiểm: Tình trạng này có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như thủng thực quản, nhiễm trùng trung thất, hẹp thực quản, hoặc tổn thương các mạch máu lớn. Pin lithium thường gây tổn thương nặng nề hơn do điện dung của pin cao, gây tổn thương mô nhiều hơn.
#nuốt pin cúc áo #loét thực quản #nuốt pin #trẻ em #bệnh viện #nguy hiểm

Bài liên quan

Sống Khỏe

Bé 11 tháng tuổi bỏng loét thực quản vì nuốt pin cúc áo

Bé 11 tháng tuổi ở Quảng Ninh nuốt pin cúc áo, gây bỏng loét thực quản, nguy kịch phải nhập viện cấp cứu.

Trung tâm Y tế Móng Cái (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận cấp cứu bệnh nhi B.M.K. (11 tháng tuổi) nhập viện trong tình trạng nôn nhiều, quấy khóc dữ dội. Qua thăm khám và chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện dị vật kim loại hình tròn mắc kẹt tại thực quản.

Bệnh nhi được chỉ định nội soi cấp cứu, phát hiện dị vật là một viên pin cúc áo. Các bác sĩ nhanh chóng lấy dị vật ra an toàn, tuy nhiên niêm mạc thực quản của trẻ đã bị tổn thương do phản ứng ăn mòn điện - hóa học. Hiện bệnh nhi đang được điều trị tích cực và theo dõi biến chứng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Dị vật cực nguy hiểm gây loét thực quản trẻ 18 tháng

Cha mẹ cần lưu ý khi thấy trẻ nuốt nghẹn, đau, nôn, khạc ra máu... cần đưa đi khám. Dị vật có thể gây viêm loét, xuất huyết, thủng thực quản, tử vong.

Dị vật pin gây bỏng, độc đường tiêu hóa

Mới đây, cháu Tiêu D.M (18 tháng tuổi) đã được gia đình đưa đến Bệnh viện Trẻ em khám vì ho, sốt. Cháu Tiêu D.M được các bác sĩ thăm khám lâm sàng, thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và được phát hiện có một dị vật hình tròn nằm ở thực quản, nghi ngờ là pin cúc.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Phẫu thuật thành công khối u xơ tử cung 3,5 kg cho người phụ nữ ở Lai Châu

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu thực hiện thành công ca phẫu thuật phức tạp, bóc tách khối u xơ tử cung nặng 3,5 kg cho người phụ nữ 50 tuổi.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu vừa tiếp nhận bệnh nhân Đ.T. N, sinh năm 1975, ở Phong Thổ, Lai Châu đến khám trong tình trạng đau bụng vùng hạ vị, bụng to bất thường.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện khối u xơ tử cung kích thước lớn khoảng 20 x 22 cm gây chèn ép các cơ quan lân cận, gây đau, đại tiểu tiện khó. Nhận định đây là một trường hợp u xơ tử cung kích thước lớn vùng hạ vị, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn và lên kế hoạch mổ cắt khối u.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới